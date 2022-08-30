Monday, 29 August 2022, 13:12 HKT/SGT Share: 远东宏信2022年上半年盈利达人民币28.42亿元，同比增长10.47% 产业运营持续高质量增长

香港, 2022年8月29日 - (亚太商讯) - 中国领先的金融服务及产业集团远东宏信有限公司(股份代号：03360.HK)公布其截至二零二二年六月三十日止之中期业绩。



财务回顾

二零二二年上半年，国际国内环境复杂多变，风险挑战增多，中国经济发展稳增长面临新的挑战，但经济总体呈现稳定恢复态势。远东宏信依托于中国实体经济，继续秉承「金融+产业」的经营理念，面对复杂多变的宏观环境，仍实现了整体业绩的稳定增长。



回顾期内，远东宏信录得收入总额约人民币177.16亿元，同比增加9.46%。其中金融及咨询分部收入总体稳中有升，占收入总额(未计税金及附加前)的比例为65.17%，结构上金融服务保持增长但咨询服务下降。产业运营分部于回顾期内保持持续大幅增长，收入较去年同期增长21.13%，占收入总额(未计税金及附加前)的比例逾30%。远东宏信于回顾期内的普通股持有人应占期内溢利约人民币28.42亿元，同比增长10.47%，基本每股收益为人民币0.68元，平均权益收益率(ROE)为13.58%，整体保持稳健发展。



金融业务稳健发展，产业运营持续增长

二零二二年上半年，面对市场竞争，围绕市场变化和客户需求，远东宏信持续强化对于「模式创新」理念的践行，并在金融服务和产业运营层面加速落地，以形成由战略到战术的差异化优势，确保了公司在高不确定性环境下的健康发展。



金融业务方面，面对市场融资需求的变动，远东宏信以「城市升级、产业私行」为核心策略，在行业、客群、区域、产品四大方面同步推进。同时，不断强化普惠金融、海外业务、PPP投资、不良资产管理等业务的运营效率和服务协同，以确保其高质量、稳健发展。回顾期内，金融及咨询分部收入(未计税金及附加前)达人民币115.96亿元，同比增长4.17%；金融服务收入同比增长12.39%，其中普惠金融、商业保理、PPP投资、海外业务、资产业务等新型业务方向贡献利息收入人民币11.87亿元，同比增加35.91%。咨询服务收入同比下降39.23%，主要因为外部经营环境变化后，远东宏信持续优化服务结构以适应客户需求的主动调整。



回顾期内，远东宏信总体资产质量安全可控，不良资产率保持在1.06%的较低水平，与上年末持平。



产业运营方面，持续贴近当地市场，创新服务模式，强化经营效率，强调管理有效性，差异化竞争优势凸显。产业运营分部收入维持持续增长，宏信建发和宏信健康等产业运营板块共实现收入人民币61.98亿元，较上年同期增长21.13%，分部收入占比提升至34.83%。



其中，宏信建发作为中国领先的设备运营服务提供商，进一步积极拓展运营规模，巩固竞争优势，于回顾期内实现收入人民币35.65亿元，同比增长46.73%。宏信健康作为国内大型社会资本办医集团，积极响应国家鼓励社会办医、扩大优质医疗服务供给的号召，持续聚焦医疗资源薄弱地区、打造独具远东特色的医院网络。回顾期内，宏信健康实现收入人民币20.67亿元，同比增长4.05%。



二零二二年上半年，面对复杂艰巨的外部环境，远东宏信始终遵循「鼎力塑造优秀企业」的发展愿景，更加强调价值创造的持久性和有效性，不断为股东、客户、合作方、员工创造增量价值。下半年，远东宏信将强化战略聚焦和运营效率，紧紧围绕实体经济，以金融为主要服务手段，丰满服务形式，提升服务能力，强化战略协同，联动境内境外，为远东宏信的持续发展奠定坚实的基础。



关于远东宏信有限公司

远东宏信有限公司是一家以高速发展的中国经济为依托，专注于中国基础产业，并以金融及产业相结合的模式服务于产业中最具活力企业的中国领先的创新金融公司。秉承「金融+产业」的经营理念，远东宏信致力通过不断创新产品与服务为客户提供量身定制的产业综合运营服务，为实现「汇聚全球资源、助力中国产业」的企业愿景努力前行。十多年来，集团引领行业发展潮流，已进入《财富》中国500、《福布斯》全球企业2,000强序列。



成立20多年来，集团已由一家单一金融服务机构逐步发展成为立足中国、放眼全球、致力于推动国民经济及社会可持续发展的产业综合运营服务机构。远东宏信在医疗健康、文化旅游、工程建设、机械制造、化工医药、电子信息、民生消费、交通物流、城市公用等多个基础领域开展金融、投资、贸易、咨询、工程等一体化产业运营服务，创造性地将产业资本和金融资本融为一体，形成了具有自身特色的以资源组织能力和资源增值能力相互匹配、协调发展为特征的企业运作优势。



集团总部设在香港，于上海和天津设业务运营中心，并在北京、沈阳、济南、郑州、武汉、成都、重庆、长沙、深圳、西安、哈尔滨、厦门、昆明、合肥、南宁、乌鲁木齐等多个中心城市设立办事机构，形成了辐射全国的客户服务网络。在海内外远东宏信设立了金融服务、产业投资、医院投资及运营、设备运营服务、精品教育、贸易经纪、管理咨询、工程服务等多个专业化的经营平台。



2011年3月30日，远东宏信正式在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市。





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