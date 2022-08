Monday, 22 August 2022, 10:57 HKT/SGT Share: 光大环境2022上半年业绩稳健 瞄准高质量发展 夯实经营基础

香港, 2022年8月22日 - (亚太商讯) - 近日,中国光大环境(集团)有限公司(下称“光大环境”或“公司”,香港股份代號:257)公布了截至2022年6月30日的上半年业绩,显示公司经营管理质量持续提升,综合实力和行业领先地位持续巩固。



整体来看,光大环境在上半年严峻的市场环境下,经营状况稳健。共录得收益港币21,448,683,000元,除利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA)港币7,047,794,000元,公司权益持有人应占盈利港币2,811,148,000元,每股基本盈利为45.76港仙,与去年同期相比,上述指标虽受外部环境冲击而有所下调,但公司资金储备充裕,负债水平合理,财务状况健康。另外,公司宣布派发年中股息15.0港仙,派息比率32.8%,较2021年底上升2.1个百分点,彰显公司董事会多年来坚持与股东分享企业经营成果的派息理念。



公司的科技创新力和品牌影响力也不断提升,今年上半年,光大环境旗下光大青岛理工环境技术研究院取得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认证,跻身国家认可的实验室行列;旗下光大水务作为主要完成单位之一参与的两项科研课题分别获得2021年度环境保护科学技术奖一等奖以及2021年度江苏省科学技术奖一等奖。此外,光大环境第五次被纳入标普全球“可持续发展年鉴”,并获颁亚洲开发银行“蓝色海洋奖”、BDO最佳ESG报告大奖等多个奖项,品牌价值位居中国环保行业上市公司榜首。



根据公司管理层介绍,上半年光大环境在战略方针上采取直面外部压力,着力于“稳主业、促转型”,改善管理质量,夯实经营基础,确保了综合实力和行业领先地位持续巩固。



具体而言,在经营管理方面,光大环境上半年进一步推动协同增效,运营提效,进一步筑高竞争护城河。传统业务(包括垃圾发电、水环境综合治理、危废及固废处置等)保持稳健发展的同时,业务间协同及轻资产业务(垃圾分类、资源再生利用、节能照明等)发展都初见成效。来自协同业务和轻资产业务的收入在总收入中的占比呈现持续上升态势。在此基础上,公司的总资产规模保持稳定,达港币2002.12亿元。



值得关注的是,公司的运营服务收益不断增长,上半年首次实现运营收益超过建造收益,意味着公司的收入结构正在持续优化。回顾期内,旗下环保能源、绿色环保、环保水务项目收益合计港币20,844,753,000元。其中,运营服务收益为港币9,211,286,000元,同比增长17%,运营服务收益、建造服务收益及财务收入分别占44%、43%及13%。显示出公司运营服务收益对总收益的贡献比例大幅提升,公司在优化收益结构方面势头良好。此外,据管理层介绍,运营服务收益增加也离不开公司通过业务创新和数字化、智慧化手段提高运营效率的相关部署。



在市场拓展方面,光大环境锐意进取,积极布局国家重点战略区域和海外业务。光大环境正紧密围绕京津冀、粤港澳大湾区、长江经济带等国家重大战略区域开拓项目。特别在长江经济带及中西部地区取得积极成效。公司官网发布的动态显示,今年2月,光大环境与贵阳市政府和贵阳市城投签署战略合作协议,加强业务合作。3月,与中铁上海、欧亚国际签署战略合作框架协议,三方将以东南亚、欧亚大陆及“一带一路”沿线国家为重点,推动项目落地,促进协同发展。6月,与温州市政府签签订战略合作框架协议,双方将结合国家地区行业战略落实情况,在环保领域开展全面合作。另据管理层介绍,公司亦目前正在积极筹建香港业务团队,以支持在香港业务拓展,积极追踪优质的业务机会。公司还将以越南芹苴项目为基础,积极推进东南亚、中东非等一带一路沿线的环保项目,加大项目储备。



尽管疫情、国际形势等外部因素给行业企业经营带来重重压力,整体来看,公司在2022年上半年的业务拓展势头稳健,共签署14个新项目,总投资约人民币17.57亿元;另承接2个环境修复服务、1个垃圾分类服务、4个工程总包(EPC)项目以及2个委托运营项目,合同总额约人民币1.61亿元。此外,公司还在湖北、湖南、广西、安徽、云南等多个省份中标了多个环保项目,涵盖垃圾发电、污水处理、废旧轮胎综合利用等业务领域,预计今年下半年公司市场拓展的喜讯将陆续有来。



在流动性和债务结构方面,光大环境着力持续打造长短兼备的多元融资工具组合,为中长期发展奠定基础。2022年上半年,公司持续拓展融资渠道,加强负债期限错配,研究强化资金集中调度和利率管理,有效控制财务成本,上半年光大环境及附属公司共发行各类债券6支,融资规模合共达人民币61亿元。此外,公司加大力度回收各类应收账款,获得国家各类资金补助达人民币1.84亿元。截至2022年6月30日,光大环境的资产负债率为67%,较2021年底下降1个百分点。手持现金达港币147.13亿元,负债水平合理,财务状况健康。



诚如公司管理层所言,中国城市环保基础设施建设高速增长的时代已经过去,曾经的蓝海快速进化成红海,在这样一个条件下,从高速向高质量发展是必由之路。只有那些具备长远战略定力、充足粮草储备和领先综合实力的企业,才能克服环境短期波动造成的不利影响,成功实现转型升级,在风浪中行稳以致远。





