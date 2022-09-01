Wednesday, 31 August 2022, 17:41 HKT/SGT Share: 稳中求进，厚积动力；联想控股2022上半年实现收入2,376.85亿元

香港, 2022年8月31日 - (亚太商讯) - 联想控股股份有限公司（股份代号：3396.HK）于今日公布截至2022年6月30日止6个月（「报告期」）未经审计的简明综合中期业绩。报告期内，联想控股实现收入人民币2,376.85亿元，本公司权益持有人应占净利润人民币21.31亿元。



联想控股执行董事、首席执行官李蓬先生表示，面对复杂的国际环境，2022年上半年，联想控股稳中求进，深化推进「产业运营，科技创新」战略思想，企业竞争力和经营效益稳步提升，科创领域的投入和布局也得到进一步加强；同时，充分发挥「链主带动」作用，践行绿色发展理念，积极履行企业社会责任，致力于为中国经济的高质量发展贡献价值。



报告期内，联想控股进一步夯实产业运营基础，强化运营管理，板块收入同比增长4%至人民币2,357.75亿元，归属于联想控股权益持有人净利润同比增长20%至人民币28.30亿元。

-- 联想集团连续九个季度实现营业额和盈利能力提升，在保持个人计算机业务全球第一的基础上，加速培育新增长点，二季度非个人计算机业务收入占比达到37%的新高；

-- 联泓集团在EVA光伏料领域率先实现进口替代，一季度EVA装置升级改造达预期效果，二季度业绩取得新高，此外，公司持续聚焦新材料领域，新建项目有序推进，并进入电子特气领域；

-- 佳沃集团旗下核心业务发展整体向好，鑫荣懋持续完善水果全产业链布局，收入快速增长，全球海产品终端市场需求及售价进一步恢复，佳沃食品营收及盈利均得到提升；

-- 面对欧洲经济诸多挑战，卢森堡国际银行有序应对，业绩稳健增长，核心资本充足率和国际评级均维持稳健，同时，银行获得深圳QFLP资质，将进一步支持外资「引进来」等举措。



报告期内，产业孵化与投资板块虽受资本市场波动影响，但仍保持有序健康发展。

-- 君联资本募集基金人民币35亿元，投资新项目26项，在管企业4家上市；

-- 联想之星新投资近20个项目，超过40个在管企业实现下轮融资，退出近10个项目，五期美元基金完成首次交割，人工智能专项基金完成最终交割；

-- 富瀚微市场份额显著提升，业绩实现增长，专业安防持续向中高端产品布局，提升盈利能力，智能家居+智能车行加速成长，打造第二成长曲线；

-- 拉卡拉保持银行卡交易金额国内第二、扫码交易金额行业领先地位，同时积极推动对外科技赋能；

-- 东航物流生产经营企稳回升，实现业绩稳步提升；

-- 正奇控股聚焦科技创新领域，进行产业深挖和投资布局，截至目前已累计助力11家被投企业上市；

-- 君创租赁克服疫情影响，实现稳健发展，营收同比有所提升。



加强科创投入 坚持创新驱动发展 持续推动「专精特新」企业成长



联想控股始终秉承「产业报国」初心，在当前深入实施科技创新引领高质量发展的时代背景下，进一步加大在科创领域的投入，并取得一定成效。



-- 稳步实施研发投入「翻番计划」

上半年，联想控股体系内研发费用（不含资本化的研发支出）为人民币72.12亿元，共拥有授权专利超2万项，在各项专利评选中均位列中国企业前列。联想集团稳步落实研发投入翻番计划，上半年同比增长23%，研发人员数量同比增加29%。联泓新科坚持创新驱动，报告期内完成9个新产品/新工艺实验室研发、15个新产品生产工艺配方、5个新产品产业化。



-- 持续落实科技领域「长期深耕」

上半年，联想控股体系内新投资科技企业近50个，覆盖前沿技术、硬科技、医药医疗等众多领域，同时通过多种方式，赋能中国专精特新企业成长，年内截至2022年8月15日，共推动12家被投企业上市。在最新公布的第四批国家级专精特新企业名单中，联想控股体系被投企业共有近50家入选，如诺亦腾、华控清交、天仪研究院、汇成股份、明德生物、伏达半导体等，截至目前，被投企业中累计有近百家国家级专精特新企业。



坚持绿色发展 发挥「链主带动」效应 积极履行企业社会责任



公司坚定推行绿色发展理念，推动旗下企业紧抓绿色发展机遇，共同打造生态文明。联想集团承诺不晚于2050年实现净零碳排放，在国家级绿色工厂的基础上推进「零碳工厂」转型，并持续打造绿色转型智慧解决方案，积极对外输出，赋能国内超300家工业领军企业；联泓新科在夯实既有光伏胶膜料业务优势的基础上，发力新能源材料和生物可降解材料；卢森堡国际银行帮助中资企业发行海外绿债，助力绿色金融发展；同时，君联资本、联想之星、正奇控股等进一步加大了相关领域投资力度，推动创新和技术进步。



产业链方面，联想控股继续推动旗下企业发挥运营和供应链优势，助力产业链上下游企业协同发展。联想集团连续8次入选Gartner公布的「全球供应链25强榜单」，其90%的制造来自中国，仅一级供货商已达2,000家，直接带动超过35万人就业。联泓新科在新材料领域继续发力，不断纵向延伸至产业链上游，并横向拓展细分领域，带动了更多中小企业共同发展。



企业社会责任是联想控股整体战略的重要组成部分。公司积极响应国家号召，在体系内扎实推动落实国家保就业政策，认真制定并密切跟踪各项招聘计划，在广泛吸纳社会人才的同时，重点关注高校应届毕业生的招聘工作，积极扩大招聘规模。在社会公益事业方面，联想控股长年聚焦于创业帮扶、乡村振兴、弘扬正气、应对灾害等重点领域，坚持投入，切实开展相关工作。



联想控股董事长、执行董事宁旻先生表示，在党中央坚强领导下，中国妥善应对国际环境变化，有效统筹疫情防控和经济社会发展，坚持「以人民为中心」的指导思想，各项工作取得一系列成果，也为企业的发展创造良好环境。上半年，公司不断提高站位，强化自身能力，把握中国企业转型升级的重要机遇，坚持聚焦实体经济，持续加大科创领域的耕耘，切实履行企业社会责任。今后，我们将继续以建设世界一流企业为目标，在实现高质量发展和共同富裕的征程上，不断贡献力量！





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