Wednesday, 21 September 2022, 14:07 HKT/SGT Share: 零跑汽车招股：技术驱动奠定核心竞争力 造车「四小龙」格局渐显

香港, 2022年9月21日 - (亚太商讯) - 据星岛日报报道，随着新能源汽车市场由政策驱动转向市场驱动，中国新能源汽车行业的格局也在发生改变。在车企对外公布8月份的交付成绩中，可以看到，以浙江零跑科技股份有限公司（「零跑汽车」）为首的二线新势力正不断蚕食着「蔚小理」的市场，逐渐进入到造车新势力第一梯队，并领跑市场。9月20日，领跑汽车开启港股招股，招股价介乎48-62港元之间，预期于9月29日登陆港交所。



坚持全域自研策略导向 产品快速推陈出新



和一般新能源车企专注软件系统的全栈自研不同，零跑汽车的全域自研自制包含智能电动汽车所有核心系统和电子部件的自主研发设计与生产制造，包括智能动力系统、自动驾驶系统、智能座舱系统。目前，零跑汽车已经成为中国唯一一家实现核心系统及电子部件全域自研的新兴电动汽车公司。



通过全域自研，零跑汽车实现了核心电子系统和整车平台等研发成果平台化、模组化，可以在不同车型之间高度复用，令公司能够于较短时间内开发新车型，提高研发效率并快速提升生产规模。同时，多样化的越级电动汽车组合使得零跑汽车能够覆盖客户的多样化需求，促进规模的快速扩张。



2019年7月至今，零跑汽车已成功推出了S01、T03、C11和C01四款车型，其中C11和C01之间间隔不到10个月，创下中国新势力最快纪录之一，彰显了零跑汽车强劲的电动汽车开发及交付能力。此外，零跑汽车还计划以每年推出一到三款车型的速度，于2025年底前共计推出七款新车型，涵盖各种尺寸的轿车、SUV及MPV，并计划同期或之后推出该等新车型的增程式版本。



产品力市场领先 交付量持续提升



除了强大的全域自研能力，零跑汽车的产品力同样市场领先。据了解，该公司旗舰车型C11提供同价位区间电动车型中最丰富的自动驾驶功能并具备杰出的驾驶性能、多元化的智慧交互功能以及优越的车内配置。而公司计划在2022年第三季度实现交付的C01车身长超过五米，CLTC续航里程最高可达717公里，百公里加速时间在3.7秒以内，继续在同价位车型中保持领先，C01的推出将进一步提升公司的竞争优势。



凭藉突出的产品力，零跑汽车在车型竞争中脱颖而出，销量持续领先。公开资料显示，2022年1-7月，公司累计交付量达64,038台，同期增长244.8%。7月份，零跑汽车交付量达到12,044台，同比增长超177%。此外，零跑汽车的8月成绩单也同样优秀，总计交付12,525辆，同比增长超180%，连续四个月创新高，站稳造车新势力第一阵营。



销量的持续攀升也带动了零跑汽车的营收业绩。招股书数据显示，2022年前六个月，零跑汽车总收入为50.8亿元，同比增长479.4%。此外，由于受规模经济、高度垂直整合带来的单位成本降低，以及更高利润率的电动车型销量的增加，公司的毛利率已得到快速改善。



长远来看，中国新能源汽车正处于发展高速期且将持续快速增长，前景广阔。零跑汽车拥有扎实的全域自研能力以及生产制造能力，发展基础牢固，公司于港股上市后，造车新势力「四小龙」格局将更加凸显。未来，随着公司持续丰富其产品矩阵、扩大生产规模，有望进一步扩大市场份额，后市发展值得期待。





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