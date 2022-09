Friday, 23 September 2022, 14:44 HKT/SGT Share: 市场拓展加速 中创新航持续引领行业发展

香港, 2022年9月23日 - (亚太商讯) - 近年来,新能源汽车板块成为资本市场上关注的热点,各细分板块的龙头公司均创造了不俗的市场表现。与此同时,未上市新能源公司争相准备上市,期望在市场竞争中抢占先机。



9月23日,中国动力电池领域的领先企业中创新航科技股份有限公司(简称「中创新航」或「公司」,3931.HK),开启港股招股,预期10月6日于港交所主板挂牌。



以客户为导向产品力备受市场认可 客户覆盖范围有效拓宽



中创新航以客户为导向,坚持将好的产品及时交付给客户、成就客户,用优秀的产品力赢得市场、赢得客户。



凭借持续领先的技术创新能力和规模化智能制造实力,中创新航与广汽、小鹏、长安、零跑、吉利、合创、东风、本田、上汽通用五菱、奇瑞、瑞驰、东风小康等主要主机厂商建立了深厚的战略合作伙伴关系。同时,中创新航还在持续扩大客户覆盖范围,近期大卖的电动版Smart,公司就是其动力电池主要供应商。根据公开信息,中创新航即将为蔚来汽车量产交付产品。



据了解,新能源车制造商和动力电池供应商之间开展紧密合作,双方致力于建立稳固的供应关系,此为行业常态。如宁德时代,该公司最大客户占其2015年年销售额的约45%,前五大客户占其2015年年销售额的82.6%。市场上多家其他动力电池厂商也存在这种情况。中创新航过去由于产能有限,通过实施大客户战略进行业务聚焦,与广汽等大客户保持了非常稳定的合作供应。但随着产能的逐步释放,中创新航正在顺利开拓更多新客户,比如小鹏汽车、零跑汽车于2021年引入中创新航作为主力供应商,并且迅速垂直起量。



2021年,来自小鹏汽车与零跑汽车的收入分别占中创新航总收入的7.9%以及4.3%。 2022年一季度,该比例已上升至27.4%及12.1%,显示出中创新航对造车新势力极为迅速的供应渗透能力。而同期,在对广汽的销量同比和环比均大幅增加的情况下,中创新航对广汽的销售额占中创新航整体收入的比例已经从2021年的51.9%降至31.0%,显示出中创新航的客户结构呈现出更加多元化的趋势。



市场需求高位运行 发展势头迅猛行业头部地位稳固



新能源汽车已成为汽车行业全球发展大势所趋。根据弗若斯特沙利文资料,2021-2026年间,全球新能源乘用车的销量预计从620.1万辆增长至2,287.2万辆,年复合增长率达24.3%



受益于全球新能源车市场的增长,动力电池市场需求将维持高位。弗若斯特沙利文预计全球动力电池装机量将在2022年至2026年间以33.8%的复合年增长率增长,并于2026年达到1,386.7GWh。其中,中国动力电池装机量预计于2026年将达到762.0GWh,2022年至2026年的复合年增长率将为34.9%。



基于新能源产业的广阔市场前景,中创新航踏准市场节奏快速拓展产业布局,建立了规模化的运营体系逐步扩大其市场规模,不断巩固其在动力电池行业的领先地位。 2019年至2021年间,中创新航成为中国前十大动力电池企业中唯一一家每年同比增长率超过100%的企业。按2022年一季度装机量计,中创新航在中国第三方动力电池公司中保持排名第二,在全球电池公司中排名也升至第六名。



新能源汽车的时代才刚刚开始,中创新航以客户为导向,不断向前探索新的技术创新,产品力持续优化,客户范围持续扩大,市场地位稳步提升。未来,中创新航也将继续坚持创新驱动,引领新能源行业的进步与发展。



来源:经济日报



话题 Press release summary



部门 监管

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Sept 23, 2022 14:51 HKT/SGT 中创新航宣布全球发售 于中国第三方动力电池企业排名第二 Mar 25, 2022 15:46 HKT/SGT 动力电池巨头中创新航递表港交所:全球增长最快的核心动力电池企业之一