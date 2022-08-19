顺丰同城H股全流通申请获中国证监会正式批准 业内：有利于改善流动性和成交量

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|Friday, 19 August 2022, 10:32 HKT/SGT
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香港, 2022年8月19日 - (亚太商讯) - 顺丰同城(09699.HK)再度传来利好消息。近日，公司宣布收到中国证监会关于转换及上市的正式批准，同意公司将合共不超过78,947,684股境内未上市股份转换为本公司H股并在联交所上市的申请，该批准自2022年8月15日起计12个月内有效。
截至公告发布，顺丰同城境内未上市股份转换及上市的实施计划详情尚未最终确定。
对于港股公司而言，申请H股全流通是提升公司的流通盘规模，带动公司股份流动性，改善换手率的方式之一。我们看到，很多港股公司都在积极申请全流通，以促使公司不同股东的权利真正地一致，改善公司治理结构、为公司进行股权激励等强化股东回报的措施奠定基础，进一步优化公司在资本市场的表现，亦加强投资人对公司投资价值的关注。
顺丰同城于2021年底在港交所上市，凭借独立第三方定位和四大场景全覆盖的独特优势，已成为新消费即时配送第一品牌，市占率稳居第三方即时配送行业首位。2022上半年受疫情影响，线上消费和即时配送需求被深度激发，大流量平台纷纷开拓本地生活业务，资本投入增大，行业基本面、政策面向好。流量平台对配送闭环的需求，使得第三方即时配送平台有较好的长期发展前景。
同时，顺丰同城针对不同行业/场景打造定制化物流解决方案，比如春节期间年夜饭配送、“同城快修”手机维修服务，以及联合顺丰速运推出的茅台冰淇淋、预制菜、核酸检测试剂配送等综合配送解决方案，大大拓展了新业务场景。
根据艾瑞2022年发布《同城即配平台C端用户洞察研究报告》显示，顺丰同城凭借前沿科技、融合服务场景、及精细化运营，在用户调研中分别获得了美誉度、满意度、推荐度三项第一，品牌健康度领先业内其他品牌，C端市场认知度及市场份额持续扩大。
话题 Press release summary
部门 Transport & Logistics
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