Friday, 19 August 2022, 10:32 HKT/SGT Share: 顺丰同城H股全流通申请获中国证监会正式批准 业内:有利于改善流动性和成交量

香港, 2022年8月19日 - (亚太商讯) - 顺丰同城(09699.HK)再度传来利好消息。近日,公司宣布收到中国证监会关于转换及上市的正式批准,同意公司将合共不超过78,947,684股境内未上市股份转换为本公司H股并在联交所上市的申请,该批准自2022年8月15日起计12个月内有效。



截至公告发布,顺丰同城境内未上市股份转换及上市的实施计划详情尚未最终确定。



对于港股公司而言,申请H股全流通是提升公司的流通盘规模,带动公司股份流动性,改善换手率的方式之一。我们看到,很多港股公司都在积极申请全流通,以促使公司不同股东的权利真正地一致,改善公司治理结构、为公司进行股权激励等强化股东回报的措施奠定基础,进一步优化公司在资本市场的表现,亦加强投资人对公司投资价值的关注。



顺丰同城于2021年底在港交所上市,凭借独立第三方定位和四大场景全覆盖的独特优势,已成为新消费即时配送第一品牌,市占率稳居第三方即时配送行业首位。2022上半年受疫情影响,线上消费和即时配送需求被深度激发,大流量平台纷纷开拓本地生活业务,资本投入增大,行业基本面、政策面向好。流量平台对配送闭环的需求,使得第三方即时配送平台有较好的长期发展前景。



同时,顺丰同城针对不同行业/场景打造定制化物流解决方案,比如春节期间年夜饭配送、“同城快修”手机维修服务,以及联合顺丰速运推出的茅台冰淇淋、预制菜、核酸检测试剂配送等综合配送解决方案,大大拓展了新业务场景。



根据艾瑞2022年发布《同城即配平台C端用户洞察研究报告》显示,顺丰同城凭借前沿科技、融合服务场景、及精细化运营,在用户调研中分别获得了美誉度、满意度、推荐度三项第一,品牌健康度领先业内其他品牌,C端市场认知度及市场份额持续扩大。





