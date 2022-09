Monday, 26 September 2022, 13:59 HKT/SGT Share: 中创新航正在招股:管理层经营能力卓越 引领企业高速成长

香港, 2022年9月26日 - (亚太商讯) - 在近期的港股打新市场上,动力电池企业中创新航科技股份有限公司(简称「中创新航」或「公司」,3931.HK)颇受瞩目。9月23日,中创新航开启申购,预期于10月6日登陆联交所。



作为一家高度市场化企业,中创新航从2018年的产能不到20GWh的动力电池企业,成长为2022年一季度按照装机量,中国第三方动力电池企业排名第二、世界第三方动力电池企业排名第五,2022年规划产能280GWh的动力电池巨头。能够取得如此巨大的飞越,同中创新航董事长刘静瑜的经营管理之道密不可分。与美的、万科等行业领军企业一样,中创新航在卓越的领路人带领下,推动企业高速成长。



市场见解独到 客户导向赢得市场

企业成功的前提和基础,离不开对市场发展的正确战略选择。中创新航在2018年也曾有过低谷,而在刘静瑜出任公司董事长后,凭借其对市场独到的见解,快速完成企业战略调整,对企业发展方向进行重塑,自此,中创新航完美踏准市场节奏,2018年作出聚焦乘用车的市场转型决定,成功实现逆风翻盘。随后2019年重启商用车,2020年再发力乘用车、储能等业务,每一次未卜先知的背后,都是刘静瑜深谙市场,充分理解市场后的精准判断。



客户方面,中创新航始终坚持以产品力赢得市场,赢得客户。「以客户为先、目标导向、创造价值」是中创新航《奋斗者宣言》中的一句话,也是刘静瑜客户导向思维的体现。通过坚持将好的产品及时交付给客户、成就客户,目前中创新航客户已覆盖广汽埃安、长安新能源、小鹏、零跑、吉利、通用五菱、本田、奔驰Smart等一系列优秀的新能源车客户。而各大主机厂商的订单也代表着其对公司的认可和未来发展的信心,并且,随着中创新航有效产能急速增长,客户溢出效应凸显,每年持续新增了诸多优质客户,并储备了众多即将量产或即将定点的国际客户,积极布局国际化市场。



重视技术创新 产品持续引领行业发展

企业一把手必须深刻理解技术,对技术发展趋势和方向具备敏锐的洞察力和决断力。刘静瑜高度重视面向未来的自主研发与技术创新,带领技术团队创建了完善的科研体系,同时进行前瞻性的研发布局,公司研发实力位居行业领先水平。



在这一背景下,中创新航持续推进产品和技术的创新。2018年中创新航推出的全球领先高安全三元锂电池高电压技术及产品,引领了三元技术发展方向,2019年的无极耳迭片、2020年的不起火技术与产品、2021年的OS技术与产品,中创新航始终走在发展前列。目前,公司产品在能量密度、充电速度、寿命上处于行业领先水平。



依托强大的产品力和技术实力,中创新航对重点客户保持高度渗透,逐步建立了高粘性的客户忠诚度,并主要聚焦于其A级及以上车型、首发车型或爆款车型,为该公司的长远可持续发展及高速增长提供了坚实的保障。



中创新航的高速腾飞,证明了以刘静瑜为首的管理层强大的经营能力。同时,管理层也在中创新航的持续成长中实现了自身价值,将个人利益与企业的发展使命融为一体。未来,中创新航将继续坚持「超越商业,造福人类」的历史使命,以超越商业的格局,引领构建富有生机的产业生态,创造和谐共生、绿色持续发展的美好未来,以高质量的新能源全生命周期运营成就客户、造福全社会。





