多品牌布局 瑞尔或成最具潜力「玩家」

香港, 2022年8月3日 - (亚太商讯) - 近日「港股中国口腔连锁第一股」瑞尔集团披露财报,2022财年公司实现营业总收入16.23亿元人民币,同比增长7.2%,经调整净利润0.66亿元,同比增长17.68%。尽管疫情扰乱了口腔医疗行业迅速增长的节奏,但瑞尔集团仍然选择逆势扩张,积极布局全国市场。据瑞尔集团相关负责人透露,2022-2023财年,公司将筹建2家医院,6家诊所,增设超过160张椅位。



而此前瑞尔集团已经通过自建及并购的方式,将版图扩张至全国主要核心经济区域。日前瑞尔集团通过全资附属公司向无锡市通善口腔医院有限公司投资,获得51%的权益。据了解「通善口腔」在江苏省无锡市及邻近地区经营9家口腔诊所,自此瑞尔集团版图再下一城,全国共有121个诊所及医院。



蓄势待发未来成长与盈利兼顾



我国口腔医疗市场潜力巨大,瑞尔的逆势扩张,被外界看作是对未来口腔医疗井喷需求的提前布局。华安证券分析师认为,当前国内民营口腔医疗服务渗透率依旧较低,2020年前五名民营口腔医疗机构收入总和仅占全市场收入的8.5%,市场提升空间较大。



对于「扩张中的盈利问题」,瑞尔集团董事长邹其芳表示,「集团旗下经营超过6年处于稳健增长期的门诊和医院已超过一半,这部分稳健增长期门诊和医院的门店利润率平均超过30%,做得好的门店利润率可以超过40%。目前100多家中新开诊所和医院的数量还不少,整体盈利水平会持续上升」。



瑞尔预计:如果集团稳健增长期诊所数量占比维持在50%以上,且牙科椅数量增速维持在10-15%左右,在正常情况下,公司就能实现营收,净利润的健康双增目标。也就是说,随着新诊所批量转为成熟诊所进入精耕细作阶段,瑞尔集团的成长与盈利将得到兼顾。



高、中端品牌错位布局或为「潜力玩家」



与主要依靠某个区域市场收入的品牌不同,瑞尔集团布局较为均衡,「瑞尔齿科+瑞泰口腔+瑞尔臻选」,高、中端品牌错位布局华北、华东、华南以及西区的全国市场。



财报数据显示,截至2022年3月31日,瑞尔齿科在国内七个城市即北京、上海、深圳、广州、杭州、天津及厦门共经营51家瑞尔诊所,主要服务高净值人群;瑞泰诊所布局在中国10个一线城市和核心二线城市,共经营7家医院及54家瑞泰诊所,主要服务中产人群。瑞尔臻选则是在2022年7月新近成立,主推会员制模式,以家庭为切入点,是匹配精细化、多元化市场需求进行软硬件升级的高端品牌。首家瑞尔臻选旗舰诊所坐落在北京CBD核心区三星大厦。



自此,三大品牌布局,形成对内一二线城市口腔医疗市场的全覆盖。



财报显示,瑞尔齿科2022财年收入为8.32亿元,较上一财年的7.67亿元增长8.5%;瑞泰口腔的收入为7.92亿元,较上一财年的7.48亿元增长5.9%。



从全国化扩张难易的角度看,业内认为,瑞尔集团或许是最具全国化扩张潜力的牙科公司。



根据财报,瑞尔集团2019年—2021年,公司首次就诊起计六个月后再次到公司旗下医院就诊的患者(不包括就同一诊疗的后续问诊复诊)的百分比分别为42.1%、41.4%、45.8%,客户品牌忠诚度较高。从医生留存率来看,2019年-2021年,瑞尔集团三年以内的牙医留存率超过70%,三年及以上的留存率达到90%左右。



根据复诊率以及牙医留存率可以看出,瑞尔集团的经营稳定性以及服务口碑。随着后疫情时代到来,瑞尔集团的潜力将逐渐彰显。



根据弗若斯特沙利文报告,中国口腔医疗市场规模在2021年为人民币1450亿元,保持年均20%的增长,预计在2025年达到人民币3000亿元,口腔医疗市场将迎来巨大的契机。





