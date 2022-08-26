安乐工程2022年上半年手头合约创新高达129亿港元，综合纯利为1.192亿港元

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|中期股息每股4.27港仙 派息比率为50%
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香港, 2022年8月26日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司（「安乐工程」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）（股份代号：1977）今天公布截至2022年6月30日止六个月（「回顾期内」或「2022年上半年」）的中期业绩。即使市场上挑战重重，集团的收益持续增长，而手头合约更创新高。总收益按年增加29.5%达30.22亿港元，主要由于屋宇装备工程业务的收益增加所致。受惠于屋宇装备工程业务的收益及毛利率上升所带动，毛利按年飙升41.6%至4.58亿港元；毛利率提升至15.1%。若撇除潜在诉讼责任拨备，综合纯利按年上升5.9%至1.192亿港元；而本公司拥有人应占溢利为5,920万港元。董事会建议派发中期股息每股4.27港仙，派息比率达50%。
摘要
-- 手头合约创纪录，录得129亿港元，按年上升8.8%
-- 总收益上升29.5%至30.22亿港元
-- 撇除潜在诉讼责任拨备，综合纯利达1.192亿港元；本公司拥有人应占溢利为5,920万港元
-- 毛利率同比由13.8%提高至15.1%
-- 财务状况稳健，现金结余达10.74亿港元
-- 维持50%高派息比率
回顾期内，集团获授合约价值按年大幅增加96.6%，而于2022年6月30日，手头合约亦创新高达129.19亿港元，为核心业务的发展奠定坚实基础。期内，集团积极参与投标，合共投出675份单项价值逾100万港元的标书或报价。
安乐工程集团有限公司主席潘乐陶博士表示：「尽管面对各方挑战，集团在2022年有一个不俗的开端，无论在业务规模或新合约方面均录得增长，而手头合约更打破纪录。集团成立45年以来，我们很荣幸能在业内建立领导地位，多年来紧贴巿场脉搏，恪守及加强最佳业务守则。在集团的『新科技』、『新市场』及『新业务模式』规划下，我们将于业内坐享更有利及更卓越的地位，支持业务长期增长。」
屋宇装备工程业务作为集团的主要增长动力，收益增加43.7%至20.36亿港元。期内，集团获得总值逾1.27亿港元的新维修保养合约，推高经常性收益来源。此业务的手头合约价值为63.91亿港元，其中35.34亿港元为期内新获合约，项目涵盖香港、澳门及中国内地的基础设施、购物中心、写字楼、数据中心、住宅发展项目和酒店等。鉴于2022年上半年新冠疫情爆发期间的死亡率上升，殓房容量需求激增，集团积极采用独有的安乐工程屋宇装备预制组件组装技术（「ABSPM」），并揉合数码化技术，以提高质量和安全度，降低成本，强化项目管理，于极短时间内动员多批工人成功完成一个公众殓房项目。凭借强劲的往绩记录，集团坐拥优势，把握未来数据中心迅速发展，以及香港铁路及医院设施扩建所缔造的庞大商机。
截至2022年6月30日，环境工程业务的手头合约价值为49.53亿港元，其中五份新合约突显集团在项目管理服务方面的专业知识，此外亦涵盖供水、污水及固体废物管理机电工程的营运及维修保养项目。集团将推行创新的处理厂强化、保护、营运及维修保养方案，延长这些项目的服务周期，并确保处理厂维持最佳效能以服务香港社会。研发方面，集团升级专有的「数码分身技术」，以更具效率的方式监测流入污水厂的污水质量。集团也于香港及中国内地以外地区参与投标活动，包括两个分别位于菲律宾萨尔省Kaliwa及Wawa的水处理厂项目。
信息、通讯及屋宇科技（「ICBT」）业务的手头合约价值为10.59亿港元，按年增加13.0%。集团采用绿色及智能建筑管理方案，结合各种信息及通讯科技，配合人工智能、机械人解决方案、能源及管理技术，致力推动香港朝着「智慧城市」和「智慧经济」发展。凭借强大的研发能力，集团的人工智能能源管理平台、物联网（IoT）应用、影像分析技术及可在表面行走的光伏（「PV」）系统，已获一栋位于香港中环核心商业区、楼高36层的世界级智能写字楼及商业大厦所选用。展望未来，集团将继续在旗下维修保养服务中运用数码技术，并进行投资，以推动智能屋宇技术的数码转型。
截至2022年6月30日，升降机及自动梯业务的手头合约价值约为5.16亿港元，溢利主要来自维修保养合约。海外市场方面，集团旗下Anlev Elevator Group（「Anlev」）获得来自巴西大众运输及墨西哥酒店业的策略性订单。集团的全资附属公司Anlev (UK) Limited亦正在英国落实一个标志性的优质住宅项目订单。为进一步拓展全球业务，集团将于美国、欧洲及东南亚物色新经销商。同时，集团南京厂房耗资人民币6,000万元的扩建工程正迈向完成阶段，届时将可提高升降机及自动梯产能，满足集团全球业务的未来需求和增长。
于2022年，香港政府预算未来数年公营基本工程项目的开支，将稳步增加至每年最少1,000亿港元。每年建筑总产值预计高达约3,000亿港元，包括新市镇的大量公、私营房屋和商业发展基建项目。香港政府亦预计拨款2,000亿港元落实「十年医院发展规划」，并进一步拨款3,000亿港元支持第二个「十年医院发展规划」。上述计划，加上香港的「智慧城市」和「智慧经济」愿景、数据中心蓬勃发展，以及位于东涌、洪水桥、屯门和古洞的铁路扩建工程，将带来无限商机。集团已准备就绪，抓紧上述增长机会，凭借创新能力、数码技术及追求成果的热诚干劲，以更具效益、更高效率和更符合可持续发展的原则，为客户创造价值。
借助与纽约最大独立的升降机及自动梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）建立股权合作关系，以及在英国成立Anlev子公司的成功经验，集团将在适当时机物色具有协同效益的业务伙伴，扩展业务版图、开拓新商机及建立新收益来源。
潘博士总结:「在新一届香港特区政府管治班子提倡『做得到』的精神支持下，我们将以在业内丰富的行业专业知识及经验，把握未来多项基建项目出台带来的庞大机遇。我们也对香港以外的多个海外市场发展机会保持审慎乐观。不少海外市场现正推动重大基建发展，这将为我们扩展全球业务版图的部署增添动力。我们致力实践『重承诺、慎履行、献成果』的格言，并充满信心，在未来实现进一步业务增长。」
有关2022年度中期业绩详情，请参阅已呈交香港联合交易所有限公司的公告。
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0826/2022082600424_c.pdf
关于安乐工程集团有限公司
安乐工程集团有限公司成立于1977年，总部设于香港，为领先的机电工程服务供应商，业务遍及澳门、中国内地、美国及英国。本集团为不同行业，包括公共和私营的客户提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务，涵盖屋宇装备工程、环境工程、信息、通讯及屋宇科技（「ICBT」），以及升降机及自动梯等四大业务板块。
本集团同时制造及向全球销售Anlev升降机及自动梯，并与美国纽约最大独立升降机及自动梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.（「TEI」）达成伙伴关系。本集团的联营公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司（603912.SS）专门制造精密空调设备。
话题 Press release summary
部门 Engineering
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