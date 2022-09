Friday, 16 September 2022, 17:28 HKT/SGT Share:

来源 GF Securities 广发证券被纳入恒生可持续发展企业指数系列成份股

香港, 2022年9月16日 - (亚太商讯) - 近日,恒生指数有限公司发布恒生指数系列最新检审结果,广发证券(000776.SZ,1776.HK)凭借在ESG(环境、社会及治理)方面的卓越表现,被纳入恒生可持续发展企业指数系列(具体包括恒生A股可持续发展企业指数、恒生内地及香港可持续发展企业指数、恒生A股可持续发展企业基准指数三大指数)的成份股,成为该指数成份股中为数不多的同时被纳入三大指数的券商机构之一,自2022年9月5日起正式生效。



可持续发展战略已成为国际共识,社会各界对企业可持续发展及ESG的关注度也越来越高,全球可持续发展投资不断上升。恒生可持续发展企业指数系列主要评判企业可持续发展方面的表现,每年审核一次;成份股则是在企业可持续发展方面有杰出表现的上市公司,该指数已经成为资本市场重要的可持续发展企业指数之一。广发证券成为该指数系列的成份股,反映公司在环境、社会及企业管治等范畴获得权威指数编制机构认可。



根据恒生指数有限公司披露,成份股挑选程序严谨,过程中参考由独立的专业评审机构香港品质保证局按照其设计之可持续发展评级框架而进行的可持续发展评级结果。此举令恒生可持续发展企业指数系列达致客观、可靠及具高投资性,为企业可持续发展主题之指数基金提供一系列优质基准。恒生可持续发展企业指数及基准指数包含在企业可持续发展方面表现最卓越的香港上市公司;恒生A股可持续发展企业指数及基准指数则包含在企业可持续发展方面表现最卓越的内地上市公司;恒生内地及香港可持续发展企业指数为一项跨市场指数,涵盖香港及内地企业可持续发展方面的领导者。



作为首批加入中国企业ESG发展联盟的金融机构,广发证券将绿色经营理念贯彻于经营管理全过程,促进公司与环境、社会共同可持续发展。在ESG责任投资理念方面,投资碳中和债券、疫情防控债券、扶贫相关债券和小微企业专项金融债券,以优秀的专业素养和灵活高效的服务能力,为实体经济输送金融“活水”;在节能环保方面,组织开展能耗精细化管理和技术改造,节能减排等环境绩效取得显著改善;在乡村振兴公益方面,持续巩固拓展“一司一县”结对帮扶,开展助学、助老、助残、助医、助困等公益行动,圆满完成海南省三个国家级贫困县和天井岗村结对帮扶工作,与联合国粮农组织、农业农村部共同合作推进“联合国可持续发展示范村”农业产业发展项目,设立广发证券社会公益基金会持续深耕助学兴教。



广发证券聚焦“碳达峰、碳中和”目标,服务实体经济高质量发展,助力绿色低碳产业建设,持续提升ESG(环境、社会及管治)治理水平,深度参与乡村振兴和促进共同富裕工作,切实做到公司经济效益与社会效益、自身发展与社会发展相互协调,以实际行动履行金融机构的企业社会责任。2021年,广发证券实现社会贡献价值291.15亿元,每股社会贡献值4.74元,全年贡献国家税收总额54.23亿元。





金融

