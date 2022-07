Wednesday, 27 July 2022, 18:53 HKT/SGT Share: 新能源汽车市场发展超预期 国轩高科GDR上市加速锂电池产业布局

香港, 2022年7月27日 - (亚太商讯) - 自从去年传出多家A股公司计划于瑞士证券交易所发行上市全球存托凭证(GDR)以来,市场已密切关注此举会否成为企业融资新出路。近日,瑞交所GDR发行上市计划终迎来了重大突破,四家A股上市公司在获中证监批准发行瑞交所GDR及上市后,于一周内便快速完成GDR发行及上市,反映两地证券发行负责机构对此事的重视及高效。据了解,在上述这四家公司中,集资额最大的是中国第三大、全球第五大的动力电池制造商 - 国轩高科(002074.SZ)。国轩高科的GDR发行及集资规模达到6.85亿美元,亦是瑞交所GDR发行上市以来集资规模最大的新能源相关项目。



在环保减排、绿能需求意识不断提升的今天,国轩高科早已大受市场关注。加上近期全球各地先后出现极端高温天气,不仅再一次向世人敲响了“碳中和”、“碳达峰”的警号,更加速了车厂推出新能源汽车的决心。在全球气候变化问题日益严峻的当下,“双碳”目标已不再是概念,而是必须落实的行动,市场预期2030年,全球新能源汽车占比将大幅上升,其中在中国市场,新能源汽车的渗透率将有望从2021年的14.8%持续扩大至2025年的超过25%,于2030年更有望超过50%。



根据中汽协的统计数据,截至2022年6月底,全国新能源汽车保有量首度突破1,000万辆,其中纯电动汽车保有量达810.4万辆,占新能源汽车总量的81%。在新能源汽车市场需求保持旺盛下,预计到2026年内地动力电池装机容量将增长至927.6GWh。



为了紧抓这超级赛道的商机,中国动力电池制造商正加速布局。国轩高科早前已公布于2025年,计划将现有产能翻倍,达到300GWh,并通过不断完善上下游产业链环节,形成产业价值链闭环,从而持续提升盈利能力。



加速海外布局 抓紧全球电动车高速增长机遇

国轩高科是一家集自主研发、生产和销售的动力电池制造商,贯彻落实其“做精铁锂、做强三元、做大储能”业务方针,已发展为全球领先且快速增长的新能源解决方案商。



根据弗若斯特沙利文的资料,以2021年客户数量计,国轩高科排名中国市场第二;以同年新能源汽车动力电池配套整车数量计,公司以装车约39.5万辆和约42.0万辆分别排名中国及全球市场第三和第五,分别占中国及全球市场的11.2%和6.5%。



过去三年国轩高科业务在全球新能源汽车市场旺盛发展下保持高速增长,去年营收首破百亿元大关,达到103.56亿元(人民币,下同),同比增长54%,期内净利润7,700万元,当中动力锂电池及储能电池销售收入为97.65亿元,占比94.3%,余下为输配电设备及其他业务。踏入今年公司业务增长加快,首季营收同比增长203%至39.2亿元,季内股东应占净利润为3,220万元。



在产业链布局上,国轩高科专注于电池的技术制造,并从电池材料、电池制造、电池应用到电池回收的全产业链环节拓展至下游网络,与上汽集团、吉利汽车、长城汽车、长安汽车、奇瑞汽车、Ebusco及通用汽车等中外优质客户建立战略合作关系。由于下游客户多元化,对大客户依赖程度较同业低。



按去年收入计,国轩高科前五大客户集中度仅约36%,相比行业其他公司大多在50%以上,更能有效抵御风险并扩展广泛业务线。



深化与大众战略合作 启动海外生产基地建设

目前国轩高科主要营收来自中国内地,去年贡献营收98.28亿元,约占94.9%,海外营收虽仅贡献5.28亿元,但同比增长2.32倍。随着海外订单需求猛增,公司已启动海外生产基地布局,计划在欧洲、北美、亚洲等海外市场加大建设。



自2020年5月国轩高科与德国行业巨头大众汽车的中国子公司达成股权收购及战略合作协议,公司便不断深化与大众汽车的合作关系,并产生显著的协同效应。去年7月推动大众汽车集团旗下萨尔茨吉特工厂的零碳排超级电池工厂建设,将为大众常规量产车型的首个标准电芯应用,并将共同开发欧洲其他潜在生产基地。目前萨尔茨吉特工厂已正式开工。



去年底国轩高科落实引入大众汽车为最大单一股东,持股26.47%,今年3月公司正式成为大众汽车在中国三元电池和磷酸铁锂电池的合格供应商。可以这样说,公司与大众汽车的战略合作,除优化公司治理外,更是业务朝向国际化的重要一步。



此外,国轩高科收购博世集团哥廷根工厂,成为公司踏足欧洲的首个新能源生产基地。目前公司已进入博世全球供应链体系,并与塔塔汽车在印度设立合资公司共同开发印度锂电池市场,又与越南VinFast及美国某上市汽车公司签订战略合作协议,持续深耕国际市场。未来两至三年,国轩高科将多元并举,多地发力,紧抓全球电动车市场不断扩张所带来的巨大商机。



今年产能望翻一番 GDR上市打造国际形象

数据显示,去年国轩高科的产能为50GWh,随着公司与更多海外客户深化合作,通过全球布局扩充产能,垂直整合产业链,提高运营效率,搭建全球平台等手段,不但有望推动锂电池及储能解决方案业务的不断发展,今年底产能更有望翻一番至100GWh,至2025年规划产能将再增2倍达300GWh,将可满足新能源汽车市场庞大的增长需求。



磷酸铁锂电池和三元电池目前主导了动力电池市场,市场份额超过99%。随着磷酸铁锂电池的安全性和性能表现的提升,去年中国磷酸铁锂电池装机量已达79.8GWh,超过三元电池的装机量74.4GWh,预计2026年磷酸铁锂电池及三元电池的装机量分别增至621.6GWh及305.8GWh。



为了加快国际战略布局,打造国际化品牌和形象,满足海外业务发展资金需求,国轩高科今年3月发公告称,正筹划境外发行GDR,并在瑞士证券交易所上市。7月26日公司公告,继早前获中证监及瑞士证券交易所批准,公司已确定本次GDR发行的最终价格为每份GDR30.00美元,发行价仅较发行定价前一天的A股收市价轻微折让,募集资金总额约为6.85亿美元,并将于苏黎世时间7月28日在瑞士证券交易所上市。



凭借其卓越的研发能力及生产工艺、各大正在高速增长的新能源汽车品牌客户的支持,以及与大众汽车的深度合作,结合策略性布局全球主要汽车市场,国轩高科的长期价值突出。通过这次GDR的发行,更为公司吸引更为广泛的机构投资者,加强资本实力,以加速产业价值链的布局,持续赋能公司的长期稳健发展。





话题 Press release summary



部门 替代能源

