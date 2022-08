Friday, 26 August 2022, 22:02 HKT/SGT Share: 国轩高科公布2022年中期业绩 国轩高科上半年营收增长143.24% 其中海外增长358.28%

上半年营收86.38亿,研发支出再次翻倍,同比增长104.97%

香港, 2022年8月26日 - (亚太商讯) - 国轩高科股份有限公司(统称「国轩高科」或「公司」;股票代码:002074.SZ),公布截至2022年6月30日止六个月(「报告期」)的中期业绩。报告期内,公司实现营业收入人民币86.38亿元,同比增长143.24%,其中海外地区(含港澳台)营业收入同比增长358.28%至7.72亿元,未来有望实现较上一年度增长100%的总收入目标。归属于上市公司股东的净利润为人民币6462万元,同比增长34.15%。公司经营活动产生的现金流量净额为人民币9161万元,同比增长6.38%,



报告期内,国轩高科主要业务收入来自于动力锂电池、储能电池和输配电设备。动力锂电池保持稳健的增长趋势,本期内实现收入人民币66.09亿元,同比增长113.93%,是公司最大的收入来源。其中,储能电池业务在财报中首次披露,本期内实现营业收入人民币12.79亿元,占总营业收入14.80%。



营收规模再翻倍,市占率持续提升

国轩高科是中国新能源汽车领域动力电池龙头企业,是国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一。今年以来,国家进一步明确支持新能源产业作为战略性新兴产业加快发展。在此背景下,国轩高科产能规模不断扩张,技术优势持续增强,市场合作进一步深化,国际战略步伐稳步加快。多重因素驱动下,公司上半年实现营业收入人民币86.38亿元,同比增长143.24%,实现三位数增长;其中海外地区营业收入7.72亿元,同比增长358.28%,扩张迅猛。预计年底有望实现较上一年度增长100%的总收入目标。



根据SNE Research 数据,今年上半年,国轩高科动力电池装机量5.8GWh,市占比2.9%,较上年同期增长1个百分点,排名全球第8。装机数量方面,产能保障和全球交付能力不断提高,客户结构方面,乘用车客户改善明显,海外及中高端客户增加,客户结构持续改善。根据电池中国数据,上半年公司中国乘用车装车量22.8万台,市占率9.7%,位列TOP3;全球乘用车装机超过25 万辆,市占率5.9%,位列全球第5。



研发实力不断补强 打造“长寿电池”

国轩高科在主营业务动力电池和储能电池方面,拥有强大的研发能力,尤其是在对于电动汽车市场至关重要的电池、电芯化学成分方面有着雄厚的技术实力。公司在构建全产业链布局的过程中,根据发展战略要求,坚持自主研发和创新,引入高端技术人才,联合高等院校开展合作,构建了多领域、内外协同的高标准、高效率、高质量研发模式,持续技术优势,研发水平稳居行业前列。2022年上半年,国轩高科研发支出为5.10亿元,同比增长104.97%。公司前瞻性布局锂资源并强化一体化布局,在铁锂低温电解液技术、隔热材料研发、电池热失控管理及半固态电池技术等前瞻性技术研究上,成果显著,取得阶段性进展。目前已实现全生命周期阳极锂离子补偿技术在储能领域的工业化应用,将锂离子电池的循环寿命提高到12000 次循环,成为业内低成本、高安全、长寿命的锂电池典范。



在今年的国轩高科第十一届科技大会上,公司发布了两款新产品——360Wh/kg半固态电池和易佳电智能移动储能充电桩。其中360Wh/kg半固态电池能够通过高于国标的180℃ 30min热箱测试和贯穿针刺测试,预计今年实现装车。此外,国轩高科400Wh/Kg的三元半固态电池目前在公司实验室已有原型样品。未来还将通过技术创新落地硅基负极迭代,锂金属负极和预锂技术,加速液态电池向半固态过渡,最终实现全固态。



截至报告期内,国轩高科累计申请专利5,687 项,授权专利3,835 项,其中授权发明专利1,016 项,知识产权覆盖电池的全产业链。累计发表研究论文255 篇、SCI 23 篇、核心刊物147 篇,软件著作权登记109 项,知识产权覆盖锂电池全生命周期。



国际化战略稳步加快,全产业链布局持续构建

上半年,公司不断加码海外布局,营业收入同比增长358.28%至7.72亿元,大幅领先行业龙头企业。欧洲哥廷根工厂顺利揭幕,北美、东南亚、南亚等海外市场建设动力电池和配套产业基地建设计划正在稳步推进中,拟建设新一代动力电池生产线,形成国际研产供销一体化配套体系。6月24日阿根廷总统费尔南德斯会见董事长李缜先生,同时公司与阿根廷胡胡伊省国家能源矿业公司就建设电池级碳酸锂生产线等达成合作共识;7月28日,国轩高科作为中瑞证券市场互联互通首批GDR上市企业成功在瑞交所挂牌,并以募资总额6.85亿美元的规模,成为今年以来瑞士资本市场股权融资规模最大的项目,公司国际化战略步伐全面加快。



公司不断优化全产业链体系建设,加速资源端项目落地,在上游材料的布局已涵盖大部分锂电生产原料。并分别于安徽庐江、安徽肥东、江西宜春、内蒙古乌海和阿根廷胡胡伊省(筹)布局材料业务,五大材料基地初具雏形。



动力电池项目投产进展顺利

报告期内,国轩高科旗下的南京新能源智能制造20GWh 动力电池项目正式投产,宜春国轩10GWh 动力电池项目竣工投产,国轩科宏年产20 万吨高端正极材料项目投产。这些项目的顺利投产,将进一步提升产业化水平,有力支撑年底实现100GWh 的产能目标。



公司今年上半年还正式获得了大众汽车标准电芯的定点,成为大众汽车首个标准电芯供应商。随着与大众的合作深化,国轩高科加速了欧洲市场的扩张计划。近期,国轩高科独资的德国哥廷根工厂启动改造,预期将于2023年投产首期动力电池产能,这将为欧洲车企带来本地化、低成本的电池选择方案,助力其快速切入欧洲车用电池市场,助力欧洲双碳目标的实现。根据瑞银预计,到2025年,大众将成为公司的第一大客户。



未来,公司将坚持“让绿色能源服务人类”的使命和“专注技术驱动,成为全球能源存储产业的领导者”的愿景,通过全球布局扩充产能,垂直整合产业链,突破技术、质量瓶颈,提高运营效率,提升管理成效,搭建全球平台等手段,全力实现2025 年300GWh 产能规模。





