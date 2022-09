重估中国优势 广发证券2022年资本论坛成功举办

香港, 2022年9月6日 - (亚太商讯) - 2022年8月30日至9月2日,由广发证券(000776.SZ,1776.HK)主办的“‘重估中国优势’——广发证券2022年资本论坛暨上市公司闭门交流会”在杭州成功举办。各金融机构和上市公司代表、战略客户、高净值客户、产业专家、行业资深人士等到场参会,聚焦全球环境变化和疫情影响下的中国经济形势与市场格局,探寻中国改革发展新优势。



(广发证券副总经理张威致辞)

(李扬作主题演讲)

(刘世锦作主题演讲)

(余永定作主题演讲)

(马晓河作主题演讲)

(周皓作主题演讲)

(信强作主题演讲)

(郭磊作主题演讲)

(戴康作主题演讲)

8月30日,中国社科院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬,全国政协经济委员会副主任、国务院发展研究中心原副主任刘世锦,中国社科院学部委员、世界经济与政治研究所研究员余永定,国家发改委宏观经济研究院原副院长马晓河,原南方科技大学商学院院长、讲席教授,原清华大学五道口金融学院副院长、紫光金融学讲席教授周皓,复旦大学美国研究中心副主任、台湾研究中心创始主任信强,广发证券首席经济学家郭磊博士,广发证券策略研究首席分析师戴康等嘉宾出席主旨论坛、海外论坛活动并作主题演讲,与现场嘉宾共享价值机遇及精彩纷呈的思辨之光。广发证券副总经理张威做开幕致辞。主旨论坛由广发证券发展研究中心总经理、电子首席分析师许兴军主持。



百年未有变局 读懂中国新优势

进入21世纪以来,世界也进入了百年未有之大变局时代。与过去不同的是,这一次世界变革,中国已经从被动顺势,转变为主要推动力量之一,呈现出新的发展格局和趋势。



张威在开幕致辞中表示,本次论坛围绕海内外宏观政策、大类资产配置、双碳周期&能源革命、全球变局下的半导体产业、疫后消费复苏等重要话题,从三个方面重估中国优势,挖掘新的投资机遇:一要重估中国经济优势,在全球经济增长缺乏新引擎的背景下,对中国经济高品质发展前景进行定价;二要重估中国产业优势,乘势中国产业升级浪潮,对经济结构转型的优势赛道进行定价;三要重估中国企业优势,掘金中国新时代发展机遇下的优势企业,对资本市场优质上市公司定价。



李扬表示,国内经济发展面临的压力依旧存在。未来宏观调控仍需加大力度,财政政策应当走向前台,货币政策则要“为稳定经济创造适宜的货币金融环境”。长期来看,仍然要坚持以改革开放为动力,致力于营造“让国企敢干、民企敢闯、外企敢投”的政策和制度环境,促进经济实现真正的高质量发展。



刘世锦表示,投资方面除需关注基建以外,还有其他有关消费结构升级的服务业投资。从供给侧来看,需要继续激发结构性潜能,要关注“1+3+2”结构性潜能框架,即以都市圈城市群的发展为龙头,补上基础产业效率不高、中等收入群体规模不大、基础研发能力不强这三大短板;以及通过数字经济和绿色发展赋能。



全球环境复杂 发展需要新思路

今年以来,外部地缘政治风险和全球通胀压力加大,内部疫情扰动导致局部经济受影响,对国内发展带来前所未有挑战,也为改革发展提出新的要求。



余永定指出,2022年第三季度至2023年,美国和全球的经济形势不容乐观。美国经济增速大概率会持续走低,欧洲不能排除陷入滞涨的可能性,日本经济不会有明显变化,发展中国家经济则可能加速分化。尽管外部环境恶化,中国经济在很大程度上能够隔离来自外部的不利冲击。在当前形势下,为了稳定增长,中国可以适度容忍杠杆率的提高,必要时要容忍一定程度的通胀。只要坚持“两个循环、内循环为主”的战略方针,坚持执行扩张性财政政策和货币政策,在国内外重重困难的包围下,中国经济依然能够实现“突围”并取得较好实绩。



马晓河认为,我国经济面临的压力主要表现在两个方面。一是在需求侧,表现为两降一升,即投资增长率不断下降,消费增长严重收缩,甚至出现连续负增长;二是在供给侧,表现为一稳两放缓,即农业稳,夏粮丰收,农产品供给丰裕,但制造业和服务业增长率连续下滑,两大产业出现了明显负增长。其中,既有短期因素,由国内外重大事件导致的供给冲击和需求冲击,更重要的是我国的结构性矛盾。结构性矛盾体现在需求端,就是投资与消费长期失衡,消费引领经济增长能力不足;在供给端,中低端制造业供给过剩,中高端制造业发展不足;在动力机制上,大规模复制创新难以支持经济增长再迈新台阶,但自主创新仍然不足。因此,改革与发展需要新的思路和对策。



周皓表示,美欧升息对中国的影响比较中性或者不是太大,对中国资本市场的影响不是很大。中国经济现在的挑战,是在下半年如何实现更快增长。在疫情压力逐步缓和、防疫政策进一步精准化之后,中国经济的毛细血管将得到改善,经济增长出现反弹预期。



信强认为,美国不断加剧的对华战略打压和围堵,与新冠疫情的蔓延以及俄乌冲突延续相叠加,不仅为全球战略格局的演变注入了巨大的不确定性,而且对中国的外交战略和安全环境产生了重要影响。随着美国对华战略定位、战略目标、战略思维和战略手段的变化,未来随着中美战略的博弈也将持续展开,进而对中美关系未来的发展和演变产生重大影响。



修复预期 市场或迎新增长

今年以来,面对复杂严峻的国际环境、多点散发的国内疫情,资本市场呈现震荡格局。



周皓强调,中国是个大的内生性经济,疫情对经济的影响进一步减小之后,政府再做出正确的预期引导,市场主体的信心将得到极大的提振,其融资需求疲软的状况也将得到改善。



郭磊博士在题为“阳关三叠:三个时间维度看当前宏观面”的主题演讲中指出,7月经济放缓导致宏观面预期被打破,8月高频数据已基本企稳,本轮经济放缓带给股债两端的影响可能已大致反映完毕,9月随疫情、气温等因素高点过去,以及政策继续升温,宏观预期预计会有所修复。疫情防控常态化期间消费的天花板效应决定GDP的上限。短期增长的天花板效应和政策的偏宽来“资产荒”逻辑。逻辑上未来有三种可能打破目前状态,一是海外衰退;二是消费上限打开;三是地产形成对冲。三条线索目前尚未有端倪出现。往中期看,GDP增长目标下,投资率重新打平将是一个关键线索。从2035年GDP翻番目标倒推,则GDP年均复合增长率要在4.7%左右,其中第一个五年需要在5%以上,对应固定资产投资要在5%左右,这需要基建的现代化基础设施体系、地产的新发展模式、制造业的产业基础高级化等框架的搭建。从长期看,名义增长是股债定价的定价锚。无论是股票还是债券,其长期中枢都呈现出符合名义GDP定价的有效性。



戴康表示,全球大类资产三季度演绎“紧缩+衰退”共振,四季度“衰退交易”将逐渐占据主导,大类资产或呈现美债利率高位运行后下行,大宗商品震荡分化,美股受盈利拖累下行。A股大势研判演绎“此消彼长,水到渠成”。此消(美国衰退),彼长(中国复苏),大概率演绎“美国衰退得快+中国复苏得慢”,贴现率驱动A股震荡上行,成长占优。今年小盘占优具备走出中等级别行情的潜质,不过随着相对估值修复至均值、信用利差历史低位之后,应留意地产基建信用预期变化带来的短期切换。



戴康建议行业配置布局“资产重估,中国优势”。从“资产重估”来看,一方面压制性政策转向边际宽松的地产链将迎来重估,如地产、消费建材和家电等,另一方面“供需缺口”支撑的资源品迎来估值体系重塑,如煤炭、有色小金属等。从“中国优势”来看,一方面中国的消费优势,将依托于疫后内需市场的复苏实现供需修复,如食品饮料、批零社服,另一方面中国的制造业优势,将继续享受全球份额的提升及产业链的创新升级,如风电零部件、光伏组件、智能汽车;主题投资关注能源安全和国企改革。



对于港股后续走势,戴康指出,当前美国存量流动性极度充裕,美联储加息周期,基本面改善亦能驱动港股上行。中美经济周期错位,中期港股上行趋势更为确定,待年底中国经济增长预期回升和美联储收紧放缓均兑现,为港股趋势上行提供积极催化剂。行业配置上关注“兼顾反转与确定性”三条主线,一是具有确定性的高股息策略;二是趋势反转,如供需梗阻进一步疏通的地产,疫后修复的餐饮供应链、啤酒,国潮的黄金珠宝、体育、化妆品,以及政策反转的平台经济、创新药等;三是追随景气,如具有中国制造优势的新能源车等。



除主旨论坛和海外论坛外,广发证券还精心筹画了14场产业分论坛,交流内容覆盖新能源产业链、半导体国产替代、消费复苏与品牌崛起、消费医疗、大类资产配置等市场关心热点,邀请约500家优质上市公司做闭门交流,共论产业发展趋势和投资机遇,推动产业与资本之间的高效沟通,发掘未来投资机遇。





