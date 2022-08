Tuesday, 23 August 2022, 14:30 HKT/SGT Share: 减亏金额35亿 为业务做减法 国美零售“轻装上阵”

香港, 2022年8月23日 - (亚太商讯) - 近日,国美零售(00493.HK,下称“国美”)披露的资产重组计划公告,这表明,今年下半年很可能是国美经营发展的一个重要节点,有望通过这次调整改革,对原有业务进行减负,“轻装上阵” 迈向第四季度。



目前,国美零售将立足于垂类模式,聚焦主业,即家电、消费电子产品零售领域。与此同时,公司也将与主业非关联或亏损业务从上市公司中予以剥离、出售或停止发展。



“主业非关联或亏损业务”,就是第一个大“包袱”。国美管理层表示,在过去近3-4个月的时间内,公司对长期无法盈利和现金流为负的业务进行了调整和剥离,紧接着对近期投入较大,但依然无法实现盈利或者现金流明显为负的业务,也进行了调整和剥离。利于资源集中于优势领域,从而夯实基本盘;同时,剥离亏损业务,则可以直接改善盈利质量,并补充流动性。



第二个大 “包袱” ,是亏损门店。国美计划关撤30%-35%的低效自营门店。为了进一步提升门店经营效率,国美零售还将重新规划线下场景,包括功能、品类、场景、人效等多个维度。本轮调整预计会在9月底,最晚10月份完成,会大幅度减少公司的亏损,提升盈利能力。此外,国美方面还表示,将会进一步强化头部品牌的深度合作,同时扩展腰部品牌的建设,有效提升库存周转效率。



做两次减法,虽然短期对国美来说会带来波动影响,但是,长期来看,对公司长远发展有利。甩掉两个大 “包袱”,国美零售合计减亏35亿元。可以说国美没有了后顾之忧,可以投入更多精力在优质盈利的业务上,做深、做精、做好,亏损收窄,甚至扭亏为盈。通过调整优化,国美预计门店的坪效和人效将大幅提升40%-50%,毛利率提升3%左右,费用额大幅下降30%以上,库存周转率提升40-50%以上。



综合来看,从国美此次 “大刀阔斧” 的改革力度及目标的颗粒度,不难见出其力图破局的决心和态度,同时也是对自身的深度改革,能给未来成长带来了想象空间。正如公开信中所讲,要相信未来,抱有进取的心态。





