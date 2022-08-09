Monday, 8 August 2022, 19:23 HKT/SGT Share:

来源 Swang Chai Chuan Limited 双财庄有限公司公布于香港联交所主板上市计划详情 全球发售241,000,000股股份

发售价每股不高于0.56港元且预计不低于0.52港元

香港, 2022年8月8日 - (亚太商讯) - 获认可国际及国内第三方品牌及自有品牌食品与饮料及其他产品的马来西亚知名分销商双财庄有限公司（「双财庄」或「公司」，连同附属公司统称「集团」）今天公布其在香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市计划详情。



集团计划发售合共241,000,000股股份（视乎超额配售权行使与否而定），其中216,900,000股股份作国际配售（可予重新分配及视乎超额配股权行使与否而定），余下24,100,000股股份作香港公开发售（可予重新分配）。基于发售价每股股份0.54港元（即指示性发售价范围每股股份0.52港元至0.56港元的中位数）并假设超额配售权未获行使，经扣除估计包销费用及其他开支后，预计全球发售所得款项净额约为86.0百万港元。



香港公开发售将于2022年8月8日（星期一）上午九时开始，并于2022年8月11日（星期四）中午十二时结束。分配结果预计将于2022年8月18日（星期四）公布，集团股份预计将于2022年8月19日（星期五）开始在香港联交所主板买卖，每手买卖单位为5,000股股份，股份代号为2321。



日进资本有限公司为独家保荐人；日进资本有限公司及千里硕证券有限公司为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。交银国际证券有限公司、中国银河国际证券（香港）有限公司、民银证券有限公司、海通国际证券有限公司、及辉立证券（香港）有限公司为其他联席账簿管理人及联席牵头经办人。



投资摘要

马来西亚自有产品，知名国际及国内食品饮料品牌分销商

双财庄为马来西亚食品与饮料分销行业前五名公司之一 (1)，其在马来西亚食品与饮料分销行业深耕多年，已成为当地规模庞大的知名食品与饮料（包括逾200个国际及国内品牌）分销商。集团分销的第三方品牌包括奥利奥(Oreo)、吉百利(Cadbury)、味之素(Ajinomoto)、一个英国跨国冰淇淋冷冻甜点品牌及一个新西兰国际乳制品品牌。集团亦服务于众多知名零售连锁店（如Nirwana、TF Value-Mart、BS Group及Sabasun）。为树立集团声誉及增强其市场渗透率，双财庄致力向客户及时配送不同品牌的广泛系列产品。同时，集团获马来西亚协会的奖项和认可（包括超级品牌地位及星洲企业楷模奖），以表彰集团卓越产品和服务。



强大的采购网络，与国际及国内知名品牌所有者建立长期业务关系

集团分销并积极管理多样化的食品与饮料及其他品牌组合，其中包括多种优质产品，可分为九个不同的核心类别，涵盖乳制品、冷冻食品、包装食品及原料产品、酱料、油及佐料、饮料、特色产品、个人和婴儿护理产品、宠物护理产品、清洁及厨房消耗品，库存单位逾4,000个。至今，集团与五大供货商建立介乎约5年至26年的长期业务关系，使集团能够确保产品稳定供应。



集团于2007年开始建立自有品牌产品，自有品牌种类逐渐扩大，提供逾200个第三方品牌的不同食品与饮料及其他产品供客户选择，包括约140个国际品牌、约80个国内品牌及五个主要自有品牌产品（即CED、Mega Fresh、Mega Food、Sayangku及Snowcat），涵盖各种产品种类及价格区间。主要自有品牌的特色产品、食盐、冷冻海鲜、冷冻肉类及宠物护理产品等，以进一步扩大集团品牌及产品组合和消费群。集团将继续探索集团认为具有增长潜力的新品牌和产品，并使产品多样化。



庞大而多样化的客户基础，重点专注于大型零售连锁店及渠道

集团专注于成熟的零售连锁，多年建立并维持庞大的客户基础，拥有逾11,000名活跃客户。集团许多客户均为国际知名的零售连锁店及当地的零售连锁店，会频繁地进行大批量采购。集团亦致力于实现多样化客户组合，为食品与饮料经销商及商家、学校食堂、餐饮业及其他客户提供服务。于2022年4月30日，集团已与五大客户建立介乎约11年至26年的长期业务关系。集团客户留存率为高，回头客账目所得收益占集团往绩记录期内总收益逾90%。凭借上述庞大而多样化的客户群，客户业务营运规模扩大及复杂性加深已推动对集团向供货商所采购食品与饮料产品的需求，从而增加集团采购及其他业务活动的规模，进而增加收益。集团亦受益于规模经济，持续优化成本结构，提升盈利能力。



战略性部署并配备温控设施的庞大分销网络

集团分销网络构成集团仓储及物流管理服务的基石，能够有效地促进食品与饮料分销供应链，可在短短的24个小时交货期内及时向更多客户交付。集团目前经营12间仓库（指定存储容量约为25,600立方米）战略性分布于马来西亚半岛主要销售地区，其中九个仓库配备冷藏设施，合计约4,550立方米，主要用于储存冷冻食品及乳制品。集团亦运营一支由140多辆自营物流车（其中约100辆物流车为冷藏卡车）组成的车队，便于仓储及物流管理运营的有效及高效流动。



良好的财务往绩记录

于往绩记录期内，集团的毛利率呈上升趋势，2021财年的毛利率达14.1%。2021财年毛利为约94.5百万令吉（相等于约181.7百万港元），与2020财年相比按年增长约18.5%。2021财年经调整纯利亦按年增长约29.9%至约28.6百万令吉（相等于约54.9百万港元）(2)。



千令吉(约千港元) 2019财年 2020财年 2021财年 2022年四个月(截止4月30日止)

收益 497,435 564,632 668,738(相等于约HK$1,286,035) 266,652(相等于约HK$512,792)

毛利 66,187 79,733 94,508(相等于约HK$181,746) 38,753(相等于约HK$74,525)

毛利率 13.3% 14.1% 14.1% 14.5%

经调整纯利* 17,686 21,985 28,562(相等于约HK$54,927) 13,556(相等于约HK$26,069)

经调整纯利率* 3.6% 3.9% 4.3% 5.1%

*经调整纯利按年内溢利扣除往绩记录期间的上市开支计算



于往绩记录期，集团在收益、毛利和经调整纯利上持续录得增长；与此同时，集团的毛利率和经调整纯利率亦持续上升。



经验丰富且敬业的高级管理团队

集团拥有一支由执行董事Soon氏兄弟所领导且经验丰富、敬业及能干的管理团队。Soon氏兄弟在带动集团发展方面发挥重要作用以及在马来西亚从事食品与饮料产品分销业务拥有逾30年经验。他们负责集团的整体业务策略、规划、营运及销售管理和发展。此外，集团有一支忠诚、经验丰富及能干的高级管理团队，具备广泛的营运专业知识并深入了解马来西亚食品与饮料分销行业，建立高度广泛性和差异性的产品组合。



未来增长策略

投资冷链及其他基础设施以进一步提高集团分销及销售能力

于往绩记录期间，集团的冷冻食品及乳制品收益占总收益的约50%。冷冻食品及乳制品由集团以第三方品牌、集团自有品牌及以无牌方式出售，所产生的利润率一般高于分销及销售第三方品牌产品产生的利润率。未来，集团主要业务战略将围绕提高集团冷链仓储及物流能力及管理。集团计划(i)设立一个配备冷藏设施的新仓库，将自有仓库升级为具有先进功能的仓库；(ii)购置及升级冷冻及其他物流车辆；(iii)改进冷链管理与信息系统。



除冷藏设施外，集团亦会增加普通存储容量，促进集团储存空间的优化，提高储存在普通条件下的产品的销售效率，改善集团的经营业绩。



加强开发集团自有品牌产品

集团的自有品牌产品和无牌产品享较高的毛利率水平，因此，集团计划扩大有关业务发展。集团会通过购置新的加工机器扩大自有品牌产品及无牌产品的产能，以承接更多订单数量、节省劳力成本和提高加工效率。集团亦会加强自有品牌产品的市场推广及宣传活动，进一步开展媒体营销，接触更多潜在客户。



推出移动应用程序发展电子商务业务

集团拥有超过11,000名活跃客户的庞大而多样化的客户群，每天均会收到并处理大量客户订单。为简化订购流程和顺应市场趋势，集团计划聘请外方服务供货商设计及定制移动应用程序以发展电子商务业务。该订购应用程序预计将于2023财年第四季度启动并投入使用，此举将能为客户提供一个更便捷及愉悦的购买体验，及将提高集团整体营运效率。



寻求供应价值链上的战略收购及投资

鉴于马来西亚食品与饮料分销行业的预期增长，集团计划通过收购或投资在食品与饮料供应价值链（包括横向及纵向收购及投资）相关的地方公司或企业以扩展集团业务，探索潜在商机。



所得款项用途

基于发售价为每股股份0.54港元（即指示性发售价范围每股股份0.52港元至0.56港元的中位数）并假设超额配售权未获行使，经扣除集团就全球发售应付的估计包销费用及其他开支后，估计集团将获得的全球发售所得款项净额约为86.0百万港元。集团当前拟将全球发售所得款项净额用作以下用途：



用途 / 百分比

-- 透过投资冷链及其他基础设施进一步提升分销及销售能力 47.8%

-- 透过购置新的加工机器以及进行市场推广及宣传活动发展自有产品业务 18.0%

-- 推出一款移动应用程序发展电子商务业务 7.0%

-- 供应价值链上的战略收购及投资 17.2%

-- 一般营运资金 10.0%



基石投资

集团已分别与四名基石投资者订立基石投资协议。四名基石投资者分别为Tee Kian Heng先生、Huihuang Resources Limited、拿督Sri Ng Chong Keong及拿督Sri Pek Kok Sam（各自为一名「基石投资者」及统称「基石投资者」），据此基石投资者同意，在若干条件的规限下，按发售价认购有关数目的股份（向下调整至5,000股股份的最接近完整买卖单位），购买总金额约为47.0百万港元。 集团相信，为全球发售引入基石投资者并确保认购大量发售股份，将展示基石投资者对全球发售的信心，为推出全球发售建立一个稳固的平台。



双财庄有限公司

双财庄有限公司为马来西亚食品与饮料分销行业前五名公司之一*，获认可国际及国内第三方品牌及自有品牌食品与饮料及其他产品的知名分销商。集团亦为供货商提供仓储、物流、销售及营销支持以及其他增值服务。

* 根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计



除非文义另有所指外，本文所用词汇与日期为 2022年8月8日的招股章程所界定的词汇具有相同涵义。



传媒查询：

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注：

(1) 根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年收入计。

(2) 该等数额乃按0.52令吉兑1.00港元之汇率由马来西亚令吉兑换为港元或由港元兑换为马来西亚令吉。概不表示任何马来西亚令吉╱ 港元金额已经、应已或可能按该汇率兑换为港元╱ 马来西亚令吉或完全不可兑换。



重要声明：

1.本新闻稿仅供参考，并不构成或包括向任何人提议或邀请收购、购买或认购公司的证券（也不是为了作出该项要约或邀请而设的），亦无意构成所出售的证券之推荐，或者任何收购、购买或认购证券之邀请或要约，因此，本新闻稿并不分别构成为香港法例第571章《证券及期货条例》第103 (1)条所指的广告或邀请，或香港法例第32章《公司（清盘及杂项条文）条例》第2及38B条所指的招股章程或招股章程摘录或节本潜在投资者决定是否购买公司的股票前，应参阅招股章程以获得有关公司及建议发售的各项详情。任何涉及本新闻稿所述的股票的认购申请应仅依据公司于2022年8月8日发布的招股章程及申请表格。



2.任何人在未填妥公司发出的申请表格，或未完成就公司招股章程所规定的申请手续前，不得认购公司的股票，且该等申请将不予考虑。



3.公司的董事集体及独立地对本新闻稿中所载资料的准确性承担全部责任，并在做出一切合理查询后确认就彼等所深知及所确信，本新闻稿概无遗漏任何其他事实，致令本新闻稿所载任何声明产生误导。





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