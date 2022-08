Friday, 26 August 2022, 19:01 HKT/SGT Share: 中国中免于联交所举行上市仪式,免税航母迎来A+H时代

香港, 2022年8月26日 - (亚太商讯) - 近年来,免税概念持续火爆,作为手握四张王牌免税牌照,且唯一一家覆盖全免税销售渠道的零售运营商,中国中免更是当之无愧的行业龙头。



8月25日,中国旅游集团中免股份有限公司(“中国中免”,01880.HK)正式在联交所主板上市交易,发行价为每股158港元,募资总额约162.36亿港元。据悉,这是目前今年港股最大规模IPO,中国中免也正式成为「A+H」两地上市的免税集团公司。



8月26日上午,中国中免在联交所举行上市仪式。中联办副主任尹宗华、香港特区政府财政司司长陈茂波、港交所CEO欧冠升等相关代表,出席了当天的上市仪式,标志着中国中免在国际资本市场踏上了一个新的台阶。



是次敲锣仪式,由中国中免董事长彭辉先生协同4位代表一起开启,他们分别是消费者代表、投资者代表、供应商代表及员工代表。同时,中旅集团王海民总经理亦赴场亲临见证这一历史性时刻。



值得一提的是,此次上市敲锣仪式邀请消费者代表、员工代表、知名品牌商代表以及股东代表作为敲锣嘉宾,充分体现了中国中免市场化、国际化特点,展现了公司“诚信经营,优质服务”,以消费者至上的经营理念,致力于打造强大供应链,为消费者、员工、合作伙伴及股东创造美好未来的愿景。



港股再迎优质标的 引市场高度关注

在连续两年多疫情下,国际免税商均不同程度承压,但中国中免业绩却逆势上涨,并于2020-2021年连续两年位列全球免税第一。截至2021年末,中国中免在全球旅游零售行业市场份额占比已达24.6%,在国内免税市场份额占比高达86.0%。



在此背景下,中国中免此番登陆港股市场,已然成为一众上市新股中最“靓”的一个。且结合公司的基本面和未来发展潜力,其长期投资价值显而易见,对于港股市场的投资者而言,可谓是优质稀缺标的。



业内人士认为,中国中免此次赴港上市,有望借助国际化资本平台,进一步加速国内外渠道扩张、提升供应链效率和促进产业链延伸,进而夯实全球旅游零售市场领先地位。



值得一提的是,作为今年以来的港股“集资王”,共有9家基石投资者为中国中免护航,其中不乏主权基金、境内外大型长线基金、大型央企及产业链上下游龙头,阵容颇为强大。此外,在中国中免港股发行的国际配售阶段,仅开簿一小时便已足额,而在香港公开发售部分则获得了1.06倍认购,足见港股投资者对中国中免长期发展的认可和信心。



免税龙头登陆港股市场 将掀起新一轮发展高潮

据悉,中国中免此次募集资金将用于巩固国内渠道、扩展海外渠道、改善供应链效率、升级信息技术系统、市场推广和进一步完善会员体系等五大用途。不难看出,中国中免对其未来发展已有明确规划,此次登陆港股市场或将为其掀起新一轮发展高潮注入一剂强心剂。



针对赴港上市对公司可能产生的积极影响,中国中免也曾表示,实现国际化一直是公司发展过程中相对重要的长期战略目标之一。香港拥有开放且成熟的资本市场,多年来得到国际投资者的广泛认可。此次赴港上市,一方面有利于公司搭建境内、境外双平台,通过国内外资本的加持促进公司进一步发展,助力公司国际化及海外业务拓展的持续推进。另一方面有利于筑高公司的资本壁垒,使公司有望将更多资金用于海口国际免税城、三亚国际免税城一期二号地、市内免税店等项目的建设中。



当前,一方面,在消费升级的大环境下,由于疫情影响和国内外奢侈品价差的缩小,境外消费回流趋势明显。另一方面,在十四五规划构建国内国外双循环相互促进发展的新格局以及海南自贸港发展的利好政策下,中国免税品市场不断复苏和大幅度扩张。这对于核心业务坐落在国内的中国中免来说,可谓是得天独厚的优势。根据弗若斯特沙利文的资料,从2019年到2021年,仅是中国中免在开设店铺的机场就为超过22亿人次的旅客提供了服务。



而除了内地市场外,中国中免也一直围绕消费客群的变化和消费者需求的变化持续拓展境外业务。随着中国经济的发展,目前中国游客已经成为全球免税行业或旅游零售行业的主要客群。中国中免围绕中国游客在海外的主要旅游目的地,已开设并运营了9家免税店,包括7家在香港、澳门和柬埔寨经营及2家邮轮免税店,均取得了良好的效果。



从中国中免披露的港股招股书中也可以看到,无论是布局国内外重要的出入境门户免税店,开拓境外主要港口邮轮免税项目,亦或是打造海南代表性的离岛免税综合体,甚至是创新发展线上业务,中国中免在手握全免税牌照的基础之上,不断根据消费环境的变化及大众消费习惯的迭代,进行经营方针的升级调整,并逐渐成长发展为行业的领头羊。可以预见的是,中国中免登陆港股之后,将充分调动境内外更多的资源,在更大的国际市场上为世界各地的游客提供旅游消费服务。



展望未来,相信在广阔的全球旅游零售市场发展空间及境内外资本市场资金助力下,拥有国内最完整的免税零售渠道和最大市场份额的中国中免将全面加固护城河,强化其在全球旅游零售中的领导地位。





话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network