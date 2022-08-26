光大控股公布2022年中期业绩

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香港, 2022年8月25日 - (亚太商讯) - 2022年8月25日，中国光大控股有限公司（「光大控股」，股份代号：165.HK）公布截至2022年6月30日止之中期业绩。
2022年中期业绩表现要点
-- 归属于本公司股东之亏损为港币26.55亿元，主要由于投资项目估值下跌而录得未实现资本利得亏损
-- 持续募资，新发起设立两只基金，基金资产管理总规模（AUM）约港币1,973亿元
-- 多元化退出，完全/部分退出项目25个，实现现金回流约港币35.17亿元
-- 流动性充裕，拥有现金及现金等价物约港币103.54亿元
-- 维持派息，中期股息每股港币0.15元
2022年上半年，全球资本市场振荡下行，股票与债券市场双双回落，一级市场项目亦面临估值下调的压力。受此影响，报告期内光大控股持有的投资项目市值波动或估值下跌，录得未实现资本利得亏损，归属于本公司股东之亏损为港币26.55亿元。
报告期内，光大控股以多种形式退出项目回笼资金，拥有现金及现金等价物约港币103.54亿元，可使用银行授信额度约港币68.23亿元，流动性保持充裕，整体财政、业务和经营状况保持稳健。
报告期内，光大控股持续推进基金募资，新发起设立两只基金，在基金管理领域保持市场领先地位。因汇率折算原因，基金资产管理总规模微降至港币1,973亿元，在管基金产品86只，涵盖一级市场基金、二级市场基金和母基金。
秉承与股东分享经营成果的发展理念，董事会宣派2022年中期股息为每股港币0.15元（2021年中期股息：每股港币0.28元）。
2022年中期经营要点
一、基金管理业务
2022年上半年，光大控股基金管理业务稳步有序开展，努力克服疫情对募资接洽、项目调研等工作带来的影响，紧抓“募投管退”各阶段窗口期，采取“精投稳退”策略推动业务高质量发展。
募资工作克艰前行，新设多只基金受到市场青睐。2022年上半年，光大控股围绕先进制造、绿色能源等领域推出基金产品，得到地方政府、金控集团等LP的认可与支持。期内新发起设立两只基金，同时有多只基金已进入最终冲刺阶段，包括海外基础设施基金二期获亚投行承诺出资美金1亿元。
践行科创投资发展，积极布局国家支持产业。光大控股旗下基金重点聚焦科技、环保和先进制造等领域，投资了中核汇能、德兰明海、英臻科技等绿色能源企业，以及登临科技、思迈特、广州立景等新经济科技企业。光大香港创新中心孵化器加速招募入驻企业，接洽20多家科创企业，支持香港科创发展。
采取多元化退出策略，加大现金回笼力度。通过转让及IPO退出相结合的方式，上半年光大控股旗下基金实现了较好现金回流，其中在境外以转让形式退出挪威公交项目；瑞科生物、默升科技、翱捷科技、软通动力共4个投资项目分别在香港交易所、美国纳斯达克、上海科创板和深圳创业板实现上市。
二、自有资金投资业务
光大控股的自有资金投资业务通过持续培育重要投资企业、财务性投资和基石性投资，兼顾支持基金发展和灵活投资，积极把握带来长远收益的各类投资机会。截至2022年6月30日，自有资金投资业务资产总值约为港币385亿元。
在重要投资企业方面，中飞租赁加强飞机全产业链布局，提升飞机租赁全生命周期各环节的专业性。截至2022年6月30日，中飞租赁机队规模163架，服务航企达38家。
特斯联AIoT研究取得众多突破，多项研究成果被人工智能领域顶级会议CVPR收录和发表；与重庆、天津、德阳、临沧等多地政府展开数智化合作。
光大养老以发展践行社会责任，位列中国养老机构第2位（观点指数研究院排名），管理总床位数达3.3万张，养老机构和社区服务站点数176家。
三、资源储备丰富
优化资本结构。2022年上半年，光大控股于中国银行间市场成功发行人民币30亿元中期票据，是年内中国境内债券市场非金融企业单笔发行规模最大的熊猫债，融资利率亦进一步下调。
加大流动性储备。截至2022年6月30日，光大控股账面现金约港币103.54亿元及有约港币68.23亿元的银行未动用授信额度，既有较强抵御风险的能力，也能更好捕捉市场机遇。
加强区域发展，增加下沉市场布局。深度布局京津冀、长三角、粤港澳大湾区，主动参与“成渝”经济圈、海南自由贸易港、雄安新区建设。
四、环境、社会及管治工作全面提升
作为市场领先的跨境投资及资产管理公司，光大控股长期以来坚持将环境、社会及管治（ESG）责任融入经营和管理，坚持守法合规，规范运作，绿色经营，积极应对外部环境变化，确保公司健康可持续发展，维护公司及股东的长期利益。报告期内，光大控股在明晟公司（MSCI）的ESG评级由B提升至BB，评分上升至4.6分。
展望2022下半年，随着政策发力，经济企稳回升，资本市场预期平稳向好。光大控股将坚持“稳、进、优”的策略，强化募资、审慎投资、优化管理、多元退出，通过一系列积极有为的举措，全力推动公司业务高质量发展，为股东和投资人带来长期的增长回报，坚定打造中国领先的跨境投资及资产管理公司。
光大控股执行董事兼总裁张明翱表示：“2022年上半年，市场冲击给光大控股带来一定压力和挑战，但公司的业务根基稳固，流动性充裕。光大控股拥有出色的投资往绩，是专业的跨境资产管理及投资机构，具备穿越周期的投资能力。过去二十余载，光大控股的资本配置经历多轮全球经济震荡及宏观趋势转向，均保持稳健回报，更屡次转危为机，赢得发展主动权。光大控股对中国经济前景充满信心，对公司未来发展充满信心，将继续落实国家双循环发展战略，坚持境内境外相结合的业务模式，充分发挥跨境及多元化投资组合的优势，坚守投资成长性企业的价值核心，稳步且扎实地推进高质量发展，为股东及投资者们带来长期可持续性的增长回报。”
话题 Press release summary
部门 金融, Funds & Equities
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