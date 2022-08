Wednesday, 31 August 2022, 08:07 HKT/SGT Share: 汇森家居公布2022年中期业绩 全球需求减慢 收入小幅下跌

香港, 2022年8月31日 - (亚太商讯) - 中国主要家具产品制造商汇森家居国际集团有限公司(下称「汇森家居」或「集团」; 股份代号: 2127.HK)昨天公布截至2022年6月30日止(「回顾期」)未经审核中期业绩。



回顾期内,受美国房地产市场开始调整,房地产市场疲软,利率上升导致成交量萎缩。量化宽松政策带来的通货膨胀在2022年开始显现,加剧了经济不确定性。在补贴减少、美国房价高企、利息上升,综合导致物业交易宗数急跌情况下,2022年上半年家具需求相对疲软。



上半年,集团收益为约人民币19.6亿元,较截至2021同期约人民币24.0亿元减少约18.3%。 溢利约为人民币298.0百万元,较截至2021同期约人民币420.8百万元减少约29.2%。



集团主席兼执行董事曾明先生表示:「欧美房地产市场趋弱、家具市场相对疲软,导致集团的主要客户订单有所减少。尽管回顾期内收益有所下降,但本集团已成功将业务拓展至部分中小企业客户,产品逐步销往更多不同国家或地区。回顾期内,集团已与美国知名家居连锁卖场公司Home-depot达成合作,来自Home-depot的订单逐步增长。」



板式家具

回顾期内,来自如美国等海外市场的需求减少,板式家具收入由约人民币22.6亿元下降至回顾期内人民币18.5亿元,下降17.9%。毛利率下降主要由于(i)人民币兑美元贬值导致部分板式家具的平均售价下降及(ii)原材料价格上涨。



软件家具

回顾期内软件家具的收入下降约28.1%。收入减少主要由于欧美房地产市场放缓导致软件家具的需求减少。由于人民币兑美元贬值,回顾期内部分软件产品平均售价下降导致软件类产品的整体销售毛利率有所下降。



运动类家具

回顾期内,运动类家具收入为人民币0.539亿,与2021年同期相比,下滑22.8%,主要是回顾期内订单减少。运动类家具毛利率由2021年同期的30.1%下降至回顾期的26.6%,主要是部分产品售价下降所致。



于回顾期内,回顾期内,集团继续加强原设计制造能力,推出更多的原设计制造产品(「ODM」),来自ODM的家具收益于本集团回顾期内总销售占比达81.1%,继续维持在80%以上。而原设备制造(「ODM」)则占18.9%。



于2022年1月6日,集团与当地政府部门签订协议,取得赣州市南康区两块土地(共33,539.30平方米)的使用权,于2022年8月24日,集团又取得中国江西省赣州市南康市的两块土地(共65,556.80平方米)的使用权,与之前在2022年1月6日取得的土地相邻,四块土地合计面积为99,096.10平方米,以建设将专门生产刨花板(一种用于生产家具产品的主要材料)的新厂房。新厂房靠近赣州爱格森人造板有限公司经营的工厂。



为了改善及优化本集团营销及广告活动,更好地推广集团的智能家居产品,集团此前于2022年1月24日与云想科技控股有限公司(股份代号:2131.HK)订立战略合作协议(「战略合作协议」)。本集团及云想将共同合作开发基于元宇宙的云端虚拟智能家居项目,包括但不限于通过开发虚拟现实展馆作客户互动体验、通过人工智能(「AI」)虚拟进行销售主播直播销售及通过应用AI科技推广及销售本集团智能家居产品。



展望2022年下半年,尽管多国放宽了社交距离措施及出行限制,但欧洲能源危机及美国高通货膨胀压力逐步显现,欧美私营房屋市场的市场情绪难以快速回升,预计下半年中国家具出口的景气度仍将处于低位。



根据意大利工业研究中心(CSIL)发布的「2022年世界家具展望」,预测2022年全球家具消费增速可能约为4%,与其他国家相比,欧洲和亚洲国家的市场表现将较优。虽然增长幅度相对较小,但集团认为将始终保持业务战略,不断拓展美国以外的市场,与新客户建立稳固关系,持续加强ODM能力,扎实推进募集资金投资项目,不断巩固自身核心竞争力,持续提高市场份额,实现板式家具行业龙头地位的一路领先。



有关汇森家居国际集团有限公司



汇森家居是中国家具产品制造商,主要专注于以原设计制造方式生产及销售板式家具。公司来自家具产品的收益逾80%来自原设计制造业务(ODM),其它则来自原设备制造业务(OEM)。公司生产以供出售的所有产品并非以自有品牌。公司的垂直整合业务模式使其能够将内部产品设计及开发专长与综合制造平台相结合,提供涵盖产品设计及开发、制造及销售板式家具的全线服务,并透过自行生产,取得主要生产材料(即刨花板及钢管)的稳定供应。





