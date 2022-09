Monday, 5 September 2022, 11:56 HKT/SGT Share: 三一国际(00631.HK)公布中期业绩,收入大增53.1%,国际化拓展成效显著

香港, 2022年9月5日 - (亚太商讯) - 国内领先的矿山装备及物流装备制造商三一国际(00631.HK)公布2022年度中期业绩。公告显示,截止2022年6月30日,公司实现营业收入约76.3亿元,同比大增53.1%;净利润约9.1亿元,同比增长11.7%。剔除2021年出售新疆子公司的1.5亿元一次性收益影响,净利润的增速达37.1%。在营业收入大幅增长的同时,国际销售也迎来爆发式增长,收入达19.3亿元,同比大增121.9%。



根据公司业绩公告,报告期内,全国煤矿智能化建设全面提速,矿山智能化技术加快应用,国家持续推进港口绿色发展规划,公司以电动化、智能化的科技创新产品助推全球矿山及港口建设。同时,公司持续推进国际化、电动化及数智化战略,经营业绩大幅增长,经营质量持续改善。



国际化方面,公司坚持「以我为主,本土经营,服务先行,平台赋能」的国际化战略,国际化拓展进程加快,销售实现大幅增长。其中,矿山装备国际销售大增130.9%,宽体车国际销售增长迅速,国内出口市占率第一。物流装备持续拓展欧美、东南亚市场,国际销售大幅增长113.6%。



研发方面持续致力于提高智能化、电动化、国际化新品以及数据、算法、软件等方面的研发能力,并在无人驾驶、智能港口及机器人领域持续投入。上半年,研发费用增长23.9%,研发费用率达5.5%。



上半年,公司智能化、电动化研发成果显著。智能掘进机井下性能优越,自动化使用率高达72%。采煤机薄煤层及中厚煤层型谱进一步完善。中大吨位SKT105S宽体车实现批量销售,并持续加快新能源宽体车的研发落地。批量交付自动化轨道吊和轮胎吊。中标厦门港海天码头自动化岸桥项目。完成无人平板车全作业场景的路测,自动驾驶和智能化水平行业领先。布局电动正面吊、电动堆高机、电动集卡、电动抓钢料机、电动重叉等全系列电动港口设备等。



新业务方面,机器人业务营业收入5.5亿元,同比增长36.9%,AGV、系统集成及立库实现新能源、光伏、化工、电池拆解及离散制造业等行业突破。智矿业务无人驾驶宽体车已在3个矿山开展无人驾驶商业合作,累计完成50台无人驾驶车辆部署,运营里程10万公里,电动化车队运营规模国内第一。





