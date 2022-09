Wednesday, 21 September 2022, 15:00 HKT/SGT Share: Mobile MMORPG P2E游戏平台ITSBLOC 19日在全球虚拟资产交易所"Gate.io"上市

韩国首尔, 2022年9月21日 - (亚太商讯) - ITSBLOC宣布其自主发行的代币(token)ITSB已于19日在全球虚拟资产交易所Gate.io上市。今年10月将推出的MMORPG大作"DK Mobile"的第三个系列已确定全球Web3.0游戏平台ITSBLOC。



基于以太坊L2 Polygon自主开发的Web3.0游戏平台ITSBLOC能够提供稳定的环境,供全球多数游戏用户同时体验Web3.0游戏。特别是本平台采用特别的构造设计,可以使游戏用户在沉浸畅玩游戏的同时,对于之前无法追回的沉淀成本,可以轻易获得补偿。其提供了区别于现有区块链游戏平台的新系统。



-- 废除应用程序内置的支付方式(In-App Payment)

-- 游戏内部防止通货膨胀,玩家能够获得补偿的季度制清算系统

-- 计划通过基于token staking的游戏内升级装备购买等特征要素,划时代地改善现有的以挖矿为主的P2E(Play to Earn)的问题点。



ITSBLOC成功吸引100亿韩元规模的全球投资,最近已经在全球第7大大型交易所Gate.io(该交易所进入全球130个国家,拥有1000多万名用户)上市。预计将正式激活平台,并吸引全球用户。



为了纪念ITSB的新上市,在Gate.io进行的Air Drop活动中,18日至19日一天时间内,有大约16,000人参与,聚集了大约5300万USDT(约736亿韩币)的公募金额,吸引了全球用户的广泛关注。



据悉,为了促进生态系统扩张及全球用户增长,ITSBLOC方面正在推动今年10月额外在全球Top-tier交易所上市事宜,并且正在准备与全球Web3.0伙伴展开激进的营销合作。



