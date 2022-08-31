Tuesday, 30 August 2022, 23:41 HKT/SGT Share: 柠萌影视公布2022年中期业绩

香港, 2022年8月30日 - (亚太商讯) - 中国领先的剧集制作公司 - 柠萌影视传媒有限公司（「柠萌影视」或「公司」，连同其附属公司，统称「集团」，股份代号：9857.HK），公布截至2022年6月30日止六个月（「报告期内」）的中期业绩。



财务摘要︰



-- 受项目制作及排播档期的影响，2022年上半年集团业绩同比有一定波动。2022年上半年，集团收入人民币480.2百万元，同比下降15.1%；其中版权剧收入同比上升7.1%至人民币463.3百万元；2022年上半年海外业务收入超过去年全年水平。

-- 2022年上半年，集团版权剧播映权毛利率39.1%，同比下降5.2%，环比上升2.3%。

-- 2022年上半年，集团经调整净利润为人民币105.2百万元，较截至2021年同期减少44.2%。



营运摘要︰



-- 2022年上半年，集团制作发行了优质精品版权剧《超越》和《猎罪图鉴》，其中《猎罪图鉴》每集平均30天累计有效播放量排名第一。

-- 2022年8月，公司新上线了版权剧《胆小鬼》和女性成长系列化剧集《二十不惑 2》，其中《二十不惑2》开播首日获省级卫视同时段收视率六网第一。目前已开机拍摄中的项目包括《爱情而已》、《赤子之心》和《一念关山 》。

-- 集团扩大内容营销的植入业务范围，将营销方案升级为覆盖全链路的营销体系，主要涵盖IP植入、IP长尾营销和IP兴趣电商三大业务板块。

-- 集团大力拓展海外业务，坚持IP化和系列化运作，与国际主流媒体平台建立紧密合作关系，截至目前《二十不惑》系列成功在 Netflix和Viu双平台上线，《胆小鬼》已在一线付费频道Now TV上线，《超越》、 《猎罪图鉴》等剧也在韩国、越南、新加坡等地热映。

-- 集团开展与柠萌IP的有效融合，短视频内容业务实现从0到 1到单集爆款的突破，截至目前已完成拍摄短剧3部，上线1部。其中已在抖音平台上线的短剧《从离婚开始》，单集爆款播放超1.5亿。

-- 集团拥有多元丰富的IP内容储备，横跨当代话题、都市情感、古装、现实悬疑等一系列题材类别，预期可为公司后续优质剧集的生产提供充足的内容支持；凭借拥有优质剧集的IP版权，可通过系列化开发、改编翻拍、衍生品授权等方式实现多元变现。



报告期内，集团夯实大众头部长剧集及圈层头部短剧集业务，加速发展海外业务，探索新型内容营销、短视频内容、IP衍生授权等业务。剧集行业的收入具有较强的季节性因素影响，期内受项目制作及排播档期的影响，2022年上半年业绩同比有一定波动，进入三季度随着剧集陆续交付及排播，预期可带来稳定贡献。2022年上半年，集团收入同比下降15.1%至人民币480.2百万元，主要由于内容营销收入及其他业务收入下降。集团版权剧播映权授权所得收入同比上升7.1%至人民币463.3百万元，主要来自于两部版权剧《超越》及《猎罪图鉴》。集团的经调整净利润同比减少44.2%至人民币105.2百万元。



持续输出优质精品版权剧



2022年上半年，集团专注精品剧集的开发，全力打造展现时代风貌的主旋律剧集作品，注重剧集的系列化开发，制作发行了优质精品版权剧《超越》和《猎罪图鉴》，得到市场的高度认可。



-- 版权剧《超越》：国家广播电视总局重点指导项目，入选「我们的新时代」主题电视剧重点项目，作为冬奥题材剧集，是央视一套黄金档的开年大剧，联动冬奥委会赛事播出，单集最高收视份额达3.52%，覆盖超过2亿观众，同步在腾讯视频、爱奇艺、优酷视频平台播出

-- 版权剧《猎罪图鉴》：作为悬疑类型赛道的爆款剧集，在爱奇艺、腾讯视频平台播出，每集平均30天累计有效播放量排名第一。

2022年8月，公司新上线了版权剧《胆小鬼》和女性成长系列化剧集《二十不惑 2》，亦取得了很好的播出效果。目前已开机拍摄中的项目包括《爱情而已》、《赤子之心》和《一念关山》。

-- 版权剧《胆小鬼》：青春悬疑题材赛道的创新作品，年度国产悬疑剧中的口碑佳作，目前豆瓣网（知名影视分享及评论小区）评分达7.6分。

-- 版权剧《二十不惑2》：作为公司女性成长系列化剧集，开播后即获得市场高度认可，开播首日获省级卫视同时段收视率六网（即六大主流收视率调查调研方，分别为CSM全国网、CSM城域网、CSM64城、欢网、酷云及尼尔森）第一。



内容营销体系升级



-- IP植入方面，公司深化IP的消费场景植入，积极拓展自身剧集和外部剧集的植入合作，截至目前已开展4个外部剧集的植入合作；

-- IP长尾营销方面，公司以IP为核心，围绕剧集为品牌主提供全链路的整合营销服务，涵盖内容制作、媒介策划投放、营销管道整合等方向，举例来看，年内公司针对剧集《二十不惑2》打造「202夏日女生节」系列营销方案，与河马生鲜文和友、野兽派等品牌合作，营造专属购物节、打造潮流活动、推出IP联名产品等；

-- IP兴趣电商方面，公司立足IP资源的电商化新组合，为品牌客户提供品效合一的销售增长服务，包括为品牌主提供经销及代运营服务、培育电商自营账号等。



出海战略进一步深化，海外业务加速拓展



期内，集团加速剧集的海外发行，截至目前，《二十不惑》系列成功在 Netflix和Viu双平台上线，是国内首部第一季和续集都被Netflix购买的电视剧，两部成系列上线，《胆小鬼》已在一线付费频道Now TV上线，《超越》、《猎罪图鉴》等剧也在韩国、越南、新加坡等地热映。



公司于Youtube上的自有频道也已整装完毕，将于近期上线，未来可作为海外播出及宣传平台提供稳定支持。同时，积极参与国家广电总局的各项外宣活动，《小舍得》入选中国当代作品翻译工程，《超越》参加全球播映活动。另外，公司也在推进版权剧的海外本土化开发，包括采用IP翻拍授权、探索主导本土化制作发行等方式。



目前公司剧集海外发行价格为过往年度剧集的3倍；2022年上半年，公司海外业务收入已超过去年全年收入。



柠萌影视传媒有限公司联合创始人、执行董事、董事长兼总裁苏晓先生表示：「2022年上半年，我们贯彻「超级内容 连接新大众」发展战略，专注精品剧集的开发，全力打造展现时代风貌的主旋律剧集作品，注重剧集的系列化开发，制作发行了优质精品版权剧《超越》和《猎罪图鉴》，得到市场的高度认可。展望未来，我们将深耕精品版权剧的创作，进一步扩大IP储备，强化市场领先地位；持续提升IP运营管理能力，寻求更多种类型的IP运营，发力版权剧的系列化开发，打造「柠萌宇宙」厂牌；有效把握国际市场机会，加速拓展国际业务；构建更加多元化的收入体系，在版权剧播映收入的基础上，加强在内容营销、短视频业务、IP衍生授权等领域的收入贡献。」



关于柠萌影视传媒有限公司

柠萌影视是一家持续输出精品内容的中京剧集制作公司。公司拥有丰富的版权IP储备，通常创作高收视率剧集。自2014年于上海成立以来，公司致力于进行剧集的投资、制作、发行、宣传及衍生品授权等全价值链运营。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年的收入计，公司在所有中京剧集公司中排名第四。自2019年至2021年，公司已播映的八部版权剧中有六部属于高收视率剧集，高收视率剧集率约为75.0%，远超出其前五大竞争对手 （按收入划分）自2019年至2021年约45.9%的平均高收视率剧集率。





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