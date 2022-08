Thursday, 11 August 2022, 17:46 HKT/SGT Share: 绿色金融再创先!兴业银行首家推出生物多样性保护金融方案

香港, 2022年8月11日 - (亚太商讯) - 近日,兴业银行发布《关于加强生物多样性保护的通知》(下称《通知》),明确将生物多样性保护作为可持续发展战略的重要组成部分,并对金融支持措施提出具体要求,成为国内首家制定并推出生物多样性保护方案的金融机构。



《通知》明确要求将可持续发展理念融入该行经营活动及投融资活动,制定全行生物多样性保护战略,建立并完善生态友好型授信政策,加强生物多样性风险管理,积极探索研究生物多样性保护缓释措施及压力测试工作。同时建立健全生物多样性保护金融服务能力,开发并不断完善生物多样性保护金融产品和服务,提升生物多样性保护专业能力,开展生物多样性信息披露等。



“寓义于利”,由绿到金。自2008年正式公开承诺采纳赤道原则,到2019年将生物多样性保护等内容纳入绩效标准,兴业银行认真践行赤道原则,落地多笔涉及生物多样性保护的融资业务,支持生态环境改善,促进生物多样性保护和恢复。截至2022年6月末,兴业银行共对1802笔项目开展赤道原则适用性判断,其中适用赤道原则项目共计1129笔,所涉项目总投资44399亿元。



在云南,兴业银行昆明分行对昆明滇投综合授信额度达人民币80亿元,支持滇池水域综合治理。目前,滇池水质已经从原先的劣V类改善为IV类,消失多年的鸟类、鱼类回到滇池,湖滨生态带修复、湖内水生植物恢复成效显著。



在浙江,兴业银行温州分行为苍南4号海上风电项目提供40亿元授信额度,在确保项目符合赤道原则相关条款后,兴业银行实现首笔放款,并督促建设单位履行生物多样性保护措施,有效管理和防范生物多样性风险。



在山东,兴业银行青岛分行以唐岛湾湿地碳汇为质押,为项目公司发放贷款2000万元,专项用于湿地公园岸线清淤等海洋湿地保护,有力改善了东部候鸟迁徙路线上的重点停歇地,保障区域生态安全。



截至目前,兴业银行为长江大保护沿线13个省市环境治理类相关企业发放绿色融资533亿元,为推动黄河流域生态保护与高质量发展,落地绿色融资189亿元。



生物多样性关系人类福祉。2021年以来,兴业银行先后签署《银行业金融机构支持生物多样性保护共同宣示》《生物多样性金融伙伴关系全球共同倡议》,为生态平衡和全球可持续发展注入金融力量。



“我行将持续提升生物多样性保护战略高度,不断加大金融支持力度,积极应对生物多样性保护的机遇与挑战,持续擦亮‘绿色银行’名片,为全球可持续发展作出更大兴业贡献。”兴业银行绿色金融部负责人表示。





话题 Press release summary



部门 金融, Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network