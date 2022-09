麦迪卫康公布2022年中期业绩

香港, 2022年9月23日 - (亚太商讯) - 中国领先的数字化医疗服务解决方案市场提供商——麦迪卫康健康医疗管理科技股份有限公司(“麦迪卫康”或“公司”,连同其附属公司,统称“集团”) (股份代号:2159),公布其截至2022年6月30日止六个月(“报告期”或“2022 年上半年”) 未经审计之中期业绩。



2022年上半年因疫情严重,多省份连续封城,导致麦迪卫康在收入等方面录得不同程度收窄。2022年上半年,麦迪卫康收入同比收窄约49.2%至约人民币172.5百万元,毛利为约人民币17.3百万元。 报告期内,集团收入主要产生自医学会议服务、营销战略和咨询服务,以及患者教育及自测服务等。



持续拓展医疗数字营销解决方案及互联网医疗平台 致力打造数字化升级



疫情之下,经济环境虽面临着巨大挑战,但麦迪卫康始终坚持持续扩展及巩固其综合医疗营销解决方案,拓展互联网医疗平台服务,进行数字化升级。报告期内,医学会议服务仍是主要收入来源,录得收入达约人民币111.3百万元,占总收入64.5%。麦迪卫康已推出医会+App,方便医学组织及医药公司提交现场会议请求及监察会议进行,以加强集团的会议管理能力。营销战略和咨询服务方面,集团通过该服务协助医药公司制定及实施有效的业务战略,提高其在医生中的品牌及产品知名度。报告期内,营销战略和咨询服务收入达约人民币41.3百万元,占总收入23.9%。患者教育及自测服务以及CRO服务则分别录得收入达约人民币14.3百万元及人民币3.7百万元,占总收入8.3%及 2.1%。



截止至2022年6月份, 集团研发迭代了多个医疗数字营销平台及产品,为客户提供了定制化的医疗数字营销解决方案,其中包括长颈鹿智慧医学平台、数字化患者管理平台、E大会、长颈鹿直播、 鹿课、E创、E洞察等产品。截止至2022年6月30日,数字平台的医生注册用户达384,965人,线上医生教育活动46,518场、线上患者教育活动25,687场,线上直播场次4,855场、视频数量6,319条、浏览量 1,086,328人。



同时, 麦迪卫康持续致力于互联网医疗平台的建设和拓展,以满足医疗行业各持份者(医院、医生、药械企业等) 日益增长的需求, 集团互联网医疗平台持续为医生及患者提供优质的线上医疗服务解决方案,并大力开拓慢性病患者院外数字化管理产品与服务。截止2022年6月30日,医生注册用户数达约45,244人,同比增长69.9%,患者用户数达约200,545人,同比增长321.2%。另外由于互联网医院平台购买处方药物的活跃患者用户人数增加,截至2022年6月30日止六个月,互联网医院服务的收入同比稳步增长5.6%至1.9百万元。



持续升级数字化业务 抓住增长机遇 创造更大价值



展望未来,麦迪卫康将持续提升其数字营销业务规模,利用内外部优势及资源,更多地聚焦于医疗市场数字营销客户拓展,同时持续致力于建设以医生和患者为中心的精准触达的数字化平台,利用线下线上联动的数字化整合营销体系为客户提供综合性数字化、智能化营销解决方案,打造全流程数字运营闭环。集团亦将不断升级其互联网医疗平台建设,并探索人工智能技术的应用,构建从院内到院外的闭环商业模式。另外,麦迪卫康也将借助有利的卫生健康政策环境及自身资源优势,继续优化产品与服务,保持传统心脑血管专病领域专业医学和营销服务收入增长,并着重拓展肿瘤及慢性肾病领域业务,增加内资企业客户的覆盖。



集团将继续保持在传统优势治疗领域的业务规模,并勇于创新,抓住医疗数字营销及互联网医疗需求快速增长的机遇稳扎稳打,在集团高效运营下积极创造利润的同时,不断开拓和发展业务的模式与规模,为更多客户、医生和患者创造更大价值。



