Wednesday, 3 August 2022, 10:03 HKT/SGT Share:

来源 Fraktiq Fraktiq推出首个旗舰项目「抱月瓶NFT」* 举办青花凤穿花抱月瓶私人珍藏鉴赏会 一展历史臻品的独特文化魅力

香港, 2022年8月3日 - (亚太商讯) - 全球首个区块链历史臻品碎片化平台Fraktiq欣然推出首个旗舰项目「抱月瓶NFT」并公布发售详情。为使公众了解及欣赏历史臻品的文化价值，于2022年7月26日及27日在湾仔举行「青花凤穿花抱月瓶」（「抱月瓶」）私人珍藏鉴赏会，邀请城中名人和传媒代表先行一睹这尊中国明朝永乐年间制成的历史臻品的「庐山真面目」，也让专业投资者代表了解Fraktiq如何推动藏品鉴赏的风潮，以及这些臻品背后的故事及文化底蕴。



Fraktiq由来自艺术、金融、区块链等领域专家连手成立，锐意以非同质化代币(「NFT」)技术改变收藏臻品的拍卖市场，并以去中心化自治组织(「 DAO」)形式鼓励年轻数码收藏者共同管理，从而将臻品背后的历史面貌重新向公众展现，弘扬中国文化。



Fraktiq联合创办人李思聪先生表示：「香港是亚洲艺术枢纽，能提供完善的艺术品估价、拍卖、托管及法律服务，越来越多个人和专业投资者重视并参与到历史臻品和数码艺术的领域。这些因素均成为Fraktiq实践使命的理想土壤。」



Fraktiq首个旗舰项目「抱月瓶NFT」以金融科技降低收藏历史臻品的入场门坎。「抱月瓶NFT」项目将抱月瓶的管理权以10,000枚NFT代表并于加密货币市场发售。专业投资者认购阶段由即日起至8月18日止，当中四成（即4,000枚）抱月瓶NFT供专业投资者认购。公开发售阶段于8月19日起，项目方提供六成（即6,000枚）抱月瓶NFT供加密货币投资者认购，每枚NFT定价为1,050 USDC。



Fraktiq联合创办人Randy表示：「『青花凤穿花抱月瓶』同类臻品曾于苏富比的拍卖价逾一亿港元，而本项目中的抱月瓶由拍卖行核实并确认其估值约为八千万港元。抱月瓶NFT项目以DAO LLC形式在马绍尔群岛注册成立，为整个项目提供法律保障。展望未来，我们将为每一个于Fraktiq平台推出的历史臻品均以DAO LLC形式于马绍尔群岛注册，鼓励参与者共同管理并弘扬历史臻品的文化价值。」



为普及公众对历史臻品的认识，项目团队于7月26日及27日在湾仔举行「青花凤穿花抱月瓶」私人珍藏鉴赏会，邀请了城中名人和传媒代表先行一睹这尊中国明朝永乐年间烧制的历史臻品，反应十分理想。李思聪先生表示：「我们认为让更多人体验历史臻品的独特魅力对传扬中国文化和提升项目价值至关重要，因此，我们将积极安排臻品在各地博物馆展览并推广，同时会将出售『抱月瓶NFT』所得的10%收益捐作慈善用途，以推广文化艺术鉴赏，让下一代更了解历史文化的精彩之处。」



*本资料只作为一般用途，不构成任何产品之要约、要约招揽或建议



关于 Fraktiq

全球首个区块链碎片化历史臻品平台。Fraktiq提供受法律认可、值得信赖的方式，让公众透过独立透明的区块链技术共同拥有艺术品实物。藉此达致两大使命：



为下一代保留珍贵文物



艺术臻品记录了人类的历史，并展示长年累月的艺术造诣，这些成果尤其需要我们珍惜和保护。



以稀有文物，满足无限需求



具备丰富历史价值的艺术臻品存量甚少，并随着时间流逝容易自然老化，传世数量日渐稀有。Fraktiq希望借着区块链技术，令散发着艺术魅力与历史底蕴的珍稀臻品万世流芳。







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部门 金融, Cloud & Enterprise, NFTs

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