国美零售2022年上半年综合毛利率大幅提升至19.8% 经营现金流显著正向提升



香港, 2022年9月1日 - (亚太商讯) - 国美零售控股有限公司（香港联合交易所代号：493.HK，「国美」 或「公司」，及其子公司，统称「集团」），今天公布其截至2022年06月30日止六个月(「报告期」)未经审计之中期业绩。



综合毛利率和经营现金流显著提升，全零售生态共享平台搭建完成

2022年上半年，国美继续推动「家‧生活」战略深化落实，坚持以平台思维，用户思维和科技思维作为指导思想，完成了在线平台、线下平台、供应链平台、物流平台、大数据&云平台及共享共建平台等六位一体的「全零售生态共享平台」的建设，全面推进网格化模式「家生活 家服务」， 并持续以娱乐化营销、低价、服务与科技为核心策略，致力满足家庭用户生活全方位的消费与服务需求。



上半年，全国疫情发展多次反复，多地区实施了不同程度的疫情封锁管控措施，经济复苏动能放缓，线下实体受到明显影响。在线购物因防疫管控政策导致物流受阻，亦受到了疫情以来最严重的冲击。但随着国家刺激政策逐步出台，如6月对汽车消费的刺激、7月底商务部等13个部门发布《关于促进绿色智慧家电消费的若干措施》，全面推动绿色家电消费升级等，将大大有利于公司 业务恢复和明显增长。2022年上半年，集团录得销售收入约为人民币12,109百万元；综合毛利率约为19.81%，比去年同期大幅增长5.56个百分点；经营费用约为人民币4,839百万元，对比去年同期减少3.10%；母公司拥有者应占亏损约为人民币2,966百万元。报告期内，经营现金流较去年同期明显改善，实现正向流入55百万。



垂类新模式聚焦主业，下半年轻装上阵

家用电器领域是国美零售的传统强项，未来国美将战略中心重心聚焦主营业务，以垂类新模式集 中发力。公司将专注于家用电器及消费电子产品零售，凭借着公司在零售领域多年积累的深厚经 验，依托遍布全国、数量众多的线下店铺，以及公司原有的供应链、售后点等基础设施，形成以 展（线下精品体验）、销（在线线下全渠道自营+共享型供应链）、家庭电子类产品一体化解决 方案、泛家电延伸产品及增值服务（送装、售后、延保、付费会员经营等）等五类主要盈利模式， 其中展销分离模式新增线下体验收费，将大有利于公司收入结构优化。转型的作用在上半年已经 有所显现，实现综合毛利24.0亿元，综合毛利率为19.8%，同比大幅提升5.5个百分点。



通过关撤低效门店、拓展加盟门店，全面优化全国门店网络布局，为下半年成本减负轻装。在保持门店范围覆盖的基础上，门店精简370家，未来将计划关撤30%-35%低效自营店；对于非关联或亏损业务，公司将采取予以剥离、出售或停止发展的措施，逐步减少对费用较大业务的投入；第二季度进行人员结构优化，提升人员素质和专业水平，有效管控薪酬成本。



线下店面优化升级，新模式助力恢复市场优势地位

公司将通过加强科技赋能，打造O2O电器及消费电子产品零售全场景、全渠道提供商，全面提升门店经营质量。在保留700家优质高效自营店的同时，计划新增100家优越城市展馆，全面优化网格布局，提升现有坪效；凭借国美优质的管理模式和供应链输出，快速拓展网络，以网格化覆盖至全国一至六线城市，快速恢复原有市场优势。



此外，7月以来，在重庆、武汉等城市门店已开始实施新模式运营。新模式店将推行展销分离模式， 满足消费者更强的产品现实体验需求。新模式门店聚焦功能、品类、场景、人效四个维度，向顾客 提供更完善的服务体验。在功能上大店小店侧重区分，产品分类进一步细化；品类方面聚焦高端产 品和线下场景刚需，为消费者提供更直观产品体验；场景维度方面，系统规划门店动线，针对特定 产品采用更多互动演示；通过单品牌多维度复用提升，进一步提升效率，改进销售模式，将有助于 大幅提高门店人效。预计新模式推行运营门店的坪效和人效能提升40%以上。



全面升级供应链模型，赋加优质商品能力

为提升优质商品的选择能力和销售能力，供应链模型升级是不可或缺的一环。在自采及包销定制模 型方面，在传统供应链基础上，进一步提升包销定制比例，实现商品差异化，增强供应链盈利能力； 进一步深化与供货商的合作，实施差异化战略和更精确的品牌定位；加强与头部品牌深度合作，扩 展腰部品牌建设，赋加优质商品的选择能力和销售能力，提升库存周转，有利推进后续经营发展。



优化资产结构，推动企业架构变革和管理升级

为增加国美零售持有的有形资产金额，公司以大幅度优惠的价格收购国美商都和湘江玖号这两处物业产权，将建成线下城市购物和体验中心。收购将大幅度优化公司资产充足率，提升金融机构对公司的业务支持信心，有利于公司未来的再融资，提升核心竞争力。



此外，为了进一步专业化地做好售前售中售后全服务死循环及增值服务的盈利能力，公司计划以大幅优惠价格收购大股东持有的安迅物流控制权。安迅物流在大件仓配等方面有着竞争优势，是市场上稀缺的优势资产。安迅物流第三方业务占比达48%以上，盈利能力良好，现金流稳健；预计未来五年收入将保持平均20%-40%的增速，净利润保持40%以上的增速，收购后将成为公司新的利润增长点。



强化科技赋能与战略合作 积极承担社会责任

2022年上半年，国美分别和华为、腾讯和阿里云达成战略合作，重点在数字化和大数据/云等领域进行深度科技化赋能。公司与华为合作以零售数字化升级为主，与腾讯合作则涵盖大数据/云、互联网技术、广告营销、智能门店等方面,与阿里云将在零售业务供应链、营销、运营等方面展开合作，通过与国内顶尖互联网企业达成战略性合作，整合各类伙伴的资源和能力，科技赋能到实际业务操作中，加速实现公司全国约4000家实体门店数字化智能化转型，助力国美整体规模的提升，从而进一步带来低成本流量和精准营销能力，全面升级消费者服务体验。



报告期内，受到疫情影响，面临的外部不确定性是多方面的，尽管如此，国美一直全力承担社会责任，以在线真快乐APP为前端触手，线下约4000家实体门店为运营轴承，网格化运营管理，发挥骨干企业作用。对公司内部，落实执行疫情防控政策，努力保护身在776个城市超5万多员工；对外部社会，国美在疫情期间全力稳定社会供应，在全国各地门店、在线平台全管道做好保供保价工作，确保健康类民生类商品不涨价，调集紧缺物资驰援危重疫区，为疫情期间保供应、促消费做出表率。



展望未来，国美零售管理层表示：「未来，公司高效运用全零售生态共享平台，将垂类聚焦核心主业，提升运营效率作为下一阶段的主要战略目标，并通过重组业务板块、优化资产结构等方式，以应对疫情等市场不利因素的影响，迅速实现上市公司盈利能力的提升；以科技化手段来助力企业数字化转型，全面升级消费者服务体验；推动战略聚焦，在现有发展过程中，将快速实现公司经营要素化，持续提高经营效率和盈利能力；同时加强与外部的战略合作伙伴的互动，开展更紧密更深入地合作，在商品、服务、流量与技术上持续相互赋能，预计在2023年实现较好盈利，2024年达到历史最好水平，2025年明显超越历史最好水平。」



关于国美零售控股有限公司

国美零售控股有限公司于2004年7月在香港联交所上市(股份代号：493)。国美集团1987年于中国成立，是中国领先的科技型、体验型、娱乐态、社交化的家生活科技零售服务商。在「家‧生活」战略指引下，国美零售将加强科技赋能，专注聚焦家用电器及消费电子产品零售作为公司主营业务，形成以展（线下精品体验）、销（在线线下全渠道自营+共享型供应链）、家庭电子类产品一体化解决方案、泛家电延伸产品及增值服务（送装、售后、延保、付费会员经营等）等五类主要盈利模式。更多详情请浏览公司网站：www.gome.com.hk





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