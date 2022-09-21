Wednesday, 21 September 2022, 14:02 HKT/SGT Share: 零跑汽车招股进行中：业绩高速增长 全域自研彰显核心竞争力

香港, 2022年9月21日 - (亚太商讯) - 据明报报道，近年来，在政策加持下，我国新能源汽车产业高速发展，吸引着造车新势力持续加码，相关企业纷纷布局。近日，又一潜力投资标的——浙江零跑科技股份有限公司（「零跑汽车」或「公司」，股份代号：9863）赴港上市，目前正在招股进行中，即将叩开港股市场的大门。



具备独特全域自研能力 业绩保持高增态势



据悉，零跑汽车是一家中国领先的智能电动汽车公司，致力于为用户的出行和生活创造最大价值。公司采用以智能化及快速迭代为特性的电子产品的开发思路，设计及打造智能电动汽车，能够自主研发智能电动汽车核心系统及电子部件中的所有关键软硬件。根据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国目前唯一一家具有全域自主研发能力的新兴电动汽车公司。



于过往记录期间，零跑汽车保持了快速的业绩增长，盈利能力持续提升。数据显示，2019年至2021年，零跑汽车总收入分别约爲1.17亿元、6.31亿元和31.32亿元。此外，截至2022年6月30日止六个月，零跑汽车实现收入50.82亿元，较去年同期大幅增加479.4%。2019年至2021年，毛利率分别为-95.7%、-50.6%、-44.3%。2022年上半年，毛利率已进一步改善至-26.0%，盈利前景向好。



从研发到制造垂直整合 产品交付能力遥遥领先



零跑汽车一直致力于完善运营管理，以实现高效运营。在业务模式方面，零跑汽车在中国新兴电动汽车公司中实现了最高程度的从研发到制造的垂直整合。公司自主设计、开发及制造包括电驱系统、电池系统、自动驾驶系统和智能座舱系统在内的核心系统及电子部件，同时公司的工厂具备从电动汽车核心部件到整车的完整生产能力，竞争实力凸显。



产品方面，零跑汽车产品组合丰富，涵盖各种尺寸的轿车、SUV及MPV，目前已成功推出了四款车型，并计划每年推出一到三款车型，于2025年底前共计推出七款全新的纯电动车型，且同期或之后推出该等新车型的增程式版本。在不断推出新车型的同时，还将持续推出现有畅销车型的新版本，以满足不同客户的需求。



凭藉强大的产品力及卓越的驾驶体验，零跑汽车获得消费者的广泛认可。招股书披露，于2020年，零跑汽车交付了超过8000辆智能电动汽车，2021年合计交付车辆达到近4.4万辆，较2020年增长443.5%。根据弗若斯特沙利文的资料，按交付量计，零跑汽车是中国领先的新兴电动汽车公司中增速最快的公司。截至2022年3月31日止三个月，公司共交付约2.2万辆智能电动汽车，较2021年同期增长409.5%，交付能力持续增强。2022年1-8月，公司累计交付量约7.7万辆，同期增长222.8%



知名投资机构加持 未来成长空间巨大



强大的交付能力与独特的竞争优势，也让零跑汽车获得了多家投资机构的青睐。据了解，本次IPO之前，零跑汽车已获得包括红杉智盛、上海电气香港、金华与轩、中金滨创等机构的入股，无疑是强有力的背书，客观上有利于公司上市后股价的稳定，同时反映了资本对于零跑汽车未来发展潜力的长期看好。



行业及政策方面，近年来，我国陆续发布《「十三五」国家战略性新兴産业发展规划》、《新能源汽车産业发展规划（2021—2035年）》等政策，鼓励、支持新能源汽车行业的发展。根据弗若斯特沙利文的资料，预计到2026年，中国新能源汽车销量将达10.6百万辆，首次超过燃油车，自2021年起的复合年增长率为26.0%，占全球新能源汽车市场的43.9%，行业发展空间十分广阔。



零跑汽车以技术创新为驱动力，以独特的商业模式和全域自研为护城河，凭藉过硬的研发实力及快速拓展产品组合能力，此番上市后，有望不断享受行业高速增长的红利，扩大市场份额，推动长期发展，迎来更高光的时刻。





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