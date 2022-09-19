Monday, 19 September 2022, 17:49 HKT/SGT Share: 天津银行2022年上半年业绩回升明显 中期净利同比增11.8%

香港, 2022年9月19日 - (亚太商讯) - 2022年8月31日，天津银行（1578.HK）于香港联交所发布2022年中期业绩公告。报告期内，天津银行经营业绩整体向好，今年上半年，该行实现净利润人民币30.3亿元，同比增长11.8%；ROA和ROE为0.82%及10.26%，同比分别提升0.04个和0.48个百分点。



报告期内，天津银行主动落实减费让利相关政策，合理让利实体经济，实现营业收入78.4亿元，同比有所下降。对此，天津银行表示，主要是由于该行响应国务院稳住经济相关政策要求，加大对中小、小微、普惠客户的让利力度，客户贷款及垫款平均收益率下降0.43个百分点；同时按照监管要求，主动压降资产管理计划、信托计划等非标准化债权投资，投资证券及其他金融资产平均收益率下降0.47个百分点。天津银行在减费让利的情况下，还能实现净利的回升，主要是因为成本的良好控制。



截至报告期末，天津银行不良贷款余额人民币78.4亿元，较年初下降2.5%，不良贷款率2.28%，较年初下降0.13个百分点。拨备覆盖率154.96%、资本充足率13.00%，持续满足监管要求。



资产负债规模稳健增长

截至报告期末，天津银行资产总额人民币7,505.6亿元，较上年末增长4.3%。以「四个一批」客户分层管理和「四位一体」服务模式为抓手，加大对国家重大战略、区域重点项目、绿色发展、科技创新、乡村振兴等领域的支持力度，各项贷款余额人民币3,363.3亿元，较上年末增长3.6%，债券投资余额人民币2,237.2亿元，较上年末增长6.6%。负债来源进一步拓宽，负债总额人民币6,901.0亿元，较上年末增长4.2%，个人财富管理、企业财资管理、「智慧小二」场景生态圈持续赋能，客户存款余额人民币3,945.6亿元，较上年末增长3.2%。



为践行「京津冀主流银行」定位，截至报告期末，天津银行京津冀区域贷款余额达人民币2,166.7亿元，较上年末增长11.2%；累计主承销京津冀地区企业信用类债券381.9亿元，其中主承销天津地区企业信用类债券269.88亿元，位列天津市场首位；主承销全国首单京津冀科技创新资产支持票据（高成长债），募集资金全部用于京津冀地区9家国家级专精特新「小巨人」、国家高新技术企业、国家企业技术中心等科技创新企业。



为响应天津「制造业立市」战略，天津银行丰富金融产品支持重点产业链发展，供应链金融业务累计投放41.19亿元，同比增长99.27%，E链保理业务投放14.8亿元，同比增长549.12%。



与此同时，天津银行加大绿色信贷投放力度，绿色信贷余额人民币134.37亿元，较年初增长13.68亿元，增幅11.33%；与中债金融估值中心联合发布全国首支ESG主题京津冀区域信用债指数「中债-天津银行京津冀ESG主题精选信用债指数」，在2022年二季度全国城农商行绿色债务融资工具投资排行榜中位列第2位。



稳住经济大盘贡献金融力量

为支持地方经济稳定运行，天津银行还制定《天津银行贯彻稳住经济一揽子政策措施实施方案》。天津银行独家打造的「智慧小二」服务平台被天津市政府列为2022年助企纾困支持市场主体发展15条和稳经济35条一揽子措施。报告期末，「智慧小二」服务平台累计入网商户达45.6万户，其中天津地区近26万户，占天津地区注册小微企业和个体工商户的37%，并在持续增长。截至目前，该平台每天为这些企业提供便利结算350万笔左右，每天为这些企业代付结算资金约人民币3亿元，已经向平台上6.98万户小微企业和个体工商户发放随借随还优惠信用贷款13.4万笔，金额共计人民币34.76亿元，年利率低至3.95%，为解决小微企业融资难融资贵问题提供了天津银行方案。



此外，天津银行还充分利用金融科技，将小微在线自营贷款作为普惠小微业务、涉农业务的重要发力点，该行监管口径下单户授信1000万元及以下小微企业贷款余额为人民币275.9亿元，较上年末增加11.75%，单户授信1000万元及以下涉农贷款余额达人民币38.56亿元，较上年末增长17.51%。为做好金融纾困政策传导，天津银行上半年累计投放符合再贷款政策的民营、小微贷款人民币130.65亿元，同比增幅87.1%；完成再贴现人民币33.01亿元，其中支持民营、小微企业票据约人民币31.32亿元，同比增幅0.7%，扎扎实实用行动「稳住经济大盘」。



在服务市民方面，天津银行推动社保卡「四卡合一」服务升级，推出敬老主题借记卡「怡年卡」，推进储蓄存款产品分层，个人综合金融资产（AUM）达人民币2,056.47亿元，较上年末增长4.75%，个人存款规模人民币1,227.8亿元，较上年末增长14.6%。制定「新市民」金融服务方案，从创业就业、安居需求、医疗保障等方面提供金融支持，相关信贷业务余额达人民币19.8亿元。





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