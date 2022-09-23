Friday, 23 September 2022, 10:16 HKT/SGT Share: 零跑汽车招股近尾声：强产品力引领智能电动汽车发展 加速成长可期

香港, 2022年9月23日 - (亚太商讯) - 据东方日报报道，今年以来，造车新势力在资本市场加速布局，多家企业先后宣布完成融资或披露预增资项目。此外，也有不少车企寻求上市。继3月份蔚来完成港交所二次上市后，在造车新势力中后来居上的浙江零跑科技股份有限公司（简称「零跑汽车 」或「公司」）正在港交所火热招股之中。本次招股，零跑汽车共发行130,819,100股，招股价介乎48至62港元之间，预期将于9月29登陆港股市场。



全域自研助力新品加速推出 产品力市场领先



零跑汽车自成立以来，就始终坚持全域自研的发展战略，实现了从底层软件和硬件的模块化和平台化开发使其能够在不同电动车型之间高度复用。并实现各系统之间的高度互通及软硬件的高度集成。凭藉该等独特策略，零跑汽车能够将最新的自研技术快速应用至所有智能电动车型上，从而缩短开发周期，并以更高的成本效益加速新产品的推出。



自2019年7月以来，零跑汽车已先后成功推出S01、T03、C11以及C01四款量产车型，彰显了公司的电动汽车开发及交付能力。此外，零跑汽车计划未来以每年一到三款车型的速度，于2025年底前推出七款全新的纯电动车型，涵盖各种尺寸的轿车、SUV及MPV。作为现有产品的补充，零跑汽车亦计划基于自研增程式技术，同期或之后推出该等新车型的增程式版本，以覆盖快速增长的客户群的多样化需求。



在快速推出新品的同时，零跑汽车的产品力同样具备竞争力。招股书显示，即将在今年3季度交付的C01具有同价位区间最长车身5,050毫米、最快每百公里加速3.7秒，最高CLTC续航里程717公里，且预计将成为全球首家在量产车型上采用CTC技术的新兴电动汽车公司。随着该产品的推出，公司有望在目标市场中获取更大的市场份额。



交付力持续领先 行业高成长背景下加速成长可期



销量是产品力的最好证明。2021年全年，零跑汽车合计交付43,748辆电动汽车，较2020年增长443.5%。根据弗若斯特沙利文的资料，按交付量计，零跑汽车是中国领先的新兴电动汽车公司中增速最快的公司。于2022年首八个月，零跑汽车交付76,563辆智能电动汽车，较2021年同期增加222.8%。于2022年上半年，按中国销量计，零跑汽车是中国第三大新兴电动汽车公司。



受销量增加促进规模经济效益提升所带动，零跑汽车的毛利率在持续改善。2019年至2021年间，公司的毛利率分别为-95.7%、-50.6%以及-44.3%。2022年上半年，公司的毛利率进一步改善至-26.0%，体现了公司高效的运营效率以及良好的规模经济效益。



此外，零跑汽车所处的新能源汽车市场前景广阔。根据弗若斯特沙利文的数据，按2021年销量计，中国拥有全球最大的新能源汽车市场。根据同一资料来源，中国新能源汽车销量预计于2026年达10.6百万辆，自2021年起的复合年增长率为26.0%。随着新能源汽车逐步替代燃油车，新能源汽车在中国乘用车市场的渗透率预期将从2022年的22.4%提升至2026年的50.1%。其中，预期售价在人民币15–30万元的中高端主流市场将自2022年起成为中国新能源汽车市场中最大且增速最快的细分市场。而这一细分市场，正是零跑汽车聚焦的领域。



目前，零跑汽车已经通过靓丽的销售数据证明了其在中高端主流新能源汽车市场的产品定义能力以及爆款制造能力。未来，在全域自研战略支援下，公司将针对智能驾驶、智能动力、智能座舱领域持续打造智能技术护城河，加速产品推陈出新，随着其产品矩阵的持续完善，公司的加速成长势在必然。



来源：东方日报



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