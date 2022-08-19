Friday, 19 August 2022, 11:41 HKT/SGT Share: 港股稀缺标的百奥赛图今日开启招股 底层技术创新 打造全球新药发源地

香港, 2022年8月19日 - (亚太商讯) - “十四五”规划和2035远景目标纲要提出，要积极推动生物技术和信息技术融合创新，为国家经济增长添加新动能。在多地积极发展生物产业的市场趋势下，“中国式的再生元”——百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（“百奥赛图”，股份代码：02315.HK）于今日开始招股，高盛、中金公司担任联席保荐人，每股发售价25.22港元，预计9月1日正式登陆港交所。



双业务线齐头并进 积极开拓海外市场



根据弗若斯特沙利文，近年来，全球生物制剂市场需求逐步扩大，全球生物制剂市场规模预计于2025年达到5301亿美元，复合年增长率为12.2%。为顺应市场趋势，实现成为全球新药发源地的愿景，百奥赛图背靠基因编辑技术平台，打通生物科技上下游，打造了双业务线并行的业务模式。



在临床前CRO业务方面，百奥赛图利用基因编辑技术平台开发超过2500种创新动物模型，进而为国内外客户提供模式动物以及临床前药理药效等CRO服务。目前，公司已与全球前10大制药公司中的9家建立稳固合作关系，并为全球200多家合作伙伴完成了500多个药物评价项目，海外销售收入占比高达36%，2022年前4个月，该比重进一步提升至超过45%。



抗体发现业务线则是利用自主开发的SUPCE技术，耗时6年实现抗体开发底层技术的突破，研发出世界一流的全人抗体小鼠RenMice技术平台。借此平台，公司发起“千鼠万抗”计划，针对1000+潜在成药靶点进行规模化全人抗体药物开发，可将从靶点验证到得到临床前候选分子所需时间由平均5.5年减至12至18个月。两年左右时间内，240+个靶点已经获得苗头分子，已与德国默克等达成了24个抗体分子授权转让/合作开发交易，向全球输送高潜力的新药分子。未来随着对外合作/转让项目批量进入临床后期或商业化阶段，会带来源源不断的研发里程碑收入和药物销售分成，此业务或将成为百奥赛图后续收入持续增长的强劲来源。



变现能力成熟稳定 前景备受资本认可



成立以来，百奥赛图依托其专有基因编辑技术、全人抗体小鼠平台、综合动物病患模型及体内抗体发现平台高速发展，现已成长为临床阶段生物技术及临床前研究服务创收公司。此外，公司在“千鼠万抗”项目上建立了强大的临床及临床前产品管线，其中，YH003和YH001进入国际多中心临床II期，具有优异的安全性和有效性，很好的验证了百奥赛图独特的临床前体内药物筛选模式。未来，更多优质抗体药物分子将转让给全球合作伙伴，惠及更多病患。



研发实力的增强不仅凸显了新药分子研发的竞争优势，更逐渐提高了百奥赛图的变现能力。2022年前四个月，营业收入比去年同期增长67%，毛利率接近70%。可见，百奥赛图已在技术开发和盈利能力等维度形成了核心竞争力，实现了发展良循环。



强大的研发实力和亮眼业绩表现，令百奥赛图充分赢得了资本认可和青睐。公司自成立至今已获清池资本、CPE 源峰、奥博资本、Octagon Capital、招银国际、国投创业、国寿大健康基金、BVCF等机构投资，2021 年交叉轮融资后估值为 78.11 亿元，足见各方投资机构对百奥赛图发展前景的看好。



在生物技术企业备受追捧大势下，百奥赛图是中国少有的具有自主硬核技术创新能力的生物技术公司，也是港股“18A”企业中罕见的带稳定收入上市的企业，标的稀缺性可见一斑。本次港股IPO是百奥赛图发展的又一里程碑，相信更多的资本注入将助推其提升安全边际，成长确定性和中长期投资价值也将逐渐凸显。





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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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