安乐工程获奖项目AMSFS III在中国内地取得专利

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|Analogue Holdings Limited
|Aug 26, 2022 19:42 HKT/SGT
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安乐工程2022年上半年手头合约创新高达129亿港元，综合纯利为1.192亿港元
|Mar 25, 2022 21:07 HKT/SGT
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安乐工程逆市实现收益及盈利双增长 分别录得53.51亿港元及3.14亿港元
|Mar 24, 2022 18:22 HKT/SGT
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安乐工程于香港工商业奖勇夺两项殊荣
|Jan 12, 2022 16:30 HKT/SGT
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安乐工程集团荣膺多项上市公司大奖 企业管治及可持续业务策略获广泛认可
|Jan 4, 2022 11:57 HKT/SGT
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安乐工程获颁香港品质保证局绿色和可持续金融证书及发行首项绿色贷款工具
|Dec 20, 2021 17:28 HKT/SGT
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安乐工程荣获建造业议会杰出承建商大奬2021杰出表现及推动专业备受嘉许
|Nov 17, 2021 11:41 HKT/SGT
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安乐工程获颁建造业议会可持续金融认证计划证书
|Nov 8, 2021 13:42 HKT/SGT
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安乐工程荣获两项业界殊荣 表扬其于业务数码化及人才培育方面的杰出成就
|Sept 7, 2021 12:07 HKT/SGT
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安乐工程培训中心于香港正式启用
|Aug 26, 2021 21:07 HKT/SGT
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安乐工程2021年中期业绩录得纯利增长
|June 2, 2021 10:54 HKT/SGT
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安乐工程为香港科学园引入城中首个自动智能泊车系统
|Apr 19, 2021 15:20 HKT/SGT
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安乐工程参与建设首创自动化车辆检验综合大楼
|Mar 29, 2021 21:42 HKT/SGT
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安乐工程2020财政年度收益及盈利报捷
|Feb 23, 2021 16:36 HKT/SGT
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安乐工程于英国设立首个据点 进一步扩大全球业务
|Dec 15, 2020 17:11 HKT/SGT
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安乐工程凭中环至半山自动扶梯系统更新项目勇夺ELEVATOR WORLD 「2021年度项目」比赛第一名
|Aug 28, 2020 19:42 HKT/SGT
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安乐工程集团有限公司公布2020年中期业绩
|Mar 31, 2020 22:53 HKT/SGT
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安乐工程公告收购Transel Elevator & Electric 进军美国市场
|Mar 29, 2020 09:22 HKT/SGT
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安乐工程手头未完成合约总值再创新高达94亿港元
|Nov 29, 2019 17:25 HKT/SGT
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安乐工程集团获纳入MSCI香港微型股指数
|Aug 28, 2019 21:03 HKT/SGT
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安乐工程集团有限公司公告首份中期业绩
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