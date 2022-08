Wednesday, 31 August 2022, 12:09 HKT/SGT Share: 哈尔滨银行2022年业务发展回归平稳 信贷资源持续向东北倾斜

香港, 2022年8月31日 - (亚太商讯) - 2022年上半年,国内疫情多发散发,在经济下行压力进一步加大的情况下,中国经济整体保持企稳回升态势。哈尔滨银行(6138.HK)8月30日发布的2022年中期业绩报告显示,其顺应“东北振兴”国家战略推进节奏,主要经营指标稳中有进。



经营指标稳中有进 业务发展回归平稳

从业绩数据上看,哈尔滨银行资产规模实现稳步增长,截至2022年6月30日,资产总额为人民币6,616.549亿元,较上年末增加超人民币166亿元,增幅2.57%。集团实现净利润为人民币5.880亿元,较去年全年增加1.893亿元;实现归属于母公司股东的净利润为人民币4.946亿元,较去年全年增加2.205亿元。拨备覆盖率为174.67%,贷款减值损失准备率为5.15%,分别较上年末上升12.22个百分点和0.47个百分点,风险抵补能力保持基本稳定。



整体而言,面对严峻复杂的经济金融形势,哈尔滨银行积极响应国家政策,贯彻落实监管要求,围绕高质量发展目标,盈利能力正在稳步回升,业务发展回归平稳。



信贷资源持续倾斜 助力东北全面振兴

业绩报告显示,截至2022年6月30日,哈尔滨银行公司类贷款总额为人民币1,621.476亿元,较年初增加人民币5.49亿元,占全部贷款总额的56.5%。值得市场关注的是,集团公司金融业务致力于打造全生命周期的客户综合金融服务体系,以形成“客户需求快速响应、服务方案联动设计、金融服务协同推进”的一体化综合金融服务格局。报告期内,已拥有公司客户8.9万户,实现公司金融业务税前利润为人民币3.663亿元,占集团税前利润的38.6%;营业收入为人民币29.692亿元,较去年同期增加15.7%,占集团营业收入的42.5%。



跨境业务功能持续完善 支持自贸试验区建设

围绕国家、省、市战略,哈尔滨银行深度参与中国(黑龙江)自贸试验区和哈尔滨新区建设,在跨境人民币结算、融资、外商投资等领域金融创新不断取得突破。报告期内,国际结算量达人民币147亿元,条线资产投放折合人民币超53亿元,表内外资产余额折合人民币超82亿元。同时,充分发挥跨境特色业务品牌优势和CIPS直参行优势,持续为中国金融业对外开放特别是向北开放和人民币国际化保驾护航;集团成功获批CIPS标准收发器试点资格,将进一步拓宽跨境金融信息传输渠道,提高跨境人民币支付信息交互的时效性、准确性及便利性。截至2022年6月30日,已有15家境内外银行通过哈尔滨银行间参CIPS系统,系统累计处理业务金额超人民币107亿元。其中,自中国(黑龙江)自贸区成立以来,仅在哈尔滨片区内的国际结算量累计超人民币40亿元,在自贸区内各金融机构中居于领先地位,成为金融支持黑龙江自贸区建设的重要力量。



可以看出,哈尔滨银行已将经营发展融入地方经济社会发展的大背景、大格局、大战略中,回归本土本源、聚焦主责主业,其自身的区位优势和业务特色,必将在东北全面振兴中做出更大的贡献。





