华南职业教育公布2022年度中期业绩 收益达人民币264.5百万元



香港, 2022年8月31日 - (亚太商讯) - 大湾区领先的民办学历职业教育服务提供商中国华南职业教育集团有限公司（「华南职业教育」或「集团」，股份代号：6913）公布截至2022年6月30日止六个月（「2022年上半年」或「期内」）之中期业绩。



回顾期内，集团的收益达约人民币264.5百万元(2021年上半年: 286.0百万元)，该减少主要由于去年9月份为了升本而做了主动调整，减少了新生的招录，导致学费及寄宿费减少。毛利及年内溢利分别约为人民币122.9百万元及人民币92.7百万元，亦基于同样原因受影响。



业务回顾

集团于期内经历业务布局调整的过程，正积极筹备将岭南职业技术学院由专科院校升格为本科层次职业大学，故控制其在校学生人数，以符合有关生均占地面积等办学条件的规定。此举旨在为未来发展奠下更坚实的基础，捕捉国家政策及粤港澳大湾区产业发展所带来的契机，开拓更辽阔的增长空间。大湾区已成为中国的主要经济增长动力之一。根据相关数据，大湾区占中国土地面积虽然小于1%，但于2021年贡献了名义国内生产总值的11.04% 。伴随着经济的转型，人口龄化趋势的到来等因素，大湾区需要的新兴产业及大健康相关产业的职业技术技能人才将会越来越多。



集团主要在大湾区经营两所学校，分别为广东岭南职业技术学院（「岭南职业技术学院」）及广东岭南现代技师学院（「岭南现代技师学院」）。截至2022年6月30日，岭南职业技术学院拥有13个二级学院，提供超过47门涉及广泛学科的专业，包括电子工程技术、电子商务、计算机网络技术、云计算技术及应用、健康管理及医药生产技术、网络直播与运营、网络营销与直播电商、工业互联网、金融服务与管理等。岭南现代技师学院则設有7个院系，提供超过27门专业，包括机电一体化、人工智能、无人机、汽车检测与维修、消防工程、中药、康复、护理、大数据应用、广告设计、计算机网络应用、计算机程序设计、数字媒体应用及跨境电子商务等。两所学校均着力于以建设更高水平的职业本科院校和省级高水平技师学院为目标，推动职业教育高质量发展，为粤港澳大湾区培养更多的高素质技术技能人才、能工巧匠。



期内，国家推出一系列推动职业教育的利好政策，为职业教育发展打开了新局面。其中，全国人大常委会於2022年4月表决通过新修订的《中国人民共和国职业教育法》，明确“职业教育是与普通教育具有同等重要地位的教育类型”，推动“职业教育与普通教育相互融通”，并强调 “国家鼓励发展多种层次和形式的职业教育，推进多元办学，支持社会力量广泛、平等参与职业教育”。新版职业教育法还新增了：1）事业单位公开招聘中有职业技能等级要求的岗位，可以适当降低学历要求；2）加快培养学前教育、护理、康养、家政等方面技术技能人才。这为26年来国家对职业教育法的首次修订，进一步延续对职业教育的鼓励态度，对国家职业教育的整体发展意义深远。此外，教育部于2022年2月召开新闻发布会介绍推动现代职业教育高质量发展有关工作情况，亦强调从原来单纯的“以就业为导向”转变为“就业与升学并重”，抓好符合职业教育特点的升学教育; 推动建立省级统筹、综合评价、多元录取的“职教高考”制度等。集团开展的职业教育业务，符合国家政策的鼓励和支持方向，存在广阔的发展空间。



未来展望

业务发展战略方面，集团将朝学历职业教育内生增长、外延并购拓展校园网络、拓展辅助教育业务及开拓国际化合作四大方向提升业绩增长。首先，岭南职业技术学院将会继续扩容和升级，在鼓励开设本科层次职业教育的政策鼓励下，首先完成部分专业的本科开设工作，逐步过渡到学校整体升格为本科层次的职业技术大学; 而岭南现代技师学院将积极在大湾区寻求新的办学场地，开设分校或新设独立学校，扩大中职层次的校园网络。集团亦将致力于通过外延并购的方式快速扩展办学网络，并购目标将优先考虑粤港澳大湾区内的优质技工院校及提供非学历职业培训的机构。此外，集团将继续积极拓展包括成人继续教育学历提升、职业技能等级证书考试培训、政府机构及行业协会的培训任务等辅助教育业务；同时积极开展国际合作办学，引进先进职业教育、基础教育资源和项目，提升专业、课程吸引力和国际化特色，并探索与境外院校合作升本(重点考虑港澳、新加坡、欧盟等国家和地区的院校)，打造国际化高质量的培养途径。



中国华南职业教育集团有限公司董事会主席兼执行董事贺惠山先生表示：“国家过去发布了多项政策推动职业教育的高质量发展，以期为社会建设提供坚实的人才和技能支撑，使行业迎来巨大的机遇。作为粤港澳大湾区领先的民办学历职业教育集团，集团将继续秉承‘为社会塑造优秀人才’的使命，深耕粤港澳大湾区，针对区内产业高速发展所衍生的殷切人才需求，培育更多具备专业知识的高素质、高技能应用型人才,为国家产业及人才的长远发展作出贡献。展望未来，集团将致力实现高质量、规模化发展，在推动内涵建设、提质培优的同时，全力推进岭南职业技术学院升格本科的工作，并寻求扩大岭南现代技师学院的规模。集团另将积极透过外延并购拓展校园网络及拓展辅助教育业务，并期待通过国际合作输出新兴产业相关课程及引进海外优质职业教育资源，以巩固大湾区龙头职业教育提供商的地位。”



关于中国华南职业教育集团有限公司(股份代号：6913)

中国华南职业教育集团有限公司于1993年成立，于广州及清远经营广东岭南职业技术学院及广东岭南现代技师学院，以新一代信息技术、电子商务、健康护理、医药学等TMT行业及大健康产业相关专业为特色，合共提供逾70门专业，致力于为粤港澳大湾区培育年青职业人才，是粤港澳大湾区内领先的民办学历职业教育服务提供商。







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