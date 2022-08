青岛银行公布2022年中期业绩

香港, 2022年8月26日 - (亚太商讯) - 中国山东省最大的城市商业银行–青岛银行股份有限公司(以下简称「青岛银行」或「公司」),公布截至2022年6月30日止六个月(「报告期」)之中期业绩。



2022年上半年,虽然疫情带来的供应链阻断以及俄乌冲突导致的能源短缺等问题持续持续发酵,全球经济「滞胀」风险加大。但青岛银行始终围绕创·新金融,美·好银行的发展愿景,坚定打造科技引领、管理精细、特色鲜明的新金融精品银行的战略目标,可持续发展能力不断增强,创下逆市佳绩。



净利稳健增长 信贷资产质量稳步提升

青岛银行在加大支持实体经济的同时,持续优化资产负债结构,努力拓展中间业务。报告期内,公司的营业收入同比增加人民币8.84亿元达约62.11亿元,增长16.60%。此外,报告期内客户存款总额达约人民币3,300.30亿元,增长5.26%,其中,个人存款已突破一千二百亿,增长3.77%。



业绩指标方面,公司净利润实现快速增长,报告期内,录得净利润约人民币20.60亿元,同比增长12.40%。归属于母公司股东净利润达约人民币20.18亿元,同比增长12.28%。



在资产质量方面,青岛银行持续加强对信贷资产质量的管控,在信贷资产稳步增长的同时,强化对逾期贷款、不良贷款等风险贷款的综合整治,努力将各项风险成本降到最低,信贷资产质量持续稳中向好。报告期内,银行不良贷款率持续稳中有降,不良贷款率较上年末下降0.01个百分点至1.33%。公司的拨备覆盖率录得209.07%,较上年末提高11.65个百分点,进一步提升抵御风险能力。



同时,青岛银行于上半年增加实体经济信贷投放,风险加权资产有所增加。在资本补充方面,公司通过A股和H股配股,募集资金净额41.54亿元补充核心一级资本,提升资本充足水平,进一步提高公司风险抵御能力和支持实体经济发展的能力。



零售银行业务

回顾期内,青岛银行零售客户资产规模再创新高,客群结构不断优化,较上年末增长约人民币224.90亿元至2,763.98亿元,增幅达8.86%。此外,银行零售战略成效显著,零售存款持续增长,代发业务蓬勃发展,银行零售存款余额达约人民币1,286.74亿元,站稳千亿大关,较上年末增长182.44亿元,增幅达16.52%,占客户存款总额的38.99%,较上年末增长3.77个百分点。



在零售贷款业务方面,青岛银行大力发展普惠金融,积极为个体工商户和小微企业主提供贷款服务,在符合监管要求的前提下,稳健发展个人住房贷款,提升互联网贷款省内投放占比,打造自营互联网贷款品牌。报告期内,银行大力发展自营互联网贷款「海融易贷」,面向省内居民推出「海融易贷-便民贷」,并持续优化「乡村振兴贷」「店易贷」等产品,形成了较为完整的自营互联网贷款产品序列。报告期末,「海融易贷」业务余额达1.69亿元,较上年末增加233.80%。



在信用卡业务上,青岛银行秉持风险审慎原则,强化合规经营理念,深耕客群经营。回顾期内,公司的信用卡累计交易金额达约人民币369.21亿元,同比增长56.31%。



在财富管理及私人银行业务方面,青岛银行坚持「以客户为中心、以市场为导向」的经营服务理念,打造专业服务团队,积极把握市场机遇,实施客群细分经营,不断提升客户服务能力,推动客群数量及资产规模稳健提升。报告期末,青岛银行资产管理规模100万元以上的零售客户共5.36万户,较上年末增加0.41万户,增幅8.28%,在银行保有的资产共计1,237.72亿元,较上年末增长98.12亿元,增幅8.61%。



在客户服务管理方面,服务温馨是青岛银行的经营特色。青岛银行历来重视网点服务提升,打造行业标杆,传递「青馨」服务,银行服务管理紧扣零售业务发展主题,持续推动服务体验管理,进一步扩大「青馨」服务的内涵和外延。「青馨服务」从最早的标准化服务到温馨化服务,再到当前所倡导的价值化服务,始终围绕客户需求,不断优化调整服务管理路径,统筹协调、形成合力切实提升客户体验,建设由服务质量管理向服务体验管理的死循环,打造服务管理价值化新优势,打造用户体验的「护城河」,开创服务管理价值化新局面。



公司银行业务

在公司银行业务方面,青岛银行搭建网格化营销体系,建立前置营销机制,强化总行服务支撑能力,精准发力拓客群、提中收、节资本,带动公司业务稳步提升。



公司存款逆风蓄势,青岛银行通过「总对总」营销抢抓政策机遇、辐射产业客户、源头批量获客,实现公司存款稳定增长,公司存款余额(不含应计利息)2,012.46亿元,占各项存款余额(不含应计利息)的60.98%。报告期内,青岛银行客群建设对存款拉动作用初显,新开户公司客户日均存款增长36.10亿元;总行级战略客户日均存款828.20亿元,较上年末增长115.51亿元。



在公司贷款方面,青岛银行全面贯彻新发展思路,聚焦绿色低碳发展,打造蓝色金融特色品牌。报告期末,青岛银行面对经济下行、有效需求不足的挑战,紧抓优质资产、加大信贷投放力度,公司贷款余额(含票据贴现、未含应计利息)1,890.87亿元,较上年末增长216.24亿元,增长12.91%。



公司客户方面,青岛银行以客户为中心,深度聚焦客群建设,坚持「双基」战略扩大基础客群规模,坚持分层管理优化客群结构,实现客群数量和质量的双提升。报告期内,青岛银行狠抓优质项目储备,结合国家、区域重大战略规划和省市产业发展布局,强化上市和拟上市、专精特新、绿色金融、蓝色金融、碳金融等企业的精准营销。报告期末,银行开立账户的公司客户总数达19.42万户,较上年末增加1.45万户,增幅8.07%。



报告期末,青岛银行继续坚持「立足地方经济,服务小微企业」的普惠业务发展政策,围绕「科技金融、农业金融、民生金融」三大业务方向,加强产品创新,提升服务水平,支持小微企业做大做强。疫情以来,青岛银行贯彻落实各级政府及监管部门对小微企业的支持政策,推出「畅流贷」、「成长贷」、「税e贷」等特色业务,全力支持小微企业抗击疫情、复工复产。报告期末,银行普惠型小微企业贷款余额255.78亿元,较上年末增加35.72亿元,增幅16.23%,高于青岛银行各项贷款增速。



金融市场业务

在金融市场业务方面,青岛银行持续优化资产结构,坚持轻资本化发展原则,丰富投资品种,多渠道增收创利。银行积极推进无固定期限资本债券的发行,为业务发展提供有力支撑,在不断加强理财业务综合实力的同时,持续丰富产品谱系,发力营销代销渠道。此外,银行发挥法人银行业务资格优势,扩大发行及承销业务覆盖范围,投行业务深度广度显著提升,品牌影响力逐年提高。



青岛银行积极响应监管导向,关注市场变动,持续优化投资结构,积极参与市场交易,坚持轻资本化发展原则,提升资产总量的同时控制资本消耗比率,加强标准化资产波段交易,提升综合盈利效率。报告期末,公司的自营投资规模达约人民币2,039.33亿元,较上年末增加203.70亿元,增幅11.10%。其中,债券投资规模达约人民币1,299.86亿元,较上年末增加180.77亿元,增幅16.15%,主要是增加了对非金融企业债券、地方政府债券和铁道债投资。公募基金产品投资规模达约人民币 407.76亿元,较上年末增加8.03亿元,增幅达2.01%,主要为债券型公募基金增长。



在同业业务方面,青岛银行积极响应做市新规,顺利获批债券市场现券做市商资格,成为山东省内首家城商行现券做市商。报告期内,银行继续取得2022年度公开市场业务一级交易商资格,通过合理定价和持续平稳融通资金,积极开展各项业务,不断提升银行间市场交易质量和综合实力,充分发挥公开市场一级交易商的积极作用,为银行间市场业务的健康稳健运行贡献力量。



报告期内,青岛银行理财产品净值表现稳定,同业比较优势明显,创发行业主题定开产品,产品谱系持续丰富。在普益标准发布的《银行理财能力排名报告(2022年二季度)》中,青岛银行全资子公司青银理财的综合理财能力在城商系理财机构中排名第六位。同时,青银理财凭借优秀的综合实力和良好的客户口碑,再度斩获普益标准颁发的卓越投资回报理财公司、卓越创新理财公司两项「金誉奖」,引证青岛银行行外理财渠道拓展成果丰硕,管理规模与盈利水平实现稳步上升。



报告期内,投行业务深度广度显著提升,品牌影响力逐年提高,青岛银行多个项目取得可比项目的历史最好价格,成功以较少的资本耗用满足优质大型企业低成本融资需求,增加客户粘性,巩固客户关系。此外,青岛银行把握发行时机,取得了良好的发行效果,凭借过硬的综合业务能力树立了良好的债券市场形象,报告期内,山东省发行主体为AA及AA+的企业中,青岛银行承销规模排名第一,承销支数排名第一,可见银行在市场化债券业务方面的竞争优势显著。



2022年下半年,中国经济将延续恢复向好态势,同时「中共二十大」亦将于2022年下半年召开,这是进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要时刻,山东省、青岛市将继续推动新旧动能转换优化提速。积极的财政政策全面提升效能,稳健的货币政策总量结构齐发力,监管政策助力稳增长调结构,银行业经营压力有望逐步缓解。青岛银行将继续坚持「深耕细作、深化提升、优化结构、持续发展」的基本经营指导思想,全行上下齐抓共管、主动作为、快速行动、抢抓市场,延续上半年良好的发展态势,确保全面完成年度经营计划。



关于青岛银行股份有限公司

青岛银行股份有限公司成立于1996年11月,为山东省首家主板上市银行、全国第二家「A+H」股上市城商行,连续多年跻身世界银行500强。2015年12月,公司H股在香港联合交易所主板(03866.HK)上市;2019年1月,公司A股在深圳证券交易所(002948.SZ)上市。青岛银行向客户主要提供公司及个人存款、贷款、支付结算等服务和产品,通过零售银行、公司银行、金融市场三大业务板块驱动发展,初步形成较为坚实的客户基础,探索出特色鲜明、高质量的发展之路。





