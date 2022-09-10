Friday, 9 September 2022, 16:48 HKT/SGT Share:

来源 EC Healthcare 医思健康主席邓志辉再度增持公司股份 对集团业务未来发展保持坚定不移的信心

香港, 2022年9月9日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构* ── 医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，集团主席、行政总裁及执行董事邓志辉先生（「邓先生」）于2022年 9月7日再度于公开市场新增购入170,000股，涉资约85.48万港元，每股股份平均价格为5.0282港元。此前，邓志辉先生已于2022年 9月1日增持107,000股，平均价为5.4905港元。是次进一步增持完成后，邓先生持有的股份数为722,204,610股，持股比例由61.27%增至61.29%。



医思健康主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生表示︰「我们深信医疗市场在充满挑战的经营环境下将总体保持韧性，而公营和民营医疗健康领域的合作将会继续推动对香港民营医疗市场的投资。受益于集团持续对提升医疗服务质量的投入，集团2023财年第一季度录得不少于8.6亿港元的销售额，整体业务展现良好恢复态势。展望未来，管理层对集团业务表现持乐观态度，集团亦将持续推进与科技，电讯，房地产，保险及制药领域巨头的深度合作以不断完善医思闭环大健康生态系统。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心EC DENTALCARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科，新医疗中心及进汇医务中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究





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