亚洲实业(香港)物流有限公司与VTC携手合作推出「物流业职学计划」

香港, 2022年7月26日 - (亚太商讯) - 亚洲实业(香港)物流有限公司,亚洲实业集团的全资子公司(股份代号:1737.HK),于七月十五日与职业训练局(VTC)正式签署合作备忘录, 携手合作推出「物流业职学计划」,希望吸引更多年轻人投身物流业,为业界培育专才,把握粤港澳大湾区发展机遇。

亚洲实业集团执行董事赵达庭先生(右三)与职业训练局代表正式签署合作备忘录,携手合作推出「物流业职学计划」。



VTC在政府及业界等支持下,于2022/23学年将「VTC Earn & Learn职学计划」加到航空及电子物流高级文凭课程,课程涵盖航空货运作业基础、特殊货物处理、航空安全及保安和电子商贸与物流管理等范畴。学员在修读期间会接受在职培训,学习行业最新知识和科技应用。



为了让更多年轻人了解行业最新信息, VTC于七月十五日在香港专业教育学院(IVE)黄克竞校园举办「VTC电商物流日」,介绍行业发展和课程信息。当天亚洲实业集团与职业训练局(VTC)正式签署合作备忘录,携手合作推出「物流业职学计划」。



作为运输及物流业界的领先者,亚洲实业(香港)物流有限公司一直重视企业社会责任,并深知年轻一代需要院校及企业的支持。凭借其专业、高效的服务,集团非常荣幸能够获VTC邀请参与「物流业职学计划」,尽其企业社会责任,为参与计划的学生提供在职培训,学习行业最新知识和科技应用。本集团希望学员可在在职培训中提升表现,与企业实现互惠共赢,并希望藉此吸引更多有志者投身运输及物流业,以缓解行业的人力需求。



善用数码科技培训学员



近年各行各业正在广泛使用各种数码科技,是次航空及电子物流高级文凭在「电商物流日」亦设立了VR展区,示范该课程如何让学员在互动及360度沉浸式的四维空间下,体验不同航空货运工作的环境,并进行包括货机机仓处货步骤、航空货板建立及处理特别规格的货品、温控货物及危险品等训练。



亚洲实业集团作为行业的领先者,在其日常运作中一直积极使用数码科技,提升工作效率。是次集团更是非常乐意为参与职学计划的学生提供协助,使VTC商业学科能够充实其课程内容,增加数据分析相关的课程内容,并透过智能装置,教授学生收集数据及分析客户消费行为和进行库存管理。



亚洲实业集团主席兼执行董事罗国梁博士表示:「作为空运界的领先者,集团将全力支持VTC。我们期望吸纳更多有兴趣投身空运业的人士参加计划,并提升计划学员的专业技能,为业界培育专才,以迎接行业未来新机遇。未来,亚洲实业集团将继续为客户提供专业、可靠及高效的服务,为股东带来更大收益的同时,亦积极把握粤港澳大湾区发展机遇,同时为社会作出贡献。」



关于亚洲实业集团

亚洲实业集团于二零零二年成立,于机场空运中心租赁面积合共约235,293平方呎的仓库,提供空运货代地勤服务;并在国泰航空货运站(香港三个空运货站之一)提供空运货站经营服务。亚洲实业集团拥有56辆配备全球定位系统的货车及客货车以及充裕人力资源,并凭着专业、可靠及高效的服务,得到全球物流公司及主要货运代理商的支持,更挤身成为货运站营运商,是市场上少数的大型从业者。







