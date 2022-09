Tuesday, 20 September 2022, 17:26 HKT/SGT Share: 百果园新零售六周年:持续深耕顾客经营,积极践行ESG理念

香港, 2022年9月20日 - (亚太商讯) - 近日,国内规模第一的水果连锁零售企业百果园发布新零售六周年报告。报告显示,百果园新零售业务稳健发展,截至目前,仅线上运营,百果园App累计下载超1500万,小程序注册用户突破4700万,门店社群用户超540万。在今年818周年庆中,18、19日两天百果园线上自营GMV突破3000万元。



多年来,百果园坚持以顾客为中心的经营理念,围绕这一核心百果园完成了全渠道、多品类、优服务的发展布局,于竞争中差异化突围。



渠道上,百果园已建成线上线下一体化、店仓一体化、及时达与次日达一体化的贴近小区的水果专卖连锁模式。次日达业务是百果园今年的重点业务之一。通过无限的陈列空间,线上有更多的商品售卖,让利于顾客的同时提供更丰富的选择。截至目前,次日达业务已覆盖全国30个城市。



产品上,百果园打造优质水果品牌,目前已经推出了27个招牌及A级产品品牌;旗下生鲜品牌“熊猫大鲜”已开发185款产品,覆盖米面粮油、肉禽蛋奶、速冻食品、调味品等。



服务上,百果园一直践行“三无退货”服务,即消费者对水果不满意可以无实物、无小票、无理由进行退换。2021年,三无退货的退款金额仅占总收入的0.15%。将退货的决定权交到用户手上,百果园的“心零售”获得了消费者的认可,给予用户充分信任同时有效管控经营成本。



信奉长期主义的百果园一直在探索践行ESG理念,让企业、农业、生态及社会得到可持续发展。



社会责任方面,百果园主张“授人以鱼不如授人以渔”,控股子公司优果联的技术团队通过协助建立扶贫基地,向当地果农传授种植知识,百果园亦在营销、商业化及品牌化等方面提供支持。



此外,百果园通过引进BLOF生态和谐型种植技术,利用土壤分析和施肥设计,有效改善土壤的病菌、板结、盐渍化等问题;结合不同作物的生理生长特性,利用堆肥、微生物及系统的施肥设计开展有机栽培,生产出高质量、高产量、高营养、低成本的农产品,同时也为环保做出贡献。



目前采用BLOF技术种植的“三个零”品牌系列蔬菜,已在各个合作基地应季轮种。“三个零”蔬菜的特点是,种植生产中不使用化学肥料、不使用化学农药、不使用化学激素。为了高效落地乡村振兴理念,百果园也在系统而深入地开展政企合作。今年7月,百果园集团与宁夏农业农村厅战略签约,进一步推进BLOF技术在当地的落地,计划将“三个零”品牌蔬菜打造成宁夏优质农产品的名片。



百果园集团创始人、董事长余惠勇表示,后续百果园还会深入更多的省市区,希望通过多年实践总结的经营方法论,助力改变中国农业。





