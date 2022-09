Friday, 23 September 2022, 14:51 HKT/SGT Share: 中创新航宣布全球发售 于中国第三方动力电池企业排名第二

香港, 2022年9月23日 - (亚太商讯) - 9月23日,中创新航科技股份有限公司(「中创新航」或「公司」,3931.HK)开启全球招股,招股时间为9月23日至9月28日,最高发售价每股H股51港元。华泰国际为独家保荐人。



招股书资料显示,中创新航是领先的新能源科技企业,主要从事动力电池及储能系统产品的设计、研发、生产及销售,近年来稳居行业头部地位。根据弗若斯特沙利文,截至2022年3月31日止三个月,中创新航在中国动力电池企业中及中国第三方动力电池企业中排名第三及第二,在全球动力电池企业中排名第六。



全面自主研发开疆扩土 创新中心引领行业发展



先进的研发能力,是中创新航发展成为领先动力电池企业的基础。该公司是为数不多的具备全面自主研发能力及能够单独完成动力电池生产的动力电池企业之一,以创新能力为支撑,开发出一系列先进技术以应用于公司的首创产品。



三大核心产品中,高电压三元电池具有高能量密度、长寿命及优异安全性的特点,成为乘用车的最佳电池系统解决方案之一,并实现大规模装机;「弹匣」电池率先在行业内通过三元电池系统的针刺不起火试验,大幅提升三元电池系统的热安全水准,并获得良好的应用;「One-stop」电池其具有新开发的极简结构,在能量密度、安全性以及经济性方面具有领先优势,并获得行业高度关注,也是行业首创产品。



根据弗若斯特沙利文,中创新航是少数拥有全方位自主研发能力并能独立完成动力电池生产的动力电池企业之一。以技术持续创新为驱动,公司打造出具有影响力的动力电池创新平台,而通过该平台开发的产品已获全球行业参与者采用,该平台由先进材料、先进电池、先进仿真与测试、智能制造、电池循环技术及数字化六个主要部分组成。公司为行业健康发展作出贡献,积极参与国家及行业相关标准制定,主持或参与制定国家标准6项、行业标准13项及团体标准14项。



行业领先的规模化运营能力 战略协同、高度互信的产业伙伴



通过理解高效运营的深层逻辑,中创新航造就了一只优秀的运营管理团队,掌握了规模化运营的能力。这是以客户为导向、实现整体价值的最大化为前提,打造高效、协同、扁平化的液态组织架构,构建了交付计划一体化、成本管控一体化的管理模式,保障了各项业务流程的高效、顺畅,提升了客户的满意度。



在产品及产线的建设、迭代和规模化运营过程中,中创新航培养了一批理解产品质量并且能够将工程技术和化学体系有机融合的复合型技术人员,锻造了人才储备充沛的生产团队。规模化运营和持续稳定供应优质产品的能力,为该公司满足终端客户对所需数量的严格要求提供了保障。



赴港IPO,不仅意味着中创新航将正式登陆资本市场,成为港股第一家动力电池企业,也意味着公司将能够通过更加多元化的融资渠道赋能公司长期竞争优势,从而充分把握新能源行业蓬勃发展的市场机遇,进一步推进其全域技术领先战略和规模化战略,为全球能源安全及变革而不懈努力。



来源:信报



