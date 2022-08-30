Monday, 29 August 2022, 11:47 HKT/SGT Share: 稳中求进，翼辰实业（1596.HK）上半年营收再创佳绩

香港, 2022年8月29日 - (亚太商讯) - 一．营收同比增长8.7%，翼辰实业上半年总营收破6.4亿

（图片来源：翼辰实业年报）



翼辰实业是中国领先的铁路扣件系统产品供应商，其早年独具慧眼进入铁路扣件行业，并与铁科院开展技术合作，积累了十多年的铁路扣件系统供应经验，成为中国七家取得中铁检验认证中心产品认证的预先组装的高铁铁路扣件供应商之一。经过多年深耕，翼辰实业逐步领航铁路扣件行业，完成了多个“中国第一”的里程碑项目，获得了市场的高度认可。



二．铁路扣件系统产品分部稳如磐石，焊丝产品分部异军突起

翼辰实业的主要业务集中在三大分部，包括铁路扣件系统产品分部、焊丝产品分部和铁路轨枕产品分部。据翼辰实业2022年中报透露，截至6月30日，其铁路扣件系统产品的收入占据集团总收入的69.7%，约4.5亿元，较去年同期稳中有进0.2%。可见，即使国内经济面临“三大重压”，翼辰实业的核心业务仍旧稳如磐石，并未受到太大冲击，也说明了越是艰难的环境，越能体现一家优质企业的生命力和韧性。



在核心业务稳中有进的条件下，翼辰实业采取了产品多元化战略，并在今年上半年取得了卓越的成效。据中报披露，上半年翼辰实业焊丝产品收入约1.52亿元，较去年同期大增51.4%，系受益于公司增加实心焊丝业务以及焊丝市场需求上升。从侧面可以分析出，实心焊丝业务在细分领域内行业景气度逆势攀升，造就了翼辰实业焊丝产品分部异军突起的良好局面。而业务收入占比较小的铁路轨枕产品收入约0.34亿元，较去年同比增加19.7%，系子公司邢台炬能收入增加所致。



从三大分部的表现来看，翼辰实业业务发展上稳扎稳打，核心业务稳中有进，而多元化的产品战略扩充了翼辰实业的产业版图，为其业绩的增长注入了强劲的动力，同时规避了单一业务结构的风险，大大增加了翼辰实业的综合抗风险能力。



三．稳增长经济政策逐步落实，下半年铁路建设有望加速

2022年5月16日，国铁集团召开党组扩大会议称，铁路部门充分发挥铁建投资数量多、用工规模大、关联链条长、拉动经济增长作用明显等优势，聚焦服务国家重大战略实施，高质量推进川藏铁路建设，紧盯国家“十四五”规划纲要确定的102项工程中涉铁项目落地。从会议强调铁建发挥拉动经济增长作用的措辞中推断，2022年下半年铁建方面的稳增长政策将可能超预期出台和落地，铁路建设的步伐可能大大加快。



翼辰实业在铁路扣件系统产品供应方面，有着十多年的丰富经验和可靠的技术，在强调高质量推进铁路建设的今天，具有明显的核心优势。随着出疆入藏等铁路干线及沿海沿边轨道交通“四网融合”的发展，高质量铁路扣件的需求将持续攀升，届时，翼辰实业的主营业务有望百尺竿头更进一步！



四．总结

当前，全球经济下行压力巨大，疫情、通胀、流动性收紧等因素持续拖累经济的增长。翼辰实业能清晰的分析经济形势，采取稳中求进的方式去扩展原有业务，而非一味追求扩大规模和增加新业务，充分发挥了自身领域的技术和资源优势，在逆境中，取得了上半年营收破6.4亿的佳绩。不得不说，翼辰实业作为行业领先者，在把握大势和危机处理能力方面确有过人之处，相信随着其多元化产品业务的高歌猛进，翼辰实业将在新的征途中，乘风破浪，再谱新篇！





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