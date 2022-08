Thursday, 18 August 2022, 14:39 HKT/SGT Share: 巴西出口投资促进局带领9家著名品牌亮相国际名酒展

香港, 2022年8月18日 - (亚太商讯) - 巴西出口投资促进局(ApexBrasil) 于2022年8月16日至18日参与了在广州举行的全国超大规模进口葡萄酒烈酒专业展——第28届Interwine国际名酒展。是次展会上,巴西合共有9家著名品牌酒商参展,向中国展示巴西优质的美酒,不仅深化及巩固中巴两地的酒业交流,更进一步拓展巴西的品牌美酒进入中国兴盛的酒业市场。



继SIAL、CIIE、Prowine等展会,巴西今次出席Interwine是为巩固其作为中国贸易伙伴的形象。巴西在此次活动中设有展馆,除了展示该国酒业板块的潜力以吸引投资外,还展示了葡萄酒、气泡酒、葡萄汁及其他产品,以供品尝和巴西葡萄酒及烈酒大师班使用,全面演绎巴西美酒的独特风味。参展商藉此机会直接面对中国市场,与消费者建立更紧密连接,为未来在中国的发展奠下稳固基础,参展的著名品牌酒商包括Aurora、Distillerie Stock do Brasil、Casa Perini、Sociedade de Bebidas Mioranza、Vinhos Salton、Miolo Wine Group、CRS Brands、Nova Aliança、及Vivant Winery。



大部分国土处于热带的巴西,葡萄酒产区地理位置特殊,出产的葡萄酒独具个性。巴西葡萄酒及烈酒大师班由法国CAFA葡萄酒学院中国校区高级讲师、南向坡地轻酒吧创始人Terry He主讲。大师班上,Terry He不但介绍了巴西葡萄酒的历史、产区特色、在中国市场的机会、以及与智利和阿根廷葡萄酒的差异,更带领嘉宾一览巴西酒品的风采。班上的所有嘉宾通过品尝 9 种巴西葡萄酒和烈酒产品,直接体验巴西文化和佳酿。



为使嘉宾有进一步体验,展会后举行了招待晚宴,由巴西驻广州总领事馆及巴西出口投资促进局开幕,UVIBRA(巴西葡萄酒协会)介绍巴西葡萄酒的生产,接著更由参展商逐一单独演示,呈现出丰富多姿的巴西葡萄酒特色。同时,巴西出口投资促进局联同UVIBRA更安排了热情奔放的传统桑巴舞表演,让嘉宾在桑巴风情的伴随下品尝参展商带来的产品,充分感受巴西葡萄酒和烈酒行业的热情和活力。



巴西出口投资促进局营运总监葛东(Rodrigo Gedeon de Melo) 说:“ApexBrasil自去年以来与 UVIBRA 达成协议,共同在国外推广巴西葡萄酒产品,并强化在包括中国在内的优先市场的影响力,对此我们深感自豪。巴西葡萄酒已出口到53个国家,获得了许多奖牌和证书,深受各国市场的欢迎。巴西酒业已准备好进一步扩大巴西的葡萄酒、气泡酒和葡萄汁在国际的影响力。现在我们参与 Interwine 国际名酒展便证明了当行业准备就绪时,ApexBrasil 已准备好进行推广活动,助力巴西酒业更好把握海外市场的机遇。”





