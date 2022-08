Wednesday, 24 August 2022, 08:00 HKT/SGT Share: 宝尊电商2022Q2财报:战略业务稳步推进 持续创新赋能品牌数字化转型

香港, 2022年8月24日 - (亚太商讯) - 北京时间8月23日,宝尊电商(NASDAQ:BZUN, HK:9991)公布了截至2022年6月30日的第二季度财报。财报显示,宝尊2022年第二季度总净营收约为21亿元人民币,其中服务收入14亿元人民币,同比上升7%。



宝尊电商创始人、董事长兼CEO仇文彬先生表示:“2022年4、5月份,中国多个主要城市因疫情经历了严格的封控。艰难时刻,宝尊二季度业绩依然表现稳健。凭借在科技创新和基础设施领域的深厚积淀,我们在数字化转型、战略业务拓展和全渠道扩张方面取得了持续的进步,彰显了业务的强劲韧性和活力。”



【持续创新 赋能品牌数字化升级】

在品牌门店数字化升级的实践中,宝尊的全渠道解决方案以品牌生意为核心、以真实业务场景为基础,通过技术赋能实体门店数字化、销售人员可移动化以及线上线下库存一体化,助力品牌构建全方位数字化能力。此外,宝尊智能客服管理系统“S-ANY”在疫情期间也发挥作用,远程助力客服服务。通过该系统,客服管理后台团队能够即时关注消费者行为变化、实时反馈,提升服务品质。



在服务创新方面,宝尊也携手品牌持续探索。本季度,在与某国际运动品牌的合作项目中,宝尊协助品牌方进行创意与数字内容升级,通过虚拟现实、创意直播等方式增强消费者的互动体验,助力会员转化。同时利用多区域运营中心网络,在疫情期间持续为品牌客户提供短视频服务。同时,宝尊协助某国际电子品牌实施其经销网络的数字化转型,品牌的全国3000余家销售渠道全部完成小程序和京东到家上线,并将在下一阶段上线天猫以及美团平台。未来,宝尊也将与该品牌在其他新兴渠道整合方面达成更广泛的技术合作。



近期,宝尊还与一家全球领先的体育器材零售商,签订了共建其数字化运营平台的项目。这一项目代表着宝尊的技术产品化取得阶段性突破。随着品牌的数字化转型需求日益迫切,宝尊将继续以技术创新为基石,赋能更多的优质品牌拥抱智慧商业。



【中期战略规划稳步推进 品牌管理初具规模】

“鉴于宏观经济的持续不确定性,我们将继续坚定地推进战略落地,利用全面而成熟的电商能力,为品牌提供高附加值的服务和长期稳定的伙伴关系。同时,我们将通过战略布局进一步加速升级转型,以撬动更广阔的目标市场。这些新举措现已初见成效,期待在不远的将来可以实现更大的增长空间。”宝尊电商创始人、董事长兼CEO仇文彬先生表示。



作为品牌电商领域的领军企业,宝尊向上游品牌管理的开拓可以说是水到渠成。得益于强大的数字化能力和消费洞察力,宝尊利用品牌管理进一步提升价值主张和端到端的闭环服务能力,并进一步深化以品牌为导向的战略思维和服务理念。当前,公司已通过少数股权投资、内部孵化、战略联盟等多种模式启动了品牌管理业务,管理矩阵已有7个品牌,涵盖服饰与配件和健康与美妆两大品类。2022年上半年,宝尊赋能这些品牌实现了约8000 万GMV,同比增长超过50%。



【战略拓展再获突破 私域斩获官方认可】

本季度,宝尊在奢侈品和高端品类业务拓展依然强劲,同时发力户外、美妆和快消品等子品类,进一步增强品类多元性,同时深化与现有品牌合作伙伴关系,助力品牌拓展多元渠道。截至二季度末,宝尊店铺运营品牌合作伙伴净新增10家至355家,赋能超40%的品牌合作伙伴开展多渠道业务,其全渠道战略取得又一里程碑式进展。



值得欣喜的是,宝尊在今年6月收获腾讯智慧零售千域计划三大奖项,即腾讯云Mall卓越合作伙伴,代运营卓越合作伙伴和商业拓展优秀合作伙伴,成为市场上唯一一家同时获得阿里及腾讯两大卓越合作伙伴的服务商。此外,宝尊与腾讯也正在流量获客和智慧新零售等方面积极进行共创探索。



【持续优化成本结构 积极践行社会责任】

本季度宝尊继续践行成本优化的战略,通过扩大区域运营中心、流程优化、激励机制创新改革、整合后端部门等措施,多管齐下为公司降本提效。例如,在原有南通和合肥区域运营中心基础上,宝尊又设立了安庆、济南、成都等多个城市的区域运营中心,与总部高效协同,不仅降低运营成本,还能分散疫情的冲击。区域运营中心也从此前的以客服为主,拓展至可以执行包括店铺运营、设计、数字营销和技术支持等多种职能。



宝尊内部通过流程优化,将内部资源横向打通。例如,通过中台化部分职能,以共享服务团队的模式,服务更多的品牌客户。宝尊在员工激励方面不断革新,创建结果导向的激励机制,激发员工的“主人翁”意识。此外,宝尊的中后端部门也进行了内部资源的整合,进一步提升效率。



在环境、社会和企业治理方面,宝尊于今年二季度相继发布公司第二份ESG报告和碳中和白皮书,承诺2030年碳排放较2021年下降50%,并在2050年实现全面碳中和。作为电商服务行业的引领者,宝尊积极践行社会责任,也期待与品牌伙伴们携手共建互惠互利的可持续发展模式。



宝尊电商首席财务官Arthur Yu先生总结道:“公司在严格封控期间仍维持了业务的稳健有序,突显了我们业务的多元化和韧性。我们会继续将成本优化和协调资源配置放在首位,进一步提升资金周转效率。尽管宏观挑战重重,我们仍取得了正向经营现金流并削减长期负债。凭借稳健的资产负债表,以及业务升级的各项举措,我们对实现可持续增长充满信心。”





