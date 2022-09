创新金融科技服务商KPay完成1,000万美元融资

Monday, 26 September 2022, 13:22 HKT/SGT Share:

香港, 2022年9月26日 - (亚太商讯) - 金融科技初创公司KPay欣然宣布,获得始创团队的资金支持,已于近日完成1,000万美元的融资。KPay自2020年底在香港成立以来高速发展,凭借领先的技术及完善的一站式网上支付及业务管理解决方案,有效迎合中小微企业的营运需要,成功于短时间内累积超过12,000家本地商户,获客速度领先同侪。公司将利用是次筹集所得资金支持产品研发及区域扩张,并正积极筹备机构轮融资。

凭借领先的技术及完善的一站式网上支付及业务管理解决方案,KPay已成功于累积超过12,000家本地商户。公司准备于今年乘势发展新加坡及台湾市场。

KPay行政总裁及联合创办人陈德群表示:「KPay于2021年初正式投入营运,秉承赋能中小微企业驱动增长及推动数码转型的使命,分别以KPay、KConnect及KFund确立了支付、B2B生态系统及中小微企业融资三大业务引擎,并在此基础上大力发展。是次融资成功筹集1,000万美元,我们感到非常鼓舞。凭借经验丰富及专业干练的团队,公司将继续优化产品和服务,扩大市场覆盖,致力为香港以至亚洲各个行业的中小微企业带来高效、便捷的综合业务解决方案。」



作为一家专注发展全方位商务解决方案的金融科技公司,KPay致力利用前沿技术协助中小微企业提升市场竞争力,现时客户涵盖零售、餐饮、美容、医疗、教育及专业服务等多个行业。公司去年推出首项KPay电子支付服务,为商户提供一站式的交易支付解决方案,其智能POS收款机同时接受Visa、Mastercard、银联等多达14个主要支付渠道,有效简化繁琐的收款及结算流程。公司亦计划于今年第四季度发布线上收款系统,配合自家研发的手机应用程式,可让商户统一整合不同支付渠道的数据,轻松掌握业务表现及洞悉销售趋势。



承接电子支付服务的成功,KPay于今年再推出云端业务管理工具平台KConnect及融资服务产品KFund,进一步扩展服务范围,为中小微企业带来更多崭新功能及更全面的支持。KConnect建构出全面的B2B生态系统,集合多间本地服务商的SaaS工具给予商户选择,涵盖会员管理系统、零售系统、会计簿记系统、库存管理等功能,主力针对中小微企业日常营运所需,提供简单便捷的一站式管理系统,协助商户轻松解决营运痛点。此解决方案提供综合数据的仪表板,让商户可实时监测透过不同第三方SaaS工具所分析的营运数据。KFund则运用商户的交易数据,根据商户的需要订制合适的融资方案。



延续强劲的增长势头,KPay今年六月份再于新加坡开设办公室及建立业务拓展团队,初步先推出支付解决方案服务,而当地业务的客户数量正逐步提升,有望复制香港成功的业务模式及增长轨迹。集团进入的台湾市场的筹备亦已进入最后阶段,预计于今年第四季度推出服务,在本港以外的市场再下一城。展望未来,公司将积极开拓亚太市场,进一步扩大用户基础,为更多中小企提供全方位的业务支持。



有关KPay

KPay Merchant Service Limited (「KPay」) 成立于2020年7月,总部位于香港,是一家专注于全方位商务解决方案的金融科技公司,利用专业而创新的产品为亚太地区中小微企业提升市场竞争力。KPay于2021年初全面投入市场服务,业务涵盖线上、线下之金融科技服务,包括电子支付平台及用户管理产品等。凭借顶尖的技术开发团队,集团针对商户所需竭力提升各类产品的功能性,务求协助商户提升业务表现。KPay紧贴各地市场脉博,经验丰富的销售及售后团队快速应对为商户提供适切的商贸后勤支援,提高各行各业中小微企业应用数码科技能力,让各行各业的中小微企业经营更顺畅及具策略性,实现「建立互利共营的电子金融生态环境」的愿景。



有关KPay的详情,请浏览网站:www.kpay-group.com



