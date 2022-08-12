Thursday, 11 August 2022, 17:01 HKT/SGT Share: 打造全球新药发源地 百奥赛图冲刺基因编辑第一股

香港, 2022年8月11日 - (亚太商讯) - 随着生物技术的迅猛发展，创新药已成为医药行业的热门词汇，并催生出众多的创新药企。而这些药企大多有一个共同点，专注于某一或某几个产品管线的研发，公司的发展过分依赖于单一产品的研发能否取得成功，一旦研发药品失败，就可能会对公司前景造成致命打击。



在此背景下，致力于成为全球新药发源地的百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司（「百奥赛图」）就显得格外与众不同，市场稀缺性十足。近日，百奥赛图通过了港交所聆讯，预计离正式登陆港股市场已为期不远。



「千鼠万抗」计划加速药物创新 打造全球新药发源地



百奥赛图突破性的开发了全球稀缺的 SUPCE 超大片段基因编辑技术，并基于该技术自主研发出抗体药物研发顶级资产—— RenMice 全人抗体小鼠平台。在此基础上，百奥赛图整合靶点发现、高通量抗体发现、抗体分子体内高通量筛选评价等全链条新药开发能力，创新发起全球首个大规模体内抗体发现筛选计划——「千鼠万抗」，针对人类疾病超过1,000个潜在抗体药物靶点，进行规模化抗体开发。



据了解，RenMice 小鼠采用SUPCE技术原位一步替换成人源抗体基因，可以制备出多样性好、亲和力高的全人抗体，而采用类似技术的全人抗体平台仅百奥赛图一家独有。目前，百奥赛图已与包括百济神州、信达生物、美国 Xencor 等在内的14家跨国药企达成授权合作，正在进行32个项目，充分彰显了百奥赛图RenMice平台全球领先的技术实力。



此外，「千鼠万抗」计划源源不断地产出早期抗体药物分子，使百奥赛图成为全球新药的发源地。在两年左右的时间内公司已于德国默克、华润生物、南京正大天晴等在内的知名药企达成24个抗体分子授权转让/合作开发交易，且公司自有管线YH003和YH001已经进入临床II期，具有优异的安全性和有效性，很好的验证了百奥赛图的体内药物筛选模式。伴随着计划的推进，公司抗体发现业务收入2021年实现极速增长，同比增幅高达115%，毛利率更是达到80%以上。随着项目的推进，百奥赛图势必会迎来研发方面里程牌式的跨越以及可观的长期经济回报。



独创Biotech + CRO新模式 推动业绩强劲增长



在提出「千鼠万抗」计划之前，百奥赛图就已经基于自有的基因编辑技术平台，持续开发出上千种创新动物模型（包括靶点人源化小鼠和免疫缺陷小鼠等）。围绕着创新性动物模型，百奥赛图在中美两国打造差异化、具有竞争力的药理药效服务平台，为国内外客户提供模式动物以及临床前药理药效CRO服务。



凭借超国际标准的动物中心以及众多的创新动物模型，百奥赛图成为动物模型领域少数实现自主创新产品反向销售欧美市场的公司。招股书披露，在全球前10 Top Pharma 中，百奥赛图已与其中的9家都建立了稳固的合作伙伴关系。于2021年，百奥赛图海外销售收入占比高达36%。2022年前4个月，该比重进一步提升至超过45%。



通过模式动物销售、临床前CRO服务以及抗体发现业务三位一体的业务模式，以及遍布全球的客户，百奥赛图实现了业绩的强劲增长。2021年，百奥赛图收入同比增长40%，2022年前4个月增幅进一步扩大至67%。毛利率方面，2021年百奥赛图毛利率在65%以上，2022年前4个月提升至70%，盈利能力持续增强。



总体而言，百奥赛图以底层基因编辑技术驱动，完成了从基因编辑服务、模式动物销售到临床前CRO，再到全人抗体开发的业务拓展，成为全球少有的具有独立技术硬核平台又有强劲收入的生物科技公司，在港股市场上极为稀缺。未来，在其领先的基因编辑技术、稀缺的平台资产以及强大的抗体发现能力驱动下，百奥赛图将持续向全球输送新药，强势引领行业发展。





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部门 制药及生物技术, 健康与医药

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