百奥赛图今日上市：专注新药技术创新 “千鼠万抗”发展潜力巨大

香港, 2022年9月1日 - (亚太商讯) - 基于快速跟进(Fast-follow)策略,众多国内药企追随跨国药企的步伐,开展模仿式创新,导致市场产生诸多同质化创新产品,严重制约了创新药行业的可持续发展。为了改变这一现状,2021年中国国家药监局药审中心发布关于《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》,鼓励生物药企从源头进行创新。此外,带量采购、地方医保集采对传统仿制药也带来巨大压力,促使药企向创新研发方向转型升级。



其中,以原创新药研发为导向的百奥赛图,逐步建立了独特的新药研发体系,实现了从单纯的CRO服务创收公司向具备原创底层技术的Biotech公司的成功升级,并在9月1日,正式登陆港交所,股份代号:02315.HK,获得资本市场的高度认可。



原创技术加持 “千鼠万抗”计划助力中长期发展



如今,百奥赛图建立了以自主的基因编辑技术为核心,基于全人抗体小鼠RenMice平台整合高效的抗体发现平台,拥有全人单抗、双抗、双抗ADC等新药研发体系,形成了涵盖早期靶点认证及抗体生成到临床开发的全链条生成能力,致力于发现、开发及商业化生产首创/或同类最佳抗体疗法。目前,该公司建立了由24个已对外转让/合作开发的抗体药物管线,以及12个具备同类首创/同类最佳潜力的自主开发抗体药物资产所组成的产品管线。



值得一提的是,通过将专有基因编辑技术、完善的动物平台及高通量体内发现实力相结合,百奥赛图发起了全球首个大规模体内抗体发现筛选计划“千鼠万抗”,采用循证体内药效筛选方法,同时生成及筛选针对人类基本的1000+个潜在可成药靶点,在RenMice上进行逐一敲除。百奥赛图计划在3-5年内完成PCC高通量筛选,找到有成药潜力的创新靶点,从而有望高效筛选出大批高成功率的抗体候选药物。



围绕“千鼠万抗”计划以及RenMice平台,百奥赛图已与德国默克、荣昌生物、华润生物、宝船生物和日本Libero Thera等海内外知名生物科技或医药研发企业达成24个药物分子的开发/授权合作,为其带来持续可观的经济回报。



此外,百奥赛图计划继续增加新药物开发,持续探索单克隆抗体、双特异性抗体和ADC疗法,专注肿瘤学和自身免疫性疾病治疗,从研发为主的生物技术公司转型为全面整合的生物制药公司。



创收能力强劲 发展前景备受专业投资者认可

百奥赛图的营收亦十分出众。公司通过基因编辑服务、临床前药理药效评价、模式动物销售以及抗体开发,已经实现了收入的快速增长。2020年、2021年以及2022年前4个月,公司收入分别为2.54亿元、3.55亿元以及1.17亿元,同比分别增长39.84%以及67.04%。盈利能力方面,2020年以及2021年间,公司毛利率分别为65.9%以及69.8%,2022年前4个月,公司主营业务毛利率高达约70%。强劲的营收能力将为公司后续研发提供持续的资金支持,推动公司持续前进。



以基因编辑技术及创新小鼠模型为驱动进行新药研发的差异化布局以及多维驱动展现的高成长性,使得百奥赛图成为港股市场不可多得的稀缺标的,并获得了众多投资机构的认可。



本次IPO期间,公司吸引了包括荣昌生物、三金国际、维科控股等多家基石投资者参与认购。而在IPO之前,公司就已经获得多轮融资,并获得包括国投创业、招银国际、中国人寿、百奥维达、清池资本、奥博资本等中国以及全球顶级基金的支持,进一步证明了百奥赛图的发展潜能。



对于创新药市场发展来说,真正具备源头创新研发能力的创新药企才是引领行业发展的终极核心。纵观中外生物医药公司,能成长为全球巨头的基本都是专注于原药创新研发并取得成功的企业,并得到市场的长期认可。百奥赛图专注于创新药研发,在RenMice平台和千鼠万抗计划支持下,未来成长确定性极高。





