珠江船务公布2022年中期业绩，公司权益持有人应占溢利大增110.6%至5,494万港元



香港, 2022年8月25日 - (亚太商讯) - 珠江船务企业（股份）有限公司（「珠江船务」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：560.HK）欣然宣布其截至2022年6月30日止六个月（「期内」）的综合中期业绩。期内，尽管面对复杂严峻的国际环境以及仍处高位的全球疫情，但受益于港口物流业务的增长，集团期内业绩表现仍然亮丽。



2022年上半年，受新冠病毒疫情反复的持续影响，加上油价持续大幅上涨，集团经营压力明显加大。年初香港爆发第五波疫情，对香港本地渡轮和水上文旅业务造成一定冲击，跨境客运业务则因防疫政策限制仍处低谷。尽管如此，面对外部环境的重大考验，集团加快业务转型升级、着力打造新的效益增长点、持续优化经营管控模式，大部份的港口物流板块业务通过积极开拓而企稳向好。集团期内录得综合营业额16.01亿港元（2021年上半年：11.43亿港元），较上年同期上升40.1%，期内溢利较上年同期上升55.4%至6,169万港元（2021年上半年：3,970万港元），公司权益持有人应占溢利较上年同期上升110.6%至5,494万港元（2021年上半年：2,610万港元）。



精准把握市场机遇，持续打造港口物流业务新优势

货运方面，集团发挥港口网络优势，抢抓援港抗疫民生物资运输项目机遇，持续赋予本港业务新动能，在做好疫情防控同时着力完善产业链布局，大力开拓港口物流业务新市场。



期内，散货运输量同比上升4.9%至34.2万吨。在疫情影响下，部份国内城市进行封城及舱位和集装箱供应不足，集团集装箱运输量实现64.4万TEU。码头装卸业务方面，集装箱装卸量同比上升0.2%至57.1万TEU，散货装卸量同比上升6.6%至403.6万吨，而集装箱拖运量实现9.8万TEU。



期内，集团充分发挥粤港澳大湾区「中转+港口」的业务优势，珠江中转物流有限公司（「珠江中转」）联合清远港、斗门港、中山货运港、中山黄圃港、高明港、北村港、三埠港等多家货运港口陆续开辟水上运输「绿色通道」和「联动专线」，提供全链条物流专线保障，实现集运、通关、装卸各环节顺畅衔接，高效地向香港供应防疫医疗物资、防疫隔离设施、生鲜及日用品等各类物资。在香港第五波疫情严峻的情况下，集团切实履行企业社会责任，在香港的抗疫工作中做出了突出贡献，获得多家主流新闻媒体的广泛关注和刊登报道。



期内，珠江中转、中山黄圃港、斗门港、清远港等在供港抗疫物资运输业务的带动下，经营效益明显提升。屯门新仓库顺利投入运营，综合物流业务发展迅速。珠江中转与速递公司于屯门仓码合作经营的管制空运货物安检设施空运仓项目投入运营，进一步提升集团的空运业务量。珠江中转大力发展香港本地工程物流业务，将油麻地传统集装箱泊位转型升级，打造成专业工程物流装卸和配送基地；顺利推进中九龙干线隧道内壁弯板运输项目和江夏围过渡性房屋运输项目；集中力量保障中央援港抗疫方舱医院等工程物流运输项目。高明港持续发展跨境电商业务，率先在佛山高明区开通直达广州白云国际机场的「转关车」业务；高明港快件场顺利开通跨境电商直购出口业务。西域港把握机遇，成功争取珠海跨境货运集中接驳站和粤港澳物流园跨境货运接驳站的运营业务。斗门港持续推进业务多元化，拓展综合物流业务，成功开拓供港澳桥梁构件异地装货和供港水泥船靠泊装货等大宗建材业务；统筹现有仓库资源，完成进口水果指定监管场资质的审核验收，准备开展水果进口业务。



稳健推进机场战略，积极培育客运板块新业务

客运方面，集团积极围绕香港国际机场培育新业务，机场战略取得又一次关键性突破。集团旗下香港国际机场码头服务有限公司中标香港国际机场中转大楼巴士旅客和行李服务项目，集团的跨境机场客运服务将由原来的「海天联运」拓展为「海陆空联运」。珠江客运有限公司此前开拓的香港国际机场相关服务项目在疫情冲击下保持正常运营，其中香港国际机场停机坪车辆共享服务项目的业务稳步增长。



展望

下半年，新冠病毒疫情仍将对集团跨境客运及其相关辅助业务造成压力。集团将积极融入国家和地区发展大局，以优化战略布局为突破口，加快构建新发展格局，谋划货物运输、货物处理及仓储、客运业务、燃料供应等营运分部的战略布局，通过拓宽经营发展思路、调整产业结构布局、整合优势资源，突破发展瓶颈，形成发展合力，不断加快业务转型升级和创新发展的步伐。



一是全力推动物流业务转型升级。积极把握香港基建市场的机遇，充分运用集团运作的香港本地专业工程物流装卸和配送基地，进一步发展工程建材物流业务。发挥屯门仓码的地理优势，大力发展电商物流、空运物流、免税仓储业务。重点培育高明港的电商物流业务，完善配套物流服务能力，打造大湾区优质的跨境电商清关中心。大力发展西域港的跨境货车集中接驳站业务，并推进码头泊位的维护升级，提升货物装卸能力。



二是持续打造客运业务新优势。推进跨境客运业务的一体化运营，重点培育具潜力的航线，有序关停竞争力下降的航线。继续积极竞投香港国际机场战略性优质项目，力争成为香港国际机场综合服务供货商。提升香港本地渡轮业务的管理水平和服务能力，大力做强本港交通民生产业。筹备开通广州黄埔至香港市区航线，广州琶洲、顺德至香港国际机场航线，积极为跨境客运航线的复航做准备。



三是积极发展水上文化旅游产业。重点发展「东方之珠」维港游项目，推进「东方之珠」品牌建设和提升知名度，打造香港水上文化旅游和商务活动平台。下半年，「东方之珠」将实现香港中环8号码头靠泊经营，加大对港岛地区市场的挖掘，加强在线、线下代理的推广力度，积极策划节日主题活动和商务包船活动。



四是充分挖掘燃料供应业务的潜力。利用香港本地稀缺的加油浮泡资源，加强与石油公司的合作，积极投标香港水上供油项目。



五是加快落实「一带一路」沿线国家投资项目。加快在东盟区域增设物流业务网点，收购有协同效应的投资项目，建立海外基地，积极开拓「一带一路」沿线市场。



关于珠江船务企业（股份）有限公司

珠江船务为珠江船务企业（集团）有限公司控股的香港上市公司，隶属于广东省港航集团有限公司旗下，管理世界最大的高速客船队和粤港澳水上客运网络，以香港为基地，覆盖珠江三角洲和澳门超过10个城市，包括广州、深圳、顺德、中山、珠海、东莞、江门和澳门等；自2020年5月收购新渡轮服务有限公司起，珠江船务开始进驻香港本地渡轮市场，提供港内及离岛共五条主要渡轮航线的服务。珠江船务亦是珠江三角洲最大的内河口岸码头和物流营运商之一，以香港为营运中心，网络覆盖珠江三角洲超过20个城市，包括肇庆、清远、佛山、广州、江门等，提供包括内河码头营运、综合物流、国际货运及供应链解决方案等业务。



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