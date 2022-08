Friday, 26 August 2022, 19:42 HKT/SGT Share:

来源 Analogue Holdings Limited 安乐工程2022年上半年手头合约创新高达129亿港元,综合纯利为1.192亿港元 中期股息每股4.27港仙 派息比率为50%

香港, 2022年8月26日 - (亚太商讯) - 香港领先的机电工程服务供应商之一安乐工程集团有限公司(「安乐工程」或「公司」,连同附属公司统称「集团」)(股份代号:1977)今天公布截至2022年6月30日止六个月(「回顾期内」或「2022年上半年」)的中期业绩。即使市场上挑战重重,集团的收益持续增长,而手头合约更创新高。总收益按年增加29.5%达30.22亿港元,主要由于屋宇装备工程业务的收益增加所致。受惠于屋宇装备工程业务的收益及毛利率上升所带动,毛利按年飙升41.6%至4.58亿港元;毛利率提升至15.1%。若撇除潜在诉讼责任拨备,综合纯利按年上升5.9%至1.192亿港元;而本公司拥有人应占溢利为5,920万港元。董事会建议派发中期股息每股4.27港仙,派息比率达50%。



摘要

-- 手头合约创纪录,录得129亿港元,按年上升8.8%

-- 总收益上升29.5%至30.22亿港元

-- 撇除潜在诉讼责任拨备,综合纯利达1.192亿港元;本公司拥有人应占溢利为5,920万港元

-- 毛利率同比由13.8%提高至15.1%

-- 财务状况稳健,现金结余达10.74亿港元

-- 维持50%高派息比率



回顾期内,集团获授合约价值按年大幅增加96.6%,而于2022年6月30日,手头合约亦创新高达129.19亿港元,为核心业务的发展奠定坚实基础。期内,集团积极参与投标,合共投出675份单项价值逾100万港元的标书或报价。



安乐工程集团有限公司主席潘乐陶博士表示:「尽管面对各方挑战,集团在2022年有一个不俗的开端,无论在业务规模或新合约方面均录得增长,而手头合约更打破纪录。集团成立45年以来,我们很荣幸能在业内建立领导地位,多年来紧贴巿场脉搏,恪守及加强最佳业务守则。在集团的『新科技』、『新市场』及『新业务模式』规划下,我们将于业内坐享更有利及更卓越的地位,支持业务长期增长。」



屋宇装备工程业务作为集团的主要增长动力,收益增加43.7%至20.36亿港元。期内,集团获得总值逾1.27亿港元的新维修保养合约,推高经常性收益来源。此业务的手头合约价值为63.91亿港元,其中35.34亿港元为期内新获合约,项目涵盖香港、澳门及中国内地的基础设施、购物中心、写字楼、数据中心、住宅发展项目和酒店等。鉴于2022年上半年新冠疫情爆发期间的死亡率上升,殓房容量需求激增,集团积极采用独有的安乐工程屋宇装备预制组件组装技术(「ABSPM」),并揉合数码化技术,以提高质量和安全度,降低成本,强化项目管理,于极短时间内动员多批工人成功完成一个公众殓房项目。凭借强劲的往绩记录,集团坐拥优势,把握未来数据中心迅速发展,以及香港铁路及医院设施扩建所缔造的庞大商机。



截至2022年6月30日,环境工程业务的手头合约价值为49.53亿港元,其中五份新合约突显集团在项目管理服务方面的专业知识,此外亦涵盖供水、污水及固体废物管理机电工程的营运及维修保养项目。集团将推行创新的处理厂强化、保护、营运及维修保养方案,延长这些项目的服务周期,并确保处理厂维持最佳效能以服务香港社会。研发方面,集团升级专有的「数码分身技术」,以更具效率的方式监测流入污水厂的污水质量。集团也于香港及中国内地以外地区参与投标活动,包括两个分别位于菲律宾萨尔省Kaliwa及Wawa的水处理厂项目。



信息、通讯及屋宇科技(「ICBT」)业务的手头合约价值为10.59亿港元,按年增加13.0%。集团采用绿色及智能建筑管理方案,结合各种信息及通讯科技,配合人工智能、机械人解决方案、能源及管理技术,致力推动香港朝着「智慧城市」和「智慧经济」发展。凭借强大的研发能力,集团的人工智能能源管理平台、物联网(IoT)应用、影像分析技术及可在表面行走的光伏(「PV」)系统,已获一栋位于香港中环核心商业区、楼高36层的世界级智能写字楼及商业大厦所选用。展望未来,集团将继续在旗下维修保养服务中运用数码技术,并进行投资,以推动智能屋宇技术的数码转型。



截至2022年6月30日,升降机及自动梯业务的手头合约价值约为5.16亿港元,溢利主要来自维修保养合约。海外市场方面,集团旗下Anlev Elevator Group(「Anlev」)获得来自巴西大众运输及墨西哥酒店业的策略性订单。集团的全资附属公司Anlev (UK) Limited亦正在英国落实一个标志性的优质住宅项目订单。为进一步拓展全球业务,集团将于美国、欧洲及东南亚物色新经销商。同时,集团南京厂房耗资人民币6,000万元的扩建工程正迈向完成阶段,届时将可提高升降机及自动梯产能,满足集团全球业务的未来需求和增长。



于2022年,香港政府预算未来数年公营基本工程项目的开支,将稳步增加至每年最少1,000亿港元。每年建筑总产值预计高达约3,000亿港元,包括新市镇的大量公、私营房屋和商业发展基建项目。香港政府亦预计拨款2,000亿港元落实「十年医院发展规划」,并进一步拨款3,000亿港元支持第二个「十年医院发展规划」。上述计划,加上香港的「智慧城市」和「智慧经济」愿景、数据中心蓬勃发展,以及位于东涌、洪水桥、屯门和古洞的铁路扩建工程,将带来无限商机。集团已准备就绪,抓紧上述增长机会,凭借创新能力、数码技术及追求成果的热诚干劲,以更具效益、更高效率和更符合可持续发展的原则,为客户创造价值。



借助与纽约最大独立的升降机及自动梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.(「TEI」)建立股权合作关系,以及在英国成立Anlev子公司的成功经验,集团将在适当时机物色具有协同效益的业务伙伴,扩展业务版图、开拓新商机及建立新收益来源。



潘博士总结:「在新一届香港特区政府管治班子提倡『做得到』的精神支持下,我们将以在业内丰富的行业专业知识及经验,把握未来多项基建项目出台带来的庞大机遇。我们也对香港以外的多个海外市场发展机会保持审慎乐观。不少海外市场现正推动重大基建发展,这将为我们扩展全球业务版图的部署增添动力。我们致力实践『重承诺、慎履行、献成果』的格言,并充满信心,在未来实现进一步业务增长。」



有关2022年度中期业绩详情,请参阅已呈交香港联合交易所有限公司的公告。

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0826/2022082600424_c.pdf



关于安乐工程集团有限公司

安乐工程集团有限公司成立于1977年,总部设于香港,为领先的机电工程服务供应商,业务遍及澳门、中国内地、美国及英国。本集团为不同行业,包括公共和私营的客户提供跨专业、综合性的机电工程和技术服务,涵盖屋宇装备工程、环境工程、信息、通讯及屋宇科技(「ICBT」),以及升降机及自动梯等四大业务板块。



本集团同时制造及向全球销售Anlev升降机及自动梯,并与美国纽约最大独立升降机及自动梯公司之一Transel Elevator & Electric Inc.(「TEI」)达成伙伴关系。本集团的联营公司南京佳力图机房环境技术股份有限公司(603912.SS)专门制造精密空调设备。





话题 Press release summary



部门 Engineering

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network