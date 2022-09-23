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来源 HKTDC GoGBA Day大湾区推广日圆满举行 加强支援在港外资企业进军粤港澳大湾区

香港, 2022年9月23日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局(香港贸发局)、粤港澳大湾区发展办公室合办的GoGBA Day大湾区推广日于昨天（9月22日）假香港会议及展览中心中小企服务中心圆满举行。该项崭新活动以线上线下混合模式进行，旨在为需要支援的在港外资企业提供粤港澳大湾区（GBA）的最新商务资讯。

GoGBA Day大湾区推广日于昨天（9月22日）假香港贸发局中小企服务中心圆满举行。香港贸发局总裁方舜文（前排左四）致欢迎辞为活动揭开序幕，其后各演讲嘉宾分享其卓见。

GoGBA「湾区经贸通」数字平台微信小程序扫描条码 (QR Code)

半天的活动包括连场专题研讨会，为参与的外资企业提供实用的商业实务要诀及大湾区的最新市场趋势，协助他们善用香港作为跳板「走进大湾区」做好充分准备。此外，同场更进行了65场小组商业咨询会议及一对一咨询会议，共有47家外资企业参与。推广日吸引超过160位外资企业代表亲临现场参会，网上参与人数则有260人，反应非常热烈。



大会邀请了大湾区政府官员，以及来自银行及其他界别的行业领袖及专家，与跨国中小型企业（SME）和初创企业分享相关的专业知识及见解，协助他们做好规划，透过香港的营商平台在大湾区开展业务，并赢得成功。研讨会的内容丰富充实，涵盖的议题包括大湾区的营商前景、对初创企业及企业于税务、银行服务、投资等范畴所提供的优惠政策及专项扶持资金等。



香港贸发局总裁方舜文致欢迎辞时表示：「粤港澳大湾区发展规划受到高度关注，不仅因为大湾区生产总值在中国内地城市群中为最高，达1.96万亿美元；更重要的是，区内资源丰富，有香港的国际金融中心、广东的世界级制造业中心，以及区内的先进创新及科技集群。区内人口达8,600万，市场潜力庞大，更是通往更广阔的中国内地市场的跳板，实在不容忽视。」



她补充：「我们去年启动了大湾区发展支援计划，透过提供资讯、咨询服务、以及商贸配对及营销平台，协助企业通过香港在大湾区拓展业务。GoGBA大湾区推广日是该计划的一大亮点，多个机构首次齐聚一堂，介绍各自在其领域所提供的支援计划及专业服务，这亦是我们首次专为外资企业而举办大湾区相关的活动。我们希望不仅能让外资企业了解大湾区的最新发展，还能为他们提供实用资讯，协助他们运筹帷幄，从大湾区扬帆启航，走得更远。」



特邀政府官员亲临剖析大湾区营商格局、扶持政策及经营致胜契机



粤港澳大湾区发展专员袁民忠表示：「粤港澳大湾区建设不仅是国家改革开放的重大发展战略，亦推进并丰富「一国两制」的实践，是促使大湾区成为世界级宜居、宜业、宜游的一个重要举措。新措施持续落实，包括鼓励在前海发展私募股权和创投基金、改善过境设施以加强香港与大湾区城市之间的人才流动。未来十年，粤港澳大湾区势必成为全球最具活力、发展最快的经济区。 」



投资推广署助理署长(业务发展)蒋学礼表示：「国家主席习近平强调发挥和提升香港作为国际金融、航运和贸易中心的独特优势，以及强化与国际市场便捷接轨的重要性。『十四五』规划亦指出，国家将支持香港的传统产业，以及航空、创新科技、知识产权贸易、中外文化艺术交流这四大新兴领域。这些行业将在香港迎来更多发展机会，而大湾区的发展也将为国际企业创造更多极具吸引力的商机。」



香港旅游发展局会议展览及邮轮业务总经理黄卓雄表示：「香港旅游发展局为旅游业复苏制定行动框架，以推动香港旅游业的复常、重启接待旅客及重塑香港的旅游品牌；亦在疫情期间策划了一系列的宣传推广活动，以维持香港旅游业的知名度，促进旅游业及会议、展览及奖励旅游业的复苏。这包括支持大型国际活动再次在港举行，以及建立专门团队，为相关活动的主办方提供一站式的支援。香港扮演国际旅客与大湾区的连接桥梁，协助其拥抱大湾区的巨大商机，并为会展活动吸引更多的参会者、参展商及商务到大湾区其他城市。」



广州南沙新区香港服务中心首席联络官叶泽恩表示：「由于南沙位处大湾区十市的中心地带，中央政府希望把南沙发展成大湾区的合作与协作中心。南沙拥有多元化产业基础，先进的制造业，同时是国家级科技论坛的举办地。南沙特别为香港和澳门设立的政策措施不少于20项，包括允许港人（包括外国人）提供「港人港税」优惠。南沙将成为香港开辟更广阔发展空间的腹地。 」



全国人大代表、前海管理局香港事务首席联络官洪为民表示：「前海一直是协助中国内地对外开放和深化改革的试验平台。推动和支持深港合作是我们的首要任务之一。例如，我们培育了335家香港初创企业，协助香港的律师、工程师和建筑师等专业人士进入内地市场。近日，前海管理局及香港政府联合公布了18项新措施，鼓励风险投资和私募股权通过前海和香港进入中国内地。港商可以利用前海作为桥头堡，为大湾区和其他内地城市提供专业服务。」



香港机场管理局机场运行执行总监张李佳蕙表示：「我们一直在增强香港国际机场的容量和功能，为恢复国际旅游及商务做好准备。其中，重点项目SKYCITY航天城，占地380万平方尺，荟萃世界级的先进体验式娱乐设施、三座新办公大楼及酒店等设施。此外，我们将进一步优化服务，为乘客提供更好的旅行和过境体验。我们亦正在将亚洲国际博览馆改造成一个可容纳20,000个座位的场馆，及添加新的客货运处理设施及基础建设，推进香港与大湾区的互联互通。」



全方位支援服务助中小企走进大湾区



粤港澳大湾区建设是通过加快区内城市群的社会经济融合，促进香港加快融入国家发展大局。香港作为国际商贸、金融和航运枢纽，是环球企业开拓粤港澳大湾区的理想门户。多年来，香港贸发局积极促进粤港合作，推动大湾区的融合发展。香港贸发局GoGBA「湾区经贸通」数码资讯平台，通过网站( https://www.go-gba.com/tc/ )及GoGBA微信小程序，为锐意拓展大湾区市场的企业提供商务资讯。微信小程序设有实用商务工具，例如健康资讯、互动地图、跨境交通及协助计算个人所得税的停留日数计等。截至2022年9月中，GoGBA「湾区经贸通」数字平台录得逾506,700人次浏览。



在地服务方面，香港贸发局已在深圳设立香港贸发局大湾区服务中心，为香港及国际企业提供咨询、行业资讯及商贸配对服务。大湾区服务中心至今已举行超过70个活动，约3,000港商使用中心的服务及参与其活动。香港贸发局已与合作伙伴广东省推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室、深圳市贸促委、福田区人民政府及五个大湾区内地城市及地区签署合作协议，在深圳前海、广州南沙、珠海横琴、东莞及中山开设「GoGBA港商服务站」，今年亦会将服务站伸延至佛山。



除此之外，香港贸发局推出的「T-box升级转型计划」由香港延伸到深圳及大湾区各城市，加上数码学堂 (Digital Academy) 和电商学堂 (E-Tailing Academy)，为中小企业提供有关电子商贸和数码业务的培训，及为中小企提供本局和其他数码科技平台的营销方案，让企业能学以致用。



大湾区为香港和世界各地的企业提供了巨大的机遇。国家副总理韩正在上月举行的「一带一路高峰论坛」上表示，中央政府重申香港作为连接中国内地与世界其他地区的重要门户的作用，并建议香港深化与内地的区域合作，积极融入国家发展规划。鉴于越来越多外商有意在大湾区发展，贸发局将善用其在内地的13个办事处，继续协助香港及国际企业把握大湾区及其他地区的商机。



香港贸发局局正计划在合适情况下举办「粤港合作周」，以在广州举行的「创新升级．香港论坛 (SmartHK)」及在深圳举行的「港．潮流(Chic HK)」作为旗舰活动，全面推广香港的专业服务和品牌产品。该局又会举办一系列与金融管理、法律服务、基建发展和房地产相关的路演；以及参加内地主要贸易展览会。



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香港贸发局中小企服务中心联络方法

电话：(852) 1830 668

传真：(852) 3693 4938

电邮地址：smecentre@hktdc.org

地址：香港湾仔博览道一号香港会议展览中心地下



香港贸发局大湾区服务中心联络方法

电话：0755-82280112

传真：0755-82280114

电邮地址：shenzhen.office@hktdc.org

地址：深圳市福田区深南大道2007号金地中心2405-06单元



GoGBA Day大湾区推广日网页 https://go-gba.com/en/gogbaday.html（只有英文版本）

「大湾区 大未来」宣传短片 (由粤港澳大湾区发展办公室提供) https://www.bayarea.gov.hk/tc/stories/videos.html

更多有关大湾区资讯 https://hkmb.hktdc.com/tc/粤港澳大湾区专页

图片下载：https://bit.ly/3UyJSpU



香港贸易发展局简介



香港贸易发展局(香港贸发局)是于1966年成立的法定机构，负责促进、协助和发展香港贸易。香港贸发局在世界各地设有50个办事处，其中13个设于中国内地，致力推广本港作为双向环球投资及商业枢纽。香港贸发局通过举办国际展览会、会议及商贸考察团，为企业(尤其是中小企)开拓内地和环球市场的机遇。香港贸发局亦通过产品杂志、研究报告和数码资讯平台，提供最新的市场分析和产品资讯。有关香港贸发局的其他资讯，请浏览 www.hktdc.com/aboutus/tc 。请关注我们的 @香港贸发局( https://www.weibo.com/hktdc ) @香港贸发局时尚生活( https://weibo.com/hktdclifestyle ) @香港商贸通( https://weibo.com/hktdcbusiness ) 香港贸发局 (WeChat) 请订阅香港贸发局( https://www.facebook.com/hktdc.hk ) Youku ( http://i.youku.com/hktdcsimpchi ) Youtube ( https://www.youtube.com/user/hktdctradchi )



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