Thursday, 8 September 2022, 17:22 HKT/SGT Share:

来源 EC Healthcare 医思健康携手AXA 安盛 设立首间「AXA 安盛医疗中心」 深化医疗保险战略合作 完善大健康生态布局

香港, 2022年9月8日 - (亚太商讯) - 香港最大非医院医疗服务机构*──医思健康（「公司」，连同附属公司，总称「集团」；香港联交所股份编号：2138）欣然宣布，集团与AXA 安盛签署合作协议，双方将推动战略性合作，为客户提供优质全面的健康管理服务。在双方的合作下，首间位于铜锣湾世贸中心34楼的 AXA 安盛医疗中心于2022年9月8日揭幕，并将于今年 11 月联同位于中环的 AXA 安盛指定内视镜及日间医疗中心双双正式投入服务。

医思健康与AXA安盛合作下首间AXA安盛医疗中心正式揭幕。 （左起： AXA安盛首席雇员福利业务及健康策划总监李蓉小姐、AXA安盛中国大陆、香港及澳门行政总裁尹玄慧小姐，医思健康创办人、主席、执行董事兼行政总裁邓志辉先生，及医思健康执行董事兼联席行政总裁吕联炜先生）

「AXA 安盛医疗中心」位于铜锣湾核心商业区，中心面积超过5,000呎，拥有超过10间身体检查房间，可提供包括预防医学、体检服务、疫苗接种、营养咨询及健康管理等多样化服务。驻场专业医疗团队覆盖普通科医生、中医师、营养师及放射科技师等，可为客户提供胸腹X光检查、超声波扫描、妇科检查、心电图检查、无创大肠癌基因筛查测试、基因筛查测试及全部核保所需的验身需求。



医思健康致力构建一站式多专科大健康服务闭环平台，可让AXA安盛的客户在有需要时享受体检后的无缝专科转介服务，获得综合性的跨专科优质服务体验。



除设立专属医疗中心外，集团与AXA 安盛将进一步深化合作，双方期望未来可将服务范围扩展至其他核心商业区及住宅区。



医思健康执行董事兼联席行政总裁吕联炜先生表示︰「香港私人医疗健康市场潜力庞大，集团始终视医疗保险领域战略合作为集团市场增长布局之重要战略。集团非常荣幸能与国际领先的保险集团AXA安盛达成是次合作。集团相信此次战略合作，将透过提供优质医疗品牌服务，促进保险公域客户引流，加速集团于医疗健康服务的内生增长。集团持续推进与科技、电讯、保险、房地产及制药领域企业的深度战略合作，不断完善医思闭环大健康生态系统。」



AXA 安盛中国大陆、香港及澳门行政总裁尹玄慧小姐表示：「AXA安盛医疗中心是我们向客户提供卓越健康管理服务的重要里程碑，于不同阶段全方位关顾客户需求。中心为客户提供涵盖预防、诊断及治疗的一站式全面健康管理服务，除了能进一步完善AXA安盛的健康管理生态圈，更实践我们一直致力成为客户人生伙伴的理念。我们与医思健康拥有提升客户身心灵健康的共同信念，今次合作利用双方优势，为AXA安盛客户带来专属革新、超越保险层面的个人化医疗服务体验。」



关于医思健康

香港最大非医院医疗服务供应商*医思健康以预防及精准医疗为业务核心，透过多元服务整合发展医疗人工智慧，配套高端品牌及优质客户服务，致力为客户提供最专业、安全、有效的医疗健康服务。



集团目前直营的诊所／服务中心主要位于大湾区，提供一站式医疗及健康服务。服务涵盖面极广，旗下主要知名服务品牌包括连续多年荣膺全港第一的一站式医学美容解决方案DR REBORN，及多元化多维度的医学服务包括：普通科门诊企鹅杏仁、脊骨神经关节痛症全科中心、纽约脊骨物理治疗中心、健康管理中心香港仁和体检中心、疫苗中心香港安苗医疗中心、全方位牙科服务中心EC DENTALCARE、诊断影像中心博思医学诊断中心、仁生肿瘤及癌症中心、内视镜及日间医疗中心仁辉专科中心、专科中心联汇专科，新医疗中心及进汇医务中心、心脏专科香港国际心脏专科中心、儿科专科汇儿儿科医务中心、妇产科专科卓越医务中心及产前诊断中心、柏立医学化验所、专业健发中心发森、眼科中心唯视眼科和医思兽医医院及影像中心。



*根据弗若斯特沙利文公司按2020年及2021年收入计算进行的独立研究



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