艾美疫苗宣布于港交所主板上市计划

香港, 2022年9月23日 - (亚太商讯) - 按2021年批签发量计(不包括COVID-19疫苗),中国第二大疫苗公司艾美疫苗股份有限公司(“艾美疫苗”或“公司”,连同其附属公司,统称“集团”,股份代号:06660.HK)今天宣布于香港联合交易所有限公司(“联交所”)主板上市计划。



艾美疫苗计划全球发售9,714,000 H股股份(“发售股份”)(视乎超额配股权行使与否而定),其中8,742,400 H股股发售股份将作国际发售(可予调整及视乎超额配股权行使与否而定),其余971,600 H股股发售股份将作香港发售(可予调整),每股作价16.16港元。



公司股份将于2022年9月23日(星期五)上午9时正开始于香港公开发售,2022年9月28日(星期三)中午12时正截止。股份预计将于2022年10月6日(星期四)上午9时正开始于联交所买卖,股份代号为06660.HK,每手200 H股。



高盛(亚洲)有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司、中信建投(国际)融资有限公司及麦格理资本股份有限公司为上市项目的联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。中银国际亚洲有限公司、工银国际融资有限公司、招银国际融资有限公司、富途证券国际(香港)有限公司及老虎证券(香港)环球有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人;利弗莫尔证券有限公司为联席牵头经办人。



以成熟的全方位人用疫苗平台技术赋能,覆盖整个价值链



艾美疫苗是中国疫苗行业的主要参与者。根据灼识咨询的资料,于2021年,国家药品监督管理局(“国家药监局”)批签发了623.8百万剂针对26种疾病的46款疫苗(不包括COVID-19疫苗),其中艾美疫苗贡献了7.4%,即约46百万剂,按批签发量计(不包括COVID-19疫苗),使艾美疫苗成为中国第二大疫苗制造企业集团,以及最大的民营疫苗公司。艾美疫苗涵盖了从研发到制造、再到商业化的整个价值链。根据灼识咨询的资料,艾美疫苗是唯一一家在全球范围内拥有全部五种经过验证的人用疫苗平台技术的中国疫苗企业,所拥有的平台技术包括细菌疫苗平台技术、病毒疫苗平台技术、基因工程疫苗平台技术、联合疫苗平台技术及mRNA疫苗平台技术。在各平台下,艾美疫苗拥有至少一种获批产品或一种处于临床试验申请或临床阶段的在研疫苗。集团是首批根据中国第十四个五年规划获授予P3实验室建设许可的两家中国人用疫苗公司之一。为应对当前的COVID-19疫情,艾美疫苗充分利用艾美疫苗的全谱平台技术,采用了已在获批疫苗上得到验证的多种技术路线来开发COVID-19在研疫苗。



艾美疫苗目前已商业化八款针对六个疾病领域的疫苗产品,其中,乙型肝炎疫苗及人用狂犬病疫苗为其市场上处于领先地位的主要商业化疫苗产品。根据灼识咨询的资料,于2021年,按批签发量计,艾美疫苗为全球及中国最大的乙型肝炎疫苗供应商,于中国所占市场份额为45.4%。于2021年,艾美疫苗是全球及中国第二大人用狂犬病疫苗供应商,按批签发量及销售收入计,于中国市场所占市场份额分别为18.1%及16.2%。艾美疫苗的管线中亦有22款针对13个疾病领域的在研疫苗,其中5款在研疫苗处于临床阶段。艾美疫苗全面的疫苗产品组合得益于集团四个独立持证工厂的高品质、商业化规模产能,使艾美疫苗能够实现多款疫苗的规模化和高品质供应。截至2022年9月16日,国家药监局共发放45个生产许可证予33家疫苗制造商或制造集团,集团通过取得四个生产许可证,成为中国所有民营公司中最大的生产许可证持有人,总体上是第二大持有人。



力争获取最好的行业资源及创新技术,从而加速产品开发及商业化



为加快建立具有真正市场潜力的疫苗组合,艾美疫苗坚定地致力于获取最好的行业资源。艾美疫苗目前拥有四个各有侧重产品的独立持证工厂。艾美疫苗于2015年至2017年期间收购荣安生物、艾美诚信、艾美康淮及艾美卫信,连同他们针对人用狂犬病、乙型肝炎、甲型肝炎、腮腺炎及肾综合征出血热的疫苗产品。上述收购完成后,艾美疫苗按照最新的GMP标准升级其制造基础设施,改进制造工艺与技术以追求更高产品质量及更强的供应能力,密切遵循集团营销策略制定及执行生产计划,并整合供应链。



此外,艾美疫苗通过真实互动、富有成效的研发及制造程序,将科学技术转化为高质量的疫苗产品。艾美疫苗在四家营运附属公司均设立了专门的研发部门,特别注重根据各自的主导产品和制造专业开发疫苗新品种。此外,艾美疫苗的三家研究机构之一艾美探索者,专注于为四家运营附属公司提供技术支持,着重研究早期阶段及尖端技术。跨职能、跨实体的合作使艾美疫苗能够从项目伊始就考虑生物属性和健全的工程及制造原则,大大提高了研发成功率和疫苗交付效率。艾美疫苗实现了疫苗研发和制造的增进协同作用。一方面,艾美疫苗拥有可供使用的商业化规模生产设施,以开发各种在研疫苗。另一方面,各种在研产品的密集测试和扩大生产也迅速完善和改进工艺技术、生产设施以及生产团队的生产力及综合技能。此种合作发展路径及公司文化使艾美疫苗能够在不同的开发阶段制成22种在研疫苗。



研发进度领先的mRNA COVID-19疫苗,有望捕捉大量市场机遇



持续蔓延的COVID-19疫情于全球及中国创造了巨大且可持续的疫苗市场。为抓住此巨大且未饱和的疫苗市场机遇,艾美疫苗目前正在基于mRNA技术平台开发COVID-19在研疫苗,并已推进到III期临床试验。根据灼识咨询的资料,截至2022年9月16日,中国并无获批的mRNA COVID-19疫苗,六家中国疫苗开发商正于中国或海外对彼等各自的mRNA COVID-19在研疫苗进行临床试验,其中两家(包括艾美疫苗)已进入III期临床试验。因此,艾美疫苗的mRNA在研疫苗有望成为中国首批获批的少数疫苗之一。此外,艾美疫苗的mRNA疫苗中试生产设施亦是中国首批达到GMP标准的生产设施之一。另外,就针对变异毒株的在研疫苗而言,艾美疫苗已经成功在临床前研究中研发并生产出针对不同变异毒株(包括Omicron变异毒株)的试验疫苗。艾美疫苗计划首先于2023年第二季度获得药品注册证书批准及╱或推出mRNA疫苗,以满足迫切的短期市场需求。就更长远的未来而言,艾美疫苗计划推出广谱重组腺病毒载体疫苗,其不仅对COVID-19变体有效,而且对其他冠状病毒的风险也有效。



管线强大,包括在市场上处于领先地位的疫苗产品及具有巨大市场规模的在研疫苗



截至2022年9月16日,艾美疫苗拥有针对六种可通过疫苗预防的传染病的八种疫苗产品及针对13种主要可通过疫苗预防的传染病的22种在研疫苗。根据灼识咨询的资料,按2021年全球销售额(合计1,019亿美元)计,艾美疫苗的疫苗产品组合及在研疫苗囊括世界排名前十的所有疫苗产品。



在疫苗产品中,乙型肝炎疫苗和人用狂犬病疫苗是艾美疫苗的主要商业化产品,是公司的主要收益来源,并各自在相应中国疫苗市场均处于领先地位,除上述两款市场领先的主要商业化疫苗外,艾美疫苗亦有针对甲型肝炎、脑膜炎球菌病、腮腺炎及肾综合征出血热的其他疫苗产品,使艾美疫苗的产品组合及收入来源多样化。



在在研疫苗中,于艾美疫苗针对13个疾病领域的22种在研疫苗管线中,有5款在研疫苗处于临床阶段。艾美疫苗计划于2023年末提交超过10项临床试验申请,以将多个正在准备临床试验申请及临床前的在研产品推进到临床试验阶段。基于这条稳健的产品管线,艾美疫苗预计将于2023年至2025年间每年均可获得药品注册证书批准及╱或推出新疫苗产品,并于2026年及之后推出其他12款新产品,凭借保持多元化的产品组合,为艾美疫苗的业务带来可持续的新增长动力。



以全面的经验证人用疫苗平台技术巩固强大的研发实力,拥有成熟的质量管理的大规模制造能力



艾美疫苗是唯一一家在全球范围内拥有全部五种经过验证的人用疫苗平台技术的中国疫苗公司,即细菌疫苗技术、病毒疫苗技术、基因工程疫苗技术、联合疫苗技术及mRNA疫苗技术。截至2022年9月16日,艾美疫苗经营荣安生物、艾美诚信、艾美康淮及艾美卫信的四个独立持证工厂,设计年产能分别为25.0百万剂、45.0百万剂、5.3百万剂及16.0百万剂,合计91.3百万剂。每个持证工厂负责生产一种或多种特定类型的疫苗,而这些疫苗的生产工艺和技术各不相同。根据灼识咨询的资料,疫苗质量和安全属性高度依赖生产工艺及技术,这需要时间积累,且难以复制或转变。此外,中国一般禁止疫苗公司将生产外包予CMO。因此,艾美疫苗的四个独立持证工厂为艾美疫苗打造了极具竞争力的优势。通过丰富的实践经验、工艺知识以及各类疫苗产品的大规模生产能力,这四个工厂令艾美疫苗迅速应对不断增长的商业需求并缩短疫苗开发周期。



艾美疫苗于疫苗的研究、开发及制造过程中建立全面质量管理,将保持始终如一的高质量作为集团的首要任务。根据灼识咨询的资料,艾美疫苗旗下所有四家持证工厂在中国食品药品检定研究院(“中检院”)的疫苗批签发审核中均保持100%的通过率,高于行业平均水平。艾美疫苗是过去五年唯一一家在中检院批签发审核中通过率达100%的人用狂犬病疫苗生产商,且艾美疫苗的10μgHBsAg/0.5ml重组乙型肝炎疫苗(汉逊酵母)自上市15年以来,一直在批签发审核中保持100%通过率。



广泛的销售网络及经验丰富的高效商业化团队



艾美疫苗的销售及营销职能集中、专业并以市场为导向。艾美疫苗的内部销售及营销团队,由逾100名平均拥有10年以上药品或疫苗销售经验的成员组成。艾美疫苗的核心商业领导团队平均拥有12年在领先跨国制药公司的疫苗商业化经验,并在营销国际重磅疫苗(包括全球首款人乳头瘤病毒疫苗、脊髓灰质炎灭活疫苗及DTaP-IPV-Hib)方面拥有出色往绩。艾美疫苗在集团层面巩固优质资源并将其一体化,而非分散到四家运营附属公司,从而实现较高的成本效益(尤其是团队建设和管理方面)。通过销售及营销集中化,艾美疫苗已为产品建立有效的销售渠道及获得疾控中心的高度认可,推动艾美疫苗交叉销售现有疫苗产品并迅速增加疫苗产品销量。截至2022年9月16日,艾美疫苗的疫苗产品销往中国全部31个省、直辖市及自治区,涵盖所有省级疾控中心及超过2,000个县级疾控中心。



富有远见的创始人获得经验丰富的执行团队及行业领先的科学家的鼎力支持



艾美疫苗的核心管理团队由一群经验丰富、拥有良好往绩及成熟执行能力的疫苗行业专业人士组成。关键高级管理层成员的行业经验、管理专长、专业知识及贡献对艾美疫苗的成功至关重要。艾美疫苗拥有顶尖科学家加入集团或与集团合作,以支持艾美疫苗的疫苗开发和制造。在集团内,艾美疫苗已建立集团层面的疫苗专家小组。此外,在集团外,艾美疫苗成立了由中国疫苗行业知名科学家组成的科学顾问委员会,就艾美疫苗的研发方向提供意见和建议。该等科学家已经并将继续共同在艾美疫苗的疫苗开发和生产过程中培育彼等科学洞察力、深厚的行业知识和丰富的经验,并帮助集团塑造专注、质量领先及以市场为导向的文化。



疫苗一直是公共卫生科学中最重要的创新之一,现时中国所有年龄组对优质疫苗的需求不断提高。包括新冠疫苗市场在内,预计整个中国疫苗市场将从2021年的人民币3,036亿元增至2030年的人民币4,314亿元。凭借艾美疫苗强大的研发实力及的大规模制造能力,为抓住中国巨大且未饱和的疫苗市场所带来的机遇,集团计划于未来推进在研疫苗的研发及持续丰富疫苗研发管线、建设新生产设施以扩大新疫苗产品的产能,及进一步投资销售及营销。展望未来,艾美疫苗将继续通过多元化的产品组合,实现“制造良心疫苗,健康天下苍生”的使命,致力成为全球疫苗行业的领军者。



