兆科眼科入围“2021年度中国生物医药企业创新力百强系列榜单”中国小分子药物企业创新力TOP30排行榜

香港, 2022年9月19日 - (亚太商讯) - 致力于眼科疗法的研发、生产及商业化,以满足巨大医疗需求缺口的领先眼科制药企业兆科眼科有限公司(「兆科眼科」或「本公司」;香港联交所股份代号:6622) 今日欣然宣布,本公司再度入选由中国领先医药健康信息服务平台米内网主办的「2021年度中国生物医药企业创新力百强系列榜单」中的「中国小分子药物企业创新TOP30排行榜」榜单,连续两年入选该榜单,更是榜单中唯一一家眼科制药企业。



9月16日下午,米内网在线上召开『惟创新者行稳致远——「2021 年度中国生物医药企业创新力百强系列榜单」发布会』。会议上有多位国内知名专家学者解读创新药产业的相关政策趋势、技术动向、市场动态及点评产业热门话题, 并由米内网资深研究专家详解榜单评选方法论。兆科眼科总裁兼首席科学官柳烈奎博士代表本公司出席本次会议,见证榜单发布的盛况。



兆科眼科总裁兼首席科学官柳烈奎博士表示:「我们非常荣幸能够再次入选中国生物医药企业创新力百强系列榜单,本人代表兆科眼科衷心感谢主办方及业界对我们的认可及支持。一直以来,兆科眼科专注自主研发及从海外引入创新眼科药物,以满足中国巨大的眼科医疗需求缺口,致力提升中国大众视力健康。作为中国生物医药企业创新力百强的唯一一家眼科制药企业,这次获奖印证了本公司在药物创新处于行业领先地位,这有赖于我们强大的研发团队及深厚的专业能力。在过去一年,本公司在创新药研发取得多项重大成果,包括干眼症药物环孢素A眼凝胶上市申请获国家药监局受理;近视药物NVK002两项III期临床大幅提前完成患者入组;从合作伙伴Visus引入正在美国进行III期临床的老花眼创新药BRIMOCHOLTM PF和Carbachol PF;及老年湿性黄斑部病变药物TAB014 III期临床首名患者入组等,足见我们团队高效的执行能力。」



「中国生物医药企业创新力百强系列榜单」由米内网发起并推出,开展以来得到了中国医药创新促进会、同写意、新药创始人俱乐部、湾区新药汇等行业知名机构的大力支持,致力成为支撑行业转型升级的发力点。



榜单评选方法以生物医药创新成果落地能力为基础,并以科技部《企业创新能力评价指标体系》为理论依据,以「创新投入」、「创新成果」、「知识产权」及「创新驱动」四大维度、及多项指标评核生物医药企业的创新力。其中,「创新投入」主要参考企业年度研发投入金额;「创新成果」主要参考企业新增的新药获批、新药NDA、新药III期临床获批次数等;「知识产权」则主要参考企业新增发明专利数量;「创新驱动」主要参考企业的新药销售金额。此外,国际药物监管机构,包括美国FDA、欧盟EMA及日本PMDA等,对企业自主研发成果的认可及批准,亦会列入榜单评选的考虑之中。根据「中国小分子药物企业创新TOP30排行榜」的划分标准,本公司在小分子药物领域的研发管线占比、研发投入占比超过企业总研发管线、总研发投入的51%以上。



柳烈奎博士续指:「创新是兆科眼科的基因及使命,亦是中国医药行业发展的重中之重。兆科眼科将继续依靠自身强大的药物研发能力,以及与国内外领先制药公司及机构合作,开发适用于中国眼科市场的创新药物,以满足巨大医疗需求缺口,致力成为中国以至全球眼科市场的领导者。」



兆科眼科(香港联交所股份代号:6622)成立于2017年,是一家领先的眼科制药企业,致力于眼科疗法的研发、生产及商业化,以满足巨全球大医疗需求缺口。兆科眼科于2021年4月29日在香港联交所主板上市。



兆科眼科已建立由创新药及仿制药组成的候选药物,涵盖影响眼前节及眼后节的6种主要眼科适应症。众多药物现时由位于广州南沙最先进并已全面运作的生产设施所制造。



公司正专注向产品商业化目标推进,务求尽快实现以科研改善中国大众的视力健康。



凭借雄心勃勃的增长战略,包括与国内外制药公司携手合作,兆科眼科的目标是成为世界眼科的领导者。



