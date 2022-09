AEON信贷2022年上半年收入增长11.8%至571,700,000港元

香港, 2022年9月26日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务(亚洲)有限公司(「AEON信贷财务」或「集团」;股份代号:00900)今天公布截至2022年8月31日止六个月之中期业绩(「2022年上半年」或「报告期间」)。



报告期内,集团的收入按年上升11.8%至571,700,000港元;除税后溢利上升2.6%至176,800,000港元,每股盈利亦增加至42.21港仙(2021年上半年:41.15港仙)。鉴于集团基础稳健并希望与股东分享成果,董事会建议宣派中期股息每股 22.0港仙(2021年上半年:每股22.0港仙),派付股息比率为52.1%。



随着香港市场在政府推出一系列刺激经济措施后逐步复苏,集团于报告期间及时采取多项措施以推动销售额及应收款项稳健增长及保持优质的组合。由于整体销售额及应收款项余额增加,集团于2022年上半年的利息收入上升10.4%至479,700,000港元。收入的稳健增长亦归因于整体征收费用及佣金增加30.8%或14,000,000港元,此乃由于2022年上半年信用卡销售额持续上升,及于上一财政年度下半年为永旺百货推行收单服务所致。



集团在报告期间推出多项措施推动业务增长,包括恢复进行大型推广活动,及聘请名人进行推广,建设品牌。此外,为进一步达到增加使用现有产品和服务的案例,本集团与市场上主要支付方案的供货商进行新的推广活动,同时重整实体分行网络。因此,集团的整体销售额按年增长24.2%,于2022年8月31日的客户贷款及应收款项余额总额亦较2022年2月28日的结余增加12.8%。



展望未来,由于新型冠状病毒疫情(「疫情」)的不确定性将持续存在,加上全球通胀压力蔓延及香港基本利率将因应美国联邦储备局加息而有所调整,2022年下半年的消费气氛预期会受一定程度的影响。尽管如此,疫情限制措施放宽预料将促进经济复苏。



面对挑战与机遇并存,集团将专注于维持销售及应收款项的增长势头,同时密切监察资产质量。营销方面,集团将继续推出大型推广活动,以捕捉市场消费支出上升的机会。此外,集团将进一步加强客户关系管理及通过不同渠道促进客户互动、探索新的产品和数码化服务,并在便利的地点开设新分行让客户体验集团的服务。



中国内地业务方面,深圳小额贷款子公司将继续专注探索大湾区的商机,提升优质资产质素的应收款项。集团亦将更善用新收购的子公司作为业务流程中心,提升集团的营运效率。



集团重视可持续发展,并相信改善环境、社会及管治表现对其长期业务发展至关重要。集团将继续在数码化方面投入大量资源以改善内部业务流程及进一步推进可持续发展,同时提升其应对不断转变的市场环境和气候变化的能力。



AEON信贷董事总经理深山友晴先生表示:「我们很高兴于本财政年度上半年及时推出多项措施,成功把握消费支出市场复苏所涌现的机遇,以实现稳健的收入增长。凭借强劲的流动资金及资产负债表,我们已蓄势待发,准备好抓紧新商机及于竞争激烈的市场环境下跑赢及领先同侪。」



关于AEON信贷财务(亚洲)有限公司(股份代号:00900)

AEON信贷财务(亚洲)有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司(东京证券交易所编号:8570)及AEON集团旗下公司,成立于1987年,并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务,包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、信用卡付款处理服务、保险代理及顾问业务,以及于中国内地从事小额融资业务。



详情请浏览公司网址:www.aeon.com.hk。





