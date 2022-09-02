科创助联控(3396)中期业绩稳中有进

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|Thursday, 1 September 2022, 19:46 HKT/SGT
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香港, 2022年9月1日 - (亚太商讯) - 据阿思达克财经网报道，8月业绩期已近尾声，昨日超200间上市公司中期发榜。由于上半年资本市场受疫情及宏观形势等多方不确定因素影响，多数上市公司业绩承压，如此市况下，联想控股股份有限公司（3396.HK）发布中期成绩单，上半年收入升4%达人民币2,377亿元，归母净利录得21亿元较去年同期有所下降，公司解释话系由于资本市场波动影响所致，但从其业绩公告不难看出，联控基本盘稳健，产业运营板块逆势增长，且近年来持续加大科创领域投入及布局，相信会为企业的长期发展积蓄动能，值得关注其后续成长。
多年来，联想控股深耕科创领域，也与内地政府倡导的「坚持把科技创新摆在国家发展全局的核心位置，全面谋划科技创新工作」不谋而合。据业绩公告显示，公司体系内研发费用同比增长两成四至72亿元，合计拥有专利超2万项，这样的成绩使得联想控股在各项专利评选中均列于中国企业前列。
联想集团早前提出的研发投入翻番计划一直在稳步落实之中，上半年同比增长23%，而研发人员数量也得到了近三成的同比增长。在EVA光伏料领域率先实现进口替代的联泓新科，也一如既往地坚持创新驱动，持续聚焦新材料领域，报告期内完成9个新产品/新工艺实验室研发、15个新产品生产工艺配方、5个新产品产业化。
与此同时，联想控股在科创领域的投资布局也在不断加强并持续收获成果，截至8月中，有12家被投成功IPO，公司强调其中多为科技企业。昨日，内地工业和信息化部举行「新时代工业和信息化发展」系列新闻发布会第三场，以「支持中小企业创新发展，培育更多专精特新企业」为主题，而在最新公布的第四批国家级专精特新企业名单中，联想控股体系内被投有近50家入选，像被市场所熟知的诺亦腾、华控清交、天仪研究院、汇成股份等均在其列。依此计算，在所有已公布的国家级专精特新企业名录中，联控体系被投已有近百家上榜，领先同业。
总体而言，在2022年上半年市场波动的情况下，公司依然能够有稳健表现，显示出联想控股「产业运营，科技创新」的战略正在稳步深化与落地，未来发展潜力值得关注，目前公司8.94元，较52周最高17.65元仍有巨大空间，建议趁低吸入，可中长线持有。
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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